Zmiany na lepsze? - sprawdzamy nowego Matebook'a D16 2022 od Huawei

Mimo dość krótkiej obecności na rynków laptopów, Huawei zdążył przez ostanie lata wyrobić sobie renomę. Produkty tego azjatyckiego producenta często zachwycały jakością wykonania i parametrami. Laptopy z rodziny Matebook – gdyż tak nazwał serię producent, dostępne są w różnych konfiguracjach oraz w różnym formacie. Znajdziemy tutaj małe, 13-calowe jednostki, jak i większe, wyposażone w 16-calowy wyświetlacz. Jedną z najpopularniejszych serii Huawei pozostaje seria D. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się na jej odświeżenie.

Do testów otrzymaliśmy nowy model Huawei D16 2022, który został wyposażony w czternastordzeniowy procesor Intel Core i7-12700H o maksymalnym taktowaniu sięgającym nawet 4,7 GHz. Dodatkowo producent zdecydował się na dokonanie kilku istotnych zmian w konstrukcji laptopa. Czy jednak wszystkie są na plus? Jak wypada nowy laptop od Huawei w testach?

Huawei D16 2022 – budowa

Laptop dotarł do nas w niepozornym szarobrązowym kartonie. W środku znajdziemy podstawowy zestaw akcesoriów, czyli zasilacz USB-C 65 W, kabel ładujący USB-C i dokumentację. Kompaktowa ładowarka jest identyczna z tymi, które znajdziemy w zestawie z telefonami produkowanymi przez Huawei. Nic nie stoi na przeszkodzie byśmy używali jej do ładowania innych urządzeń, co jest wygodne podczas podróży.

Zobacz również:

Pod względem wzornictwa Huawei D16 2022 to spokojny i dojrzały laptop. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy podczas rozpakowywania, jest bardzo smukła obudowa wykonana ze stopu aluminium. Wizualnie odświeżony model nie różni się znacząco od swoich poprzedników. Producent dalej nie przygotował innych wariantów kolorystycznych i jedyną dostępną opcją jest Space Grey.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Zastosowanie 16-calowej matrycy nie zwiększyło gabarytów urządzenia. Jego całkowite wymiary to 356 × 248 × 24 mm (18,4 mm bez nóżek). Mimo że mamy do czynienia z 16-calową konstrukcją, to waży ona zaledwie 1,71 kg.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Układ portów jest stosunkowo prosty. Po lewej stronie obudowy znajdują się dwa złącza USB 3.2 Gen2 Typ-C (używane również do ładowania laptopa), gniazdo HDMI 2.0 oraz uniwersalny combo jack 3,5mm (do mikrofonu i słuchawek). Po prawej stronie umieszczono dwa porty USB Typu A, ale tylko jeden z nich jest kompatybilny z standardem USB 3.2 Gen 2. Jedyne, czego zabrakło, to czytnik kart pamięci.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

W porównaniu do zeszłorocznych modeli D16, Huawei w tegorocznym modelu zmodernizował nie tylko komponenty, ale także obudowę. Zmiany dotyczą np. umieszczenia kamerki, która została przesunięta na górną krawędź, gdzie znajdziemy również mikrofon. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy kąt widzenia podczas wideokonferencji.

Użyty sensor w kamerze ma rozdzielczość 2 MPx i pozwala na nagrywanie filmów w jakości 1080p i 30 klatkach na sekundę. Dodatkowo urządzenie wspierane jest przez oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji, co pozwala łatwo redukować szumy, zmienić tło i śledzić naszą twarz, by zawsze pozostała w centralnym punkcie czy ogólnie poprawić jakość wysyłanego obrazu.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Kolejne zmiany w budowie dotyczą klawiatury oraz touchpada. Tegoroczny model D16 został po raz pierwszy wyposażono w pełnowymiarową klawiaturę, posiadająca dedykowaną sekcję numeryczną. Klawisze są duże, wygodne, responsywne i bardzo szybko reagują na kliknięcie. Ich skok wynosi ok. 1,5 mm. Co prawda znajdą się osoby, którym może nie spodobać się mocno upakowany blok strzałek, jednak z czasem i do tego można się przyzwyczaić. Klawiatura wyposażona została w białe, jednostopniowe podświetlenie.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Huawei zrezygnował również w nowym modelu z swojego ogromnego touchpada (140x90 mm). W jego miejsce znajdziemy gładzik o bardziej standardowym rozmiarze 120 x 73 mm, który - dzięki tafli wykonanej z szkła - może pochwalić się wysoką dokładnością czujnika. Doskonale rozpoznaje też gesty – to szczególnie ważne przy pracy w Windows 11. Jedyne, czego prywatnie mi brakowało, to fizycznego separatora oddzielającego prawy i lewy przycisk.

Do testów otrzymaliśmy model wyposażony 16-calowy panel o rozdzielczości 1920 x 1200 oraz zapewniający odświeżanie 60 Hz. Panel produkcji BOE powinien zapewnić w 100% pokrycie palety sRGB. Oferuje on maksymalny poziom jasności na poziomie 300 nitów, maksymalny kontrast wynosi 1200:1. Zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz nie zauważyliśmy problemów z korzystaniem ze sprzętu. Ale - jak to bywa w przypadku matryc IPS - podczas wyświetlania czarnego ekranu testowego można zauważyć delikatny backlight bleeding przy krawędzi. Nie przeszkadza on natomiast podczas oglądania filmów.

Laptopa bez problemu jesteśmy w stanie otworzyć jedną ręką, a zawias zapewnia umiarkowany opór i mocno trzyma pokrywę. Dzięki dużym gumowym nóżkom, całość stabilnie przylega do podłoża. Kąt pochylenia pokrywy matrycy wynosi ok. 150 stopni – co powinno wystarczyć by wygodnie korzystać z urządzenia zarówno siedząc przy stole, jak i wylegując się na kanapie.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Huawei D16 2022 został wyposażony tylko w dwa głośniki stereo. Zostały umieszczone od spodu, a nie - jak to miało miejsce w ubiegłorocznych modelach - obok klawiatury. Choć można zarzucić, że brakuje niskich tonów, to ogólna jakość generowanego audio jest bardzo dobra. Obojętnie, czy słuchamy muzyki czy oglądamy film, dźwięk jest wyraźny, pozbawiony szumów, a laptop zapewnia odpowiednią głośność nawet przy większych pomieszczeniach. Nic nie stoi też na przeszkodzie byśmy podłączyli swoje ulubione słuchawki, ponieważ Huawei D16 został wyposażony w gniazdo Combo Jack.

Huawei D16 2022 - wnętrze

Największe zmiany w Huawei D16 2022 dotyczą jednak specyfikacji. Producent postawił na najnowsze procesory od Intela. Najwydajniejsza jednostka bazuje na procesorze Intel Core i7- 12700H to procesor zbudowany z wykorzystaniem architektury Alder Lake. Charakteryzuje się zatem hybrydową konstrukcją. Oznacza to, że - podobnie jak w naszych telefonach - do dyspozycji dostajemy dwa rodzaje rdzeni, które są w stanie wykonywać różne typy zadań. Rdzenie Golden Cove mają zapewnić wysoką wydajność, natomiast Gracemont (wywodzące się od jednostek Atom) charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną.

Intel Core i7-12700H - podobnie jak wszystkie układy Alder Lake - jest zbudowany z wykorzystaniem procesu technologicznego Intel 7 (10 nanometrów). Dysponuje sześcioma wysokowydajnymi rdzeniami, które obsługują również technologię Hyper Threading. Finalnie, dzięki dodaniu dodatkowych ośmiu energooszczędnych rdzeni Gracemont, procesor jest w stanie obsłużyć nawet 20 wątków wykonawczych.

Bazowy zegar procesora to 2,3 GHz dla P-Core oraz 1,7 GHz dla E-Core. Dzięki wsparciu technologii Intel Turbo Boost Max 3.0 jest on w stanie pracować nawet z częstotliwościami 4,7 GHz/3,5 GHz. Procesor posiada łącznie 24 MB pamięci podręcznej L3, a także 11,5 MB pamięci podręcznej L2.

Domyślny współczynnik PL1 wynosi 45 W, a PL2 (który jest utrzymywany tylko przez kilka sekund) nawet 115 W. Niestety, Huawei dość znacząco obniżył limit mocy dla tego układu. W trybie performance Core i7-12700H ma utrzymywać zapotrzebowanie na poziomie 40 W. Może to znacząco wpłynąć na wydajność procesora, ale powinno zapewnić dużo dłuższy czas działania na baterii.

Dodatkowo układ Core i7- 12700H jest wyposażony w zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe. W naszym przypadku układ ma 96 jednostek XE i pracuje z częstotliwością w zakresie od 400 do 1400 MHz.

Testowana przez nas konfiguracja została wyposażona w 16 GB pamięci LPDDR4. Kości zostały przylutowane na stałe do płyty głównej, co nie umożliwia przyszłej rozbudowy. Moduły RAM działały z częstotliwością efektywną 3733 MHz, a oprogramowanie identyfikuje opóźnienia CL32-34-34-79 1T.

By zajrzeć do środka, zmuszeni jesteśmy zdemontować dolną pokrywę. Nie jest to trudne zadanie i wymaga jednie odkręcenia kilku śrub z gniazdem Torx. Pamiętajcie jednak, że taki zabieg może skutkować utratą gwarancji. Nietrudno odnieść wrażenie, że obudowa jest pusta w środku, a pierwsze, co rzuca się w oczy, to budowa systemu chłodzenia procesora. Mimo, że w środku znalazłoby się miejsce na drugi wentylator, Huawei postawił na radiator wyposażony tylko w jeden aktywnie chłodzący element. Dodatkowo posiada on pojedynczy Heatpipe. Nie ma zatem co się dziwić, że zdecydowano się na organicznie mocy procesora. Opcje rozbudowy są również rozczarowujące. Jedynym elementem, który możemy wymienić, jest dysk NVMe oraz karta Wi-Fi.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Testowany przez nas egzemplarz przedprodukcyjny został wyposażony w dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Oprogramowanie CrystalDyskInfo zdradza nam tylko mało mówiąca nazwę PCie-8, a po wpisaniu w wyszukiwarkę numeru części, którą znaleźliśmy na naklejce, natrafiliśmy na informację wskazującą, że za produkcję odpowiada chińska firma Yangtze Memory Technologies. Trudno też powiedzieć, czy w dostępnych detalicznej sprzedaży jednostkach Huawei nie zdecyduje się na zastosowanie nośników bardziej znanych producentów jak miało to miejsce wcześniej. Zastosowany nośnik korzysta z interfejsu PCIe 3.0 i może pochwalić się prędkościami 3500 MB/s w odczycie i 2400 MB/s zapisie.

Specyfikacja

Procesor: Intel Core i7-12700H 14 rdzeni 20 wątków (2,3 GHz zegar bazowy 4,7 GHz zegar turbo) Power Limit 40 W Pamięć RAM: 16 GB LPDDR4-3733 MHz lutowane Dysk SSD M,2 PCIe: 512 GB SSD NVMe, Typ ekranu: IPS, matowa Przekątna ekranu: 16" Rozdzielczość ekranu: 1920×1200 60 Hz Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics 96 EU 1,40 GHz Dźwięk: Głośniki stereo Łączność: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT 5.2 Złącza: 2 x USB 3.2 Gen2 Typ-C: (jedno z obsługą wyświetlacza)

1 x USB, 3.2 Gen2 Typ A

1 x USB 2.0

1x HDMI

1x audio 3,5 mm Combo-Jack Typ baterii: Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 60 Wh Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura Wysokość: 18,4 mm Szerokość: 356 mm Głębokość: 248 mm Waga: 1,71 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) Szerokość: 317,4 mm Głębokość: 228 ,5mm Waga: 1,44 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Żywotność baterii

Huawei D16 2022 został wyposażony w trzykomorową baterię o pojemności 60 Wh. Nasze testy, w których sprawdzamy średni czas oglądania treści multimedialnych pochodzących z Internetu, przeprowadzamy na następujących ustawieniach dla każdego sprawdzanego przez nas sprzętu:

połączenie Wi-Fi

poziom jasności ustawiony na 50%

poziom głośności ustawiony na 50%

Test jest powtarzany trzykrotnie - za każdym razem laptop ponownie zostaje naładowany do 100%.

Zastosowanie mocnego procesora 12. generacji nie odbiło się na długości czasu pracy na baterii. Ten jest wręcz rewelacyjny, gdyż uzyskany rezultat to ponad 6 godzin (368 minut). Umieszcza to konstrukcję Huawei nie tylko w czołówce testowanych przez nas laptopów pod względem długości pracy na baterii. Może śmiało konkurować z ultrabookami, mimo że zapewnia dużo większą wydajność.

Procedura testowa i testy

Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie i wyniki prezentowane na wykresach przedstawiają wartości uśrednione. Laptop został poddany tej samej procedurze testowej, której używamy podczas redakcyjnych testów procesorów.

Mimo niskiego limitu mocy ustawionego dla procesora wydajność Huawei D 16 2022 zachwyca. Ta 14-rdzeniowa konstrukcją nie tylko sprawdzi się w zastosowaniach domowych, ale i podczas pracy z bardziej wymagającymi programami, do obróbki zdjęć czy filmów. Możemy zaobserwować również wpływ ograniczonej mocy dla procesora. Testowany przez nas wcześniej laptop Gigabyte wyposażony w tą samą jednostkę centralną uzyskuje średnio o 15% lepsze rezultaty. Układy Intela 12. generacji również wspierają technologię Quick Sync Video, na którą wielokrotnie zwracaliśmy uwagę w testach konwertowania materiałów wideo.

Oczywiste jest, że Huawei D16 2022 nie może być traktowany jako laptop do gier, co potwierdzają testy w 3DMark. Wydajność zintegrowanej karty graficznej Intel Iris XE znacząco odbiega od konstrukcji dedykowanych NVIDII czy AMD i nie różni się od tej, którą wielokrotnie widzieliśmy podczas naszych testów ultrabooków. Dalej na płynną rozgrywkę możemy liczyć w niewielkiej ilości tytułów, głównie tych starszych bądź darmowych, nastawionych na rywalizację sieciową, jak LOL czy World of Tanks. Niestety - Counter Strike Global Offensive pozostaje niegrywalny przez częste zacinanie obrazu.

Ostatnim aspektem, który pozostał do omówienia, są temperatury. Przez większość czasu, gdy nie obciążamy laptopa HUAWEI aplikacjami pokroju Handbrake czy Cinebench, chłodzenie pracuje w trybie pasywnym, przez co procesor osiąga ok. 56°C. Nie zauważyliśmy również zbytniego przegrzewania się obudowy laptopa. Ta pozostaje chłodna w dotyku poza obszarami, gdzie zostały umieszczone szczeliny wentylacyjne.

Maksymalna temperatura, jaką odnotowaliśmy podczas testów, to 98 °C na procesorze. Jest to wartość, która pozwala uniknąć throtlingu. Warto jednak zaznaczyć, że niewiele brakuje to osiągnięcia granicy możliwości układu chłodzenia i należy mieć to na uwadze, jeżeli planujemy wykorzystać laptopa do wielogodzinnych renderów.

Podsumowanie

HUAWEI D16 2022 to godne rozwinięcie pomysłów linii MateBook D. Na początek przejdźmy przez najbardziej zauważalne zalety: aluminiowa obudowa, mocny procesor, długa żywotność baterii, bogactwo nowoczesnych interfejsów - w tym obsługa Wi-Fi 6 - dobra jakość dźwięku i obrazu. Dobrze też, że producent wysłuchał użytkowników i zdecydował się na przeniesienie kamery czy zastosowanie pełnowymiarowej klawiatury z sekcja numeryczna.

Z wad na pewno należałoby wymienić ograniczenie mocy procesora oraz układ chłodzenia, który został dobrany “na styk”. Brakuje też możliwości rozbudowy pamięci RAM czy opcji dołożenia drugiego dysku SSD.

Jednak należy pamiętać o przeznaczeniu laptopa od Huaweii. Ma on być zarówno domowym centrum multimedialnym, jak i wygodnym sprzętem do pracy w domu czy w biurze. W tych zastosowaniach sprawdzi się idealnie. Zatem jeżeli nie potrzebujecie sprzętu do gier, warto rozważyć zakup nowego Huaweii D 16 2022.