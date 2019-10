Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - Recenzja

Przetestowaliśmy kartę graficzną GeForce RTX 2070 SUPER firmy Zotac w wersji AMP Extreme. Sprawdziliśmy jak ta karta radzi sobie na tle wersji od firmy Palit oraz podstawowego RTX 2070.

Karta graficzna GeForce RTX 2070 SUPER jest świeżym produktem w ofercie Nvidii. Dopisek SUPER oznacza, że karta ma lepszą specyfikację niż podstawowa wersja RTX’a 2070. Produkt, który trafił do naszej redakcji jest modelem niereferencyjnym RTX’a 2070 SUPER od firmy Zotac w wersji AMP Extreme. Jest to najpotężniejszy model w ofercie tego producenta. Poniżej przeczytacie naszą recenzję z porównaniem do konkurencyjnego modelu firmy Palit oraz niereferencyjnego RTX’a 2070.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - cena i dostępność

Testowany przez nas Zotac, to karta cenowo umiejscowiona pośrodku oferty. Można ją kupić w cenie około 2600 zł, o 100 zł więcej niż za model firmy Palit. Jest on o około 230 zł droższy od najtańszego konkurencyjnego modelu tej karty oraz o około 300 zł tańszy od najdroższego. Warto również wspomnieć, że ceny najtańszych modeli RTX 2070 bez dopiska SUPER zaczynają się od 2279 zł.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - konstrukcja i zestaw

GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme sprzedawany jest w standardowym, kartonowym opakowaniu. W pudełku, oprócz samej karty, znajdowała się krótka instrukcja oraz rozgałęziacze do zasilania PCIe (2x Molex na 6 pin i 2x 6pin na 8pin).

Konstrukcja tej karty różni się od JetStream firmy Palit. GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme wyposażony jest w większy układ chłodzenia IceStorm 2.0. Jest on chłodzony przez trzy wentylatory kontrolowane przez dwa indywidualne kontrolery obrotów wentylatorów, co umożliwia zastosowanie różnych prędkości na różnych wiatrakach. Takie rozwiązanie firmy Zotac zapewnia cichą pracę oraz zadowalające temperatury.

Dolna część PCB została zabezpieczona metalową osłoną z naniesionym logo ZotacGaming. Osłona dodatkowo wspomaga konstrukcję karty oraz zapewnia dodatkową ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Na boku karty znalazło się miejsce dla loga ZotacGaming z podświetleniem RGB. Kolor loga można zmieniać za pomocą oprogramowania Spectra. Warto zauważyć, iż istnieje parę wersji tego oprogramowania. Ta, która nas interesuje jest wbudowana w oprogramowanie FireStorm, służące też do podkręcania karty. Dla użytkownika dostępnych jest pięć opcji podświetlenia, siedem predefiniowanych kolorów, możliwość wybrania własnego koloru z palety RGB oraz przełącznik służący do włączania i wyłączania samego podświetlenia.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - Specyfikacja

Specyfikacja techniczna testowanego przez nas modelu prezentuje się następująco:

Wielkość pamięci: 8GB

8GB Szerokość magistrali pamięci: 256-bit

256-bit Typ DRAM: GDDR6

GDDR6 Częstotliwość podwyższona: 1830MHz

1830MHz Szybkość pamięci: 14 Gbps

14 Gbps Ilość rdzeni CUDA: 2560

2560 Przepustowość pamięci: 448 GB/s

448 GB/s Microsoft DirectX: 12

12 OpenGL: 4.5

4.5 Typ złącza: PCI-E 3.0 x16

PCI-E 3.0 x16 Złącza wyświetlaczy: 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 (4096x2160@60Hz)

1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4 (4096x2160@60Hz) Wymiary: 308mm x 113mm x 57mm

308mm x 113mm x 57mm Pobór mocy karty graficznej: 215W

215W Rekomendowana moc zasilacza: 650W

650W Dodatkowe złącza zasilacza: 1x 6pin i 1x 8pin

1x 6pin i 1x 8pin Technologie: Ray Tracing, Rdzenie Tensor, DