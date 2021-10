Złe decyzje zakupowe - recenzja książki Petera Smitha

Czy przeczytanie jednej książki pomoże zapobiec popełnieniu błędów, które mogą kosztować Twoją firmę miliony? Odpowiadamy!

Książka Petera Smitha Złe decyzje zakupowe. Błędy, które mogą kosztować twoją firmę miliony została wydana w 2020 roku, a sam Peter Smith "ma ponad 35-letnie doświadczenie w realizacji procesów nabywczych i zarządzaniu łańcuchem dostaw, jest również konsultantem, analitykiem i autorem książek o tej tematyce. Jest uznawany za jednego z najlepszych brytyjskich ekspertów w zakresie poprawy wyników organizacji w sektorze publicznym i prywatnym poprzez usprawnienia w procesie nabywczym."

Tytuł od razu przyciąga uwagę - brzmi jak coś, co musi przeczytać każdy przedsiębiorca! Do tego okładka wygląda profesjonalnie, jest wykonana z wytrzymałego materiału, który nie będzie się zaginał po drugim czy trzecim otwarciu książki. Warto też zwrócić uwagę na tylną stronę okładki. Ciekawą decyzją było umieszczenie tam anegdoty, po przeczytaniu której ma się ochotę natychmiast przystąpić do czytania.

O czym jest ta książka?

Jak pisze sam autor, książka jest "o marnotrawieniu pieniędzy na gigantyczną skalę na bezsensowne projekty". W publikacji są opisane liczne błędy, które zostały popełnione przez duże firmy. Nie zabraknie tu opowieści o najbardziej popularnych celebrytach, władzach różnych krajów czy też znanych wszystkim korporacjach.

Czy warto przeczytać tę książkę?

Opracowanie jest bardzo ciekawe i nietypowe - zebranie błędów wielkich firm w jednej książce zdecydowanie było dobrym pomysłem. Jednak niestety przeczytanie tej lektury nie pomoże nam lepiej prowadzić swojej firmy, ponieważ większość z opisanych przypadków nie ma zastosowania w realiach rozwijającego się przedsiębiorstwa. Po tytułe spodziewałabym się czegoś bardziej przyziemnego, ale na pewno nie opowieści o tym, jak "NASA wydała miliony na wynalezienie pióra, które pozwoliłoby astronautom pisać w stanie nieważkości. [...] podczas gdy Rosjanie po prostu używali ołówka".

Jesli więc szukacie ksiązki, która podczas długich jesiennych wieczorów będzie poprawiać wam humor - ta pozycja jest warta polecenia. Jednak jeśli chcecie się nauczyć nie wydawać pieniędzy bez potrzeby - zacznijcie od niekupowania tej książki.

Książka jest dostępna pod tym linkiem w cenie 39,92 zł.

