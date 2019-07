Zeszłoroczny flagowiec to nadal świetny wybór - test OnePlus 6

OnePlus 6 oferuje bardzo wysoką wydajność, szklaną konstrukcję oraz ekran o proporcjach 19:9 z wycięciem, a wszystko w cenie poniżej 2000 zł.

OnePlus 6 to zeszłoroczny flagowiec, który został zaprezentowany 22 maja 2018 roku. Na rynku dostępny jest już jego następca - model 6T, a nawet tegoroczne OnePlus 7 i 7 Pro. Wszystko to powoduje, że OnePlus 6 stał się znacznie tańszy, a to nadal świetny smartfon.

Sprawdzamy, czy OnePlus 6 jest dobrym wyborem dla osób szukających flagowego urządzenia, ale liczących się także ze swoim budżetem.

Firma OnePlus, która jest mocno powiązana z Oppo (na naszym rynku od początku 2019 roku) skupia się tylko i wyłącznie na produkcji flagowych smartfonów, które oferują nam najwydajniejsze dostępne podzespoły w bardzo konkurencyjnej cenie. Od 2016 roku producent wprowadza na rynek dwa smartfony w ciągu roku. W pierwszym kwartale otrzymujemy zupełnie nową konstrukcję z nową liczbą w nazwie tak, jak testowany przez nas model 6, a jesienią na rynek wprowadzana jest ulepszona wersja z dopiskiem T. Ze względu na taki cykl wydawniczy model 6 i 6T posiadają niewiele różnic - cechą charakterystyczną nowszego jest czytnik linii papilarnych w ekranie.

Taki stan rzeczy powoduje, że starsze smartfony OnePlus'a stają się jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo. Co jednak w przypadku, gdy na rynku pojawi się zupełnie nowy model - OnePlus 7, który jest bezpośrednim następcą OnePlus 6 i 6T. Sprawdzamy, czy w 2019 roku nadal warto zainteresować się OnePlus 6?

OnePlus 6 zadebiutował na rynku w momencie, kiedy to wszyscy producenci prześcigali się w pomysłach na coraz wymyślniejsze wycięcie w ekranie. Nie inaczej jest w przypadku OnePlus'a 6, który również je posiada. To czego nie posiadał testowany smartfon podczas premiery to system operacyjny - po aktualizacji model pracuje pod kontrolą Android'a 9.0 Pie.

Tak, jak już wcześniej pisaliśmy chiński producent trzyma się swojego sześciomiesięcznego cyklu wydawniczego, co powoduje, że nowy model nie jest znacznie lepszy od poprzednika. Urządzenia z literą T to dopracowane wersje poprzednika, a dopiero zmiana liczby wprowadza bardziej istotne zmiany takie, jak np. wprowadzenie nowszego procesora.

Najważniejszą nowością, która została wprowadzona wraz z OnePlus 6 to nowe proporcje ekranu 19:9. Nie zabrakło oczywiście eleganckiego wycięcia w ekranie, a placki stały się szklane. Wszystko to powoduje, że urządzenie wygląda nowocześnie i naprawdę elegancko. Nie mamy też najmniejszych wątpliwości, że korzystamy z droższego smartfona.

OnePlus 6 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (4 rdzenie, 2.8 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.77 GHz, Kryo)

Qualcomm Snapdragon 845 (4 rdzenie, 2.8 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.77 GHz, Kryo) Układ graficzny: Adreno 630

Adreno 630 Pamięć RAM: 6 GB/8 GB

6 GB/8 GB Pamięć wbudowana: 64 GB/128 GB/ 256 GB

64 GB/128 GB/ 256 GB Typ ekranu: Dotykowy, Optic AMOLED

Dotykowy, Optic AMOLED Przekątna ekranu: 6,28 cala

6,28 cala Rozdzielczość ekranu: Full HD+ 2280 x 1080

Full HD+ 2280 x 1080 Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Bateria: Litowo-polimerowa 3300 mAh

Litowo-polimerowa 3300 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Rozdzielczość aparatu: 20.0 + 16.0 MP - tył, 16.0 MP - przód

20.0 + 16.0 MP - tył, 16.0 MP - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw

f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Dual SIM: Tak - Dual SIM LTE; Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Tak - Dual SIM LTE; Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 7,75 mm

