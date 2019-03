Zalman ZM-K900M to minimalistyczna klawiatura mechaniczna z niższej półki cenowej. Co ma do zaoferowania użytkownikom?

Zalman ZM-K900M - budowa i cechy

Zalman ZM-K900M to gamingowa klawiatura mechaniczna, korzystająca z przełączników Kailh Mechanical Key Switch. Oferuje 104 przyciski w solidnej, wykonanej z czarnego tworzywa, obudowie, która jest miejscowo wzmocniona blacha. 10 z klawiszy jest w pełni programowalnych, dzięki czemu można przypisać do nich najczęściej wykonywane podczas rozgrywki - lub pracy - czynności. Za stabilność klawiatury odpowiadają gumowane podwyższenia, wspierane przez pięć podkładek antypoślizgowych. Jest to klawiatura mechaniczna przewodowa, mający 170 cm kabel można wygodnie zaaranżować dzięki korytku na spodzie obudowy. Jak każda porządna klawiatura gamingowa, również Zalman ZM-K900M posiada podświetlenie RGB. Dostępnych jest 13 predefiniowanych trybów oraz możliwość konfiguracji własnych.

Zalman ZM-K900M - funkcje

Klawiatura mechaniczna Zalman może pochwalić się pełnym antighostingiem oraz NKRO. Układ klawiszy jest wysoki i trzeba się do niego trochę przyzwyczajać, a kiedy to nastąpi - nie można mieć wiele do zarzucenia. Minimalistyczna obudowa nie zawiera podpórki ani żadnej podkładki pod nadgarstki, a szkoda - przy takim dodatku użytkowanie ZM-K900M byłoby znacznie przyjemniejsze. Ale mimo to ciężko znaleźć jakikolwiek praktyczny powód, dla którego nie można by nie polecić tej klawiatury nawet wymagającym użytkownikom.

Podsumowując: Zalman ZM-K900M to klawiatura, która nie zawiedzie ani w trakcie gry, ani podczas zwykłego używania komputera.