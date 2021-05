Co wyróżnia Zenbox pośród innych firm? Elastyczne podejście do klienta.

Zenbox od początku swojej działalności stawia na inną formę działania swoich usług. Firma przygotowała pakiety hostingowe nie w oparciu o przestrzeń dyskową czy transfer danych, ale ilość użytkowników odwiedzających naszą stronę. Może to utrudnić wybór pakietu dla mniej doświadczonych użytkowników, ale z pomocą przychodzi zarówno biuro obsługi klienta, jak i uruchamiany bonus, który umożliwia dwukrotne odwiedziny po przekroczeniu wartości przypisanej do każdego planu. Jak możemy przeczytać na stronie, jest to dobre rozwiązanie w okresie, np. świątecznym czy podczas nagłego przypływu użytkowników.