Doskonały wybór dla osób pracujących w zespołach oraz małych firm.

Cena: darmowy (wersja bez reklam 12 dolarów rocznie)

darmowy (wersja bez reklam 12 dolarów rocznie) Funkcja pracy w zespole

Integracja z innymi usługami firmy Zoho

Źródło: techadvisor

Zoho koncentruje się głównie na udostępnieniu funkcji przydatnych osobom pracującym w zespołach oraz współpracowników małych firm. Jest to widocznie niemal na każdym kroku podczas korzystania z Zoho Mail.

Najciekawsza funkcją są komentarze, które wyglądają podobnie do tych, które znamy z mediów społecznościowych. Istnieje możliwość łatwego komentowania i odpowiadania na wiadomości do więcej, niż jednej osoby jednocześnie. Usługa oferuje też wiele wtyczek i aplikacji rozszerzających tą funkcjonalność, a Zoho umożliwia pracę w grupach do 25 adresów email.

Oczywiście nie zabrakło standardowych usług takich, jak grupowanie wiadomości w foldery, etykiety, flagi, filtry. Istnieje również opcja udostępniania. Użytkownicy dostają 5 GB bezpłatnego miejsca na ich skrzynkę odbiorczą oraz kolejne 5 GB na dokumenty. Skrzynka Zoho w połączeniu z pakietem biurowym firmy funkcjonuje podobnie jak rozwiązanie od Google.

Zoho jest doskonałą usługą z dużą ilością funkcji, zapewnia solidne bezpieczeństwo oraz oferuje starannie zaprojektowany interfejs.