7,75 mm Szerokość: 75,4 mm

75,4 mm Wysokość: 155,7 mm

155,7 mm Waga: 180 g

180 g Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 5, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge

Szkło Corning Gorilla Glass 5, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge Dołączone akcesoria: Ładowarka, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Silikonowe plecki Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

OnePlus 6 - Cena

OnePlus 6 trafił do sprzedaży 22 maja ubiegłego roku. Najtańszy wariant oferował 6 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Taka wersja została wyceniona na 519 Euro (około 2200 zł). Droższy model z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztował 569 Euro (około 2450 zł), a flagowa konfiguracja z 8 GB RAM i 256 GB nośnikiem oferowana była za 619 Euro (około 2650 zł). Ceny nie były najniższe, ale teraz, kiedy w sklepach znajdziemy nowsze modele 6T, 7 oraz 7 Pro testowany przez nas smartfon znacznie staniał. OnePlus'a 6 nie kupimy już co prawda w sklepie producenta, ale nadal jest on dostępny w polskich sklepach. Cena za pośrednią konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej to 1899 zł. Podstawowy wariant z 6 GB RAM jest zaledwie 100 zł tańszy.

OnePlus 6 - Wygląd i jakość wykonania

OnePlus 6 nie wprowadził znacznej rewolucji względem poprzedników - modeli 5 i 5T. Nowy model skupił się w większości na wprowadzeniu poprawek i ulepszeń w zakresie jakości wykonania. OnePlus 6 zbudowany jest niemal w całości ze szkła i podobnie, jak inne flagowce posiada metalową ramkę. Producent zdecydował się na zastosowanie Corning Gorilla Glass 5 generacji, które ma chronić urządzenie przez zarysowaniami. Producent chwali się, że proces produkcji urządzenia obejmuje aż 40 różnych etapów.

Model oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach kolorystycznych, a każda z nich wygląda zupełnie inaczej. Kupujący mogą wybrać opcję Midnight Black, która jako jedyna charakteryzuje się matowym wykończeniem. Dostępny jest jeszcze kolor Mirror Black. Na rynku dostępne były także limitowane wersje Silk White i Red, ale nie są one już dostępne w sklepach.

OnePlus 6 pomimo obudowy wykonanej ze szkła podobnie, jak nowsze modele nie posiada bezprzewodowego ładowania. Materiał ten zastosowano więc jedynie, aby telefon wyglądał na droższe urządzenie. Jeżeli obawiasz się, ze smartfon ulegnie uszkodzeniu możesz wykorzystać dołączony do zestawu sylikonowy pokrowiec.

Testowany smartfon dzięki nowej obudowie wygląda znacznie lepiej, niż poprzednicy, a szkło pozwoliło na ukrycie widocznych wcześniej anten, ale rozwiązanie to ma też swoje minusy. Nowy model jest dużo bardziej śliski, co jest dotkliwe szczególnie w wersji Mirror Black. Urządzenie gromadzi także wszelkiego rodzaju odciski palców, co nie wygląda najlepiej.

Chwilę po premierze w sieci pojawiły się pogłoski, jakoby OnePlus 6 miał być wodoodporny, ale niestety tak się nie stało. Zarówno OnePlus 6, jak i nowsze modele nie posiadają certyfikatu IP, który potwierdziłby wodoodporność urządzenia. Jedyne co smartfon oferuje to zwiększona odporność na wodę, dzięki czemu rozmowa w deszczu nie powinna spowodować jego uszkodzenia.

Cieszy, że OnePlus nie zdecydował się na rezygnacje złącza słuchawkowego Jack. To ostatnie urządzenie, w którym producent nie zdecydował się na jego usunięcie. Modele 6T, 7 oraz 7 Pro posiadają jedynie port USB-C. W OnePlus 6 nie uświadczymy także czytnika linii papilarnych w ekranie. Został on umieszczony na pleckach urządzenia podobnie, jak w Samsungach Galaxy S9/Note 9.

Cechą charakterystyczną konstrukcji, której na próżno szukać u konkurencji jest Alert Slider, który pozwala na szybkie wyciszenie telefonu. To rozwiązanie jest doskonale znane posiadaczom iPhone'a.

OnePlus 6 podczas premiery był droższy od swoich poprzedników, ale wprowadził wiele różnego rodzaju ulepszeń sprzętowych.

OnePlus 6 - Ekran

OnePlus 6 pomimo bardzo podobnych do poprzednika wymiarów zaoferował większy ekran. Stało się to możliwe dzięki redukcji ramek wokół ekranu. Smartfon oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,28 cala wykonany w technologi Optic AMOLED. Główną różnicą jest wycięcie w ekranie. W 2018 roku każdy producent wprowadzał smartfony z różnego rodzaju wycięciami, a w 2019 roku wszyscy szukają sposób na pozbycie się ich z konstrukcji telefonu. Dzięki temu na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń z wysuwanym modułem zawierającym kamerkę do selfie, jak np. OPPO Reno czy OnePlus 7 Pro.

Rozdzielczość to klasyczne Full HD+ 2280 x 1080 pikseli.

Wycięcie w ekranie może Ci się nie spodobać, ale OnePlus oferuje możliwość jego ukrycia za pomocą oprogramowania. Sprawia to, że górna część wyświetlacza jest wyłączana. Wyświetlane są na niej jedynie powiadomienia i pasek stanu.

Wyświetlacz zajmuje 84 procent panelu przedniego. To przyzwoity wynik nawet jak na połowę 2019 roku.

OnePlus 6 - Procesor, Pamięć RAM, Pamięć masowa

W kwestii wydajności OnePlus 6 nie zaskakuje. Model wyposażony jest w zeszłoroczny flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 845. Nic w tym dziwnego - OnePlus od początku swojego istnienia wykorzystuje najwydajniejsze układy tego producenta.

Chińskie przedsiębiorstwo znane jest z upychania do swoich modeli jak największej ilości pamięci operacyjnej i masowej. Najnowszy OnePlus 7 Pro może mieć nawet 12 GB RAM'u na pokładzie. Przypominamy, że większość komputerów posiada 8 GB pamięci operacyjnej.

Kupując OnePlus 6 możemy wybrać konfiguracje z 6 GB lub 8 GB RAM. Ze względu na niewielką różnicę cenową polecamy zakup modelu z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Za zaledwie 100 zł otrzymujemy 2 GB RAM oraz 64 GB pamięci masowej.

Pamiętaj, że na pokładzie nie znajdziesz slotu na karty pamięci microSD, a wybór ilości pamięci ma również wpływ na dostępne wersje kolorystyczne.

OnePlus 6 to bardzo szybki smartfon. Nie dziwi nas to i nawet po roku od premiery nikt nie może narzekać na wydajność, jaką oferuje chiński smartfon. Dzięki zastosowaniu dobrze zoptymalizowanego oprogramowania chiński smartfon w testach syntetycznych potrafi wyprzedzić konkurencje oferującą podobne podzespoły.

OnePlus 6 - Łączność, Dźwięk, Biometria

Również w tych kwestiach widać, że OnePlus 6 to smartfon segmentu premium. Na pokładzie znajdziemy dwuzakresowe Wi-Fi 11ac, Bluetooth 5.0 z aptX HD, GPS i NFC. Jest to nadal telefon dual-SIM i jedyną zmianą względem modelu 5T jest obsługa LTE 4G Cat 16, co oznacza, że jest to pierwszy OnePlus, pozwalający uzyskać gigabitowe prędkości. Nie osiągniesz ich jednak nigdy podczas normalnego użytkowania telefonu.

Na dole umieszczono port USB-C, złącze słuchawkowe Jack oraz pojedynczy głośnik.

Na pleckach OnePlus umieścił czytnik linii papilarnych. Do dyspozycji jest także odblokowywania za pomocą twarzy. Nie jest ono takie bezpiecznie, jak w iPhone X czy Samsungach Galaxy S8/S9/Note 8/Note 9, ale jest bardzo szybkie i wygodne.

OnePlus 6 - Aparat

OnePlus zdecydowanie nie jest najlepszym foto smartfonem 2018 roku, a obiektywy, jakie zastosowano w modelu 6 nie różnią się zbytnio od tych z 5T.

OnePlus 6 nadal ma dwa aparaty fotograficzne, jeden oferuje rozdzielczość 16 MP, a drugi 20 MP. Za produkcje obu czujników odpowiada Sony i mają one dość imponującą przysłonę f/1.7. Największym dodatkiem w OnePlus 6 jest obecność optycznej stabilizacji obrazu (OIS) w głównym 16 MP aparacie.

W oprogramowaniu udostępniono 2x Zoom, ale odbywa się on za pomocą kadrowania fotografii. Producent przewidział możliwość wykonywania zdjęć w proporcjach 4:3, 1:1 oraz 19:9.

Z przodu umieszczono 16 MP aparat z przysłoną f/2.0 i możliwością nagrywania filmów w Full HD przy 30 klatkach na sekundę.

Poniżej znajdziesz przykładowe zdjęcia. Jak widać na fotografiach OnePlus 6 potrafi wykonać ujęcia cechujące się wysoką szczegółowością. Nie narzekaliśmy także zbytnio na zdjęcia nocne. Z pewnością daleko im do tych z P30 Pro, a nawet P20 Pro. OnePlus 6 nie posiada najlepszego aparatu fotograficznego, ale wśród smartfonów kosztujących około 1700 zł z pojedynku wychodzi zwycięską ręką.

OnePlus 6 oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Jakość jest bardzo zadowalająca, a duże znaczenie ma obecność OIS. Jeżeli chcesz nagrać wideo w zwolnionym tempie OnePlus 6 pozwala na nagrywania w rozdzielczości 720p przy oszałamiających 480 klatkach na sekundę lub w Full HD przy 240 klatach na sekundę.

OnePlus 6 - Bateria

Bateria o pojemności 3300 mAh nie wyróżnia się wśród konkurencji. OnePlus 6 bez problemu wytrzyma jeden dzień intensywnego użytkowania. Jeżeli jednak zabraknie Ci energii możesz wykorzystać szybkie ładowanie Dash Charge, które pozwoli Ci na naładowanie baterii do 55 procent w zaledwie 30 minut. To naprawdę zadowalający wynik. W teście baterii Geekbench 4 OnePlus 6 rozładował się po 6 godzinach i 43 minutach.

OnePlus 6 - Oprogramowanie

OnePlus 6 pracuje pod kontrolą systemu OxyenOS. Jest to bardzo ciekawe oprogramowanie, które posiada wiele przydatnych opcji, a na dodatek nie spowalnia pracy urządzenia tak, jak rozbudowane nakładki innych producentów. System wygląda bardzo podobnie do niezmodyfikowanego Androida 9.0 Pie (OnePlus 6 zadebiutował z zainstalowanym Androidem 8.1 Oreo).

OnePlus oferuje możliwość korzystania z gestów, ciemnego motywu, a w oprogramowaniu znajdziemy ciekawe opcje takie, jak np. możliwość ukrycia wycięcia w ekranie, o czym wspominaliśmy wyżej.

W oprogramowaniu nie znajdziesz zbędnego bloatware'u, za co należy pochwalić OnePlus'a. Oxygen OS gwarantuje również długotrwałe wsparcie dla aktualizacji. Modele OnePlus 3 i 3T z 2016 roku trzymały niedawno aktualizację do Androida 9.0 Pie. Konkurencyjne urządzenia takie, jak np. Samsung Galaxy S7 nadal pracują pod kontrolą Androida 8.0 Oreo, a producenci nie zamierzają ich aktualizować.

OnePlus 6 - Podsumowanie

OnePlus 6 posiada już następców w postaci modeli 6T, 7 oraz 7 Pro, ale to nadal świetny telefon, który na dodatek oferowany jest w dużo niższej cenie.

Jeżeli zależy Ci na smartfonie, który zaoferuje Ci wysoką wydajność, świetną jakość wykonania, ciekawe funkcje w niezmodyfikowanym oprogramowaniu i zapewni długotrwałe wsparcie OnePlus 6 jest świetnym wyborem. Gdy szukasz urządzenia wyposażonego w bezprzewodowe ładowanie oraz z pełną wodoszczelnością powinieneś szukać innego smartfona.