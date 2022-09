Zakupy przed rokiem szkolnym? Oto 5 powodów, dla których drukarka Epson L4266 powinna znaleźć się na twojej liście

Początek roku szkolnego oraz akademickiego to idealny moment na zakup nowej drukarki. Sprawne urządzenie nie tylko ułatwi przygotowania do egzaminów oraz zajęć, ale także pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze, które przeznaczylibyśmy na wizyty w punkcie ksero.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Epson EcoTank L4266 - Wstęp

Niecałe dwa tygodnie temu rozpocząłem test modelu Epson EcoTank L4266. Urządzenie skierowane jest głównie do użytku domowego, a więc jego przeznaczenie idealnie wpisuje się w sposób, w jaki na co dzień korzystam z drukarki. Producent zapewnia, że jednymi z najważniejszych zalet tego urządzenia są niskie koszty eksploatacji, a także jego wielofunkcyjność. Sprawdźmy zatem, czy Epson EcoTank L4266 rzeczywiście okaże się strzałem w dziesiątkę.

Epson EcoTank L4266 - Design

Wygląd urządzenia jest naturalnie pierwszą kwestią, na którą zwróciłem uwagę. Drukarka trafiła do mnie w białym wariancie kolorystycznym i jest to jedyne wykończenie w jakim możemy zakupić model EcoTank L4266 (choć jeśli ktoś woli czerń, a jednocześnie przypadnie mu do gustu testowany model, to może wybrać oferowanego w takim kolorze „bliźniaka” L4260). Urządzenie prezentuje się świetnie, a jego nienachalny odcień będzie stanowił integralną część wystroju większości pomieszczeń.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Jasne wykończenie przyjemnie kontrastuje z czarnym tłem wokół wyświetlacza oraz pasuje do srebrnego loga firmy. Ergonomiczne przyciski funkcyjne to kolejny element designu, który mogę zaliczyć do sporych zalet sprzętu.

Doceniam nie tylko ich ilość, dzięki której nawigacja po menu drukarki jest intuicyjna, ale i sposób ich zamontowania w urządzeniu. Żaden z klawiszy nie wystaje poza obudowę, co wygląda estetycznie i wzmacnia minimalistyczny design drukarki. Wyjątkiem jest jedynie przycisk uruchamiania, którego umiejscowienie zostało podkreślone nie tylko delikatną wypukłością, ale i podświetleniem (działającym, gdy urządzenie jest w użytku).

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Ostatnim, istotnym z punktu widzenia użytkownika, elementem designu są transparentne zbiorniki na tusz. Model EcoTank L4266 korzysta z technologii stałego zasilania w atrament, który zastępuje, znane z większości drukarek, kartridże, pozwalając tym samym na spore oszczędności. Marka Epson wykorzystała tę technologię nie tylko do poprawy ekonomii drukowania, ale i usprawnienia codziennego korzystania ze sprzętu. Dzięki odsłoniętym zbiornikom na tusz, możemy wygodnie kontrolować poziom atramentu i przygotować się wcześniej na uzupełnienie, zanim zacznie go brakować. To bardzo proste rozwiązanie, które jednocześnie znacznie poprawia doświadczenia z użytkowania.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Warto również zauważyć, że Epson EcoTank L4266 ma kompaktowe rozmiary (375‎ x 347 x 187 mm) i waży jedynie 5,4 kg, dzięki czemu znalezienie miejsca dla drukarki nie będzie trudne.

Epson EcoTank L4266 - Pierwsze uruchomienie

Przygotowanie urządzenia do pracy jest proste i intuicyjne. Kiedy włączymy drukarkę po raz pierwszy, będziemy mogli wybrać jedną z dwóch możliwości konfiguracji. Możemy to zrobić za pomocą dedykowanej aplikacji lub podłączając się od razu do sieci Wi-Fi. Od momentu pierwszego połączenia z siecią domową do pełnej gotowości drukarki minęła chwila. Model EcoTank L4266 bardzo szybko pojawił się w panelu sterowania jako jedno z dostępnych urządzeń.

Przed pierwszym skorzystaniem z drukarki należy także uzupełnić poziom atramentu. Robimy to przez zalanie każdego ze zbiorników odpowiednim tuszem. Pomyłce zapobiegają oznaczenia, które znajdują się zarówno na obudowie drukarki, jak i buteleczkach z atramentem (oznaczenia to: Bk, Y, M, C). Wystarczy więc, że dopasujemy kolor do, opisanego w ten sam sposób, zbiornika. Nawet w przypadku pomyłki - nie musimy się niczym martwić, ponieważ Epson EcoTank L4266 posiada system KeyLock, który zapobiega rozlaniu się atramentu poczas jego uzupełniania oraz uniemożliwia wlanie tuszu do niewłaściwego zbiornika.

Po podłączeniu urządzenia do komputera nastąpiła jeszcze krótka aktualizacja systemu oraz testowy wydruk jednej strony. Całość zajęła mi łącznie kilka minut, a wszystkie kroki konfiguracji były intuicyjne i nie sposób się w nich pogubić.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Nawet jeśli nie dokonujemy konfiguracji przy pomocy aplikacji mobilnej, to warto ją zainstalować na swoim smartfonie. Przy jej pomocy możemy z łatwością drukować fotografie oraz dokumenty wprost z naszego telefonu, bez konieczności uruchamiania komputera. Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia także uruchomienie czyszczenia głowicy drukującej, co pomoże nam zadbać o jakość kopiowanych dokumentów. Z poziomu smartfona możemy także włączyć skaner oraz kontrolować parametry skanowania.

Epson EcoTank L4266 - Jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Przez cały czas trwania moich testów urządzenie sprawowało się wzorowo. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem między komputerem, a drukarką i nie spotkałem się z żadnymi błędami wydruku. Często tych samych operacji dokonywałem używając smartfona i w tym przypadku również nie napotkałem żadnych problemów, a aplikacja Epson Smart Panel spełniała swoje zadania w mgnieniu oka.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Dokumentami, których drukuję najwięcej są materiały na studia oraz partytury z nutami na pianino. Tych drugich pobieram dziennie bardzo wiele, a co za tym idzie zależy mi na tym, by ich przeniesienie z wersji cyfrowej na papier trwało jak najkrócej. Model EcoTank L4266 nie zawiódł mnie w tym aspekcie. Kopiowanie jednej czarno-białej strony trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund i rozpoczyna się niemal natychmiast po wysłaniu do urządzenia odpowiedniego polecenia. Przy drukowaniu większych plików bardzo przydatna okazuje się wysuwana podstawka, na której lądują zapisane tuszem kartki. Dla szerszego kontekstu dodam, że wydrukowanie dziesięciu biało-czarnych stron, wypełnionych zapisem nutowym, trwało 6 minut. Niezwykle trafna w tym kontekście wydaje się współpraca marki Epson ze znanym sprinterem Usainem Boltem. Szybkość pracy modelu EcoTank 4266 stoi bowiem na najwyższym poziomie.

Istotna w codziennym użytku jest także głośność drukowania. Jeżeli drukarka znajduje się w sąsiadującym pokoju, to jej działanie jest praktycznie niesłyszalne. Jeśli pracujemy w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się drukarka, to mimo wszystko proces drukowania nie powinien nam przeszkadzać. Urządzenie marki Epson jest ciche, a dodatkowo posiada specjalny tryb, który zmniejsza jego głośność, co może okazać się przydatne, gdy drukujemy coś późno w nocy lub nad ranem.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

O wydajność urządzenia dba tusz, który w modelu EcoTank L4266 zastępuje kartridże. Pojedyncze uzupełnienie zbiorników z atramentem umożliwia wydruk 14 000 stron w czerni oraz 5200 stron w kolorze. Jest to ilość, która wielokrotnie przewyższa możliwości wydajnościowe kartridżów. Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu technologia pozwala zaoszczędzić nie tylko na uzupełnianiu tuszu, ale i rachunkach za prąd. Epson wykorzystuje drukowanie piezoelektryczne z funkcją Heat-Free, co znacznie wydłuża żywotność modelu oraz zmniejsza pobór energii z sieci. Jest to rozwiązanie przyjazne dla portfela, a jednocześnie oznacza mniejszy wpływ na środowisko. Jeśli więc - kupując produkt - zawsze poszukujemy możliwie najbardziej ekologicznych rozwiązań, to Epson EcoTank L4266 będzie idealnym wyborem.

Istotnym aspektem jest także jakość powielanych stron. W przypadku biało-czarnych dokumentów nie mam do testowanego urządzenia żadnych zarzutów - kontrast jest wyraźny, a wszystkie zapisy czytelne.

Na wysokim poziomie stoi także druk kolorowy. Model EcoTank L4266 radzi sobie ze zdjęciami znacznie lepiej od używanej przeze mnie na co dzień drukarki. Co prawda, w trakcie przenoszenia na papier fotografii o bardzo nasyconych barwach kontrast między nimi jest nieco mniej wyraźny (na zdjęciu praca polskiego fotografa Piotra Rymera), ale wynika to w głównej mierze z ograniczeń związanych z drukiem na standardowym papierze. Zdjęcia powielane przy pomocy specjalnego papieru fotograficznego wyglądają bardzo dobrze, a Epson L4266 (choć nie jest specjalistyczną drukarką fotograficzną) radzi sobie z nimi bez zarzutów.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Testowany przeze mnie model posiada także wbudowany skaner. Możemy dzięki niemu szybko przenieść dokumenty papierowe na, połączony z drukarką, komputer lub smartfon. Skaner działa szybko i jest dokładny, a do jego funkcjonowania nie mam żadnych zarzutów. Bardzo spodobała mi się funkcja kontrolowania jego pracy za pomocą aplikacji Epson Smart Panel. Mogłem dzięki niej szybko zmienić format obrazu oraz jego wielkość. Przy szybkim skanowaniu okazuje się to niezwykle przydatne.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Epson EcoTank L4266 - 5 powodów, dla których to idealny zakup przed nowym rokiem szkolnym oraz akademickim

1. Ekonomiczne rozwiązanie

Model EcoTank L4266 umożliwia wydruk tysięcy stron na pojedynczym uzupełnieniu atramentu, co jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem od klasycznych drukarek. Dzięki temu możemy sporo zaoszczędzić, szczególnie podczas kopiowania dużej ilości materiałów i ćwiczeń do szkoły czy na studia. Oprócz pieniędzy oszczędzamy także czas, który musielibyśmy przeznaczyć na wizyty w punkcie ksero.

Dodatkowym atutem będzie bonusowy rok gwarancji, który możemy uzyskać po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta.

2. Skaner na pokładzie

Wbudowany skaner pozwoli nam szybko przesłać na komputer dokumenty, rozwiązane szkolne testy czy zadania na studia. Funkcja ta okaże się również niezwykle przydatna, jeśli zostaniemy ponownie zmuszeni do pracy i nauki zdalnej. Skaner ułatwi także załatwianie spraw urzędowych oraz zawodowych.

3. Tryb cichej pracy

Działanie w trybie cichym umożliwia drukowanie dokumentów, generując jednocześnie znacznie mniejszy hałas. Ta opcja okazuje się bardzo użyteczna, gdy mamy do skopiowania dużą ilość stron, a jednocześnie jesteśmy w trakcie pracy, na której chcemy się skupić.

4. Użyteczna aplikacja

Epson Smart Panel to aplikacja na smartfony, która ułatwia kontrolę poszczególnych funkcji drukarki. Dzięki niej możemy edytować parametry skanowania, drukować oraz uruchamiać konserwację urządzenia.

5. Szybkość wydruku

Szybkość i bezawaryjność to dwie główne zalety modelu EcoTank L4266, które okażą się szczególnie ważne podczas dni wypełnionych przygotowaniami do egzaminów lub załatwianiem spraw urzędowych. Zarówno drukowanie, jak i łączenie się z laptopem czy smartfonem, następuje na urządzeniu marki Epson błyskawicznie.