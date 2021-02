Zadarma CRM to wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem. Umożliwia m.in. przeprowadzanie wideokonferencji.

Zadarma to znany dostawca telefonii VoiP, a sygnowany jego nazwą system CRM - czyli ZCRM - ma za zadanie pomóc firmom w zautomatyzowaniu wszystkich głównych procesów sprzedaży bez dodatkowych kosztów. I jak na takie rozwiązanie przystało, posiada funkcje tworzenia i planowania zadań wraz z przydzielaniem do nich pracowników. W tym ostatnim przypadku możliwe jest ustalenie zadań na dzień, miesiąc, a nawet rok z góry. W swoich zasobach gromadzi bazę dotyczącą klientów i kontrahentów - każdy posiada kartę informacyjną, na której umieszczane są wszelkie interakcje i kontakty. Ponieważ CRM jest zintegrowany z telefonią VoIP i centralą PBX Zadarma, można w każdej chwili nawiązać połączenie telefoniczne z wybraną osobą lub firmą. Wykonanie połączenia to zaledwie jedno kliknięcie. Bieżące zadania można wyświetlać jako listę, kalendarz lub kanban. Dzięki zastosowaniu rozpoznawania i analityki mowy, można zautomatyzować kontrolę pracy. Wbudowane narzędzia umożliwiają tworzenie szczegółowych raportów, dotyczących wyników sprzedaży, pracy menedżerów czy ogólną analizę działalności.

Zadarma CRM umożliwia jednoczesną obsługę ponad 50-ciu pracowników, co przyda się w większych firmach. Wygodnym rozwiązaniem jest automatyczne przekierowanie połączeń na odpowiedzialnego za obsługę danego klienta/kontrahenta pracownika. System potrafi samoczynnie tworzyć leady, co pozwala odciążyć załogę od tego obowiązku. Dzięki VoIP możliwe jest planowanie i przeprowadzanie wideokonferencji, pozwalających na omawianie spraw biznesowych twarzą w twarz lub też planowanie kolejnych poczynań firmy. Jedną z rzeczy, które wyróżnia system na tle konkurencji, jest rozpoznawanie i analiza mowy. Dzięki temu rozwiązaniu można zmienić każde nagranie rozmowy telefonicznej na tekst, ten zaś natychmiast przeanalizować za pomocą specjalnych filtrów i predefiniowanych szablonów. Pozwala to na kontrolowanie jakości rozmowy, a na podstawie tego wyciągnięcie wniosków związanych z pracą pracownika oraz oczekiwaniami klienta. System ten pozwoli na zwiększenie konwersji oraz znalezienie najlepszej techniki dotarcia do klientów i kontrahentów. Płacisz tylko za rozpoznawanie mowy, czyli za transkrypcje nagrania na tekst. Wszystkie narzędzia analityczne są całkowicie bezpłatne. Pakiety taryfowe także zawierają już bezpłatne minuty do rozpoznania.

Ale na tym zalety rozwiązania proponowanego przez firmę Zadarma się nie kończą - oprócz pełnej i darmowej integracji z wirtualną centralą producenta możliwy jest także możliwy eksport i import bazy klientów z innych systemów CRM. A jedynym wymaganiem do działania ZCRM jest to, że darmowa centrala PBX Zadarma musi być włączona i skonfigurowana.

Podsumowując - mamy tu wygodny w obsłudze, przygotowany pod kątem obsługi nawet dużych klientów system, którego dodatkową zaletą jest integracja z własną telefonią VOiP. Ponieważ system CRM Zadarma jest w pełni zintegrowany z telefonią VoIP w chmurze i centralą PBX, wystarczy tylko się zarejestrować - po tej czynności zostanie aktywowany kreator konfiguracji wirtualnej centrali, przy którym należy zaznaczyć punkt “Utwórz system CRM”. Po zakończeniu konfiguracji system zaproponuje podanie adresów email wszystkich użytkowników CRM, dla których będą wysłane zaproszenia. Z Zadarma CRM można korzystać, gdy jest aktywna bezpłatna centrala PBX Zadarma. Z tej centrali telefonicznej można korzystać za darmo przez 2 tygodnie, następnie trzeba regularnie doładowywać konto nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące, wtedy pozostanie bezpłatna. Środki można wykorzystać na zakup numerów lub połączenia wychodzące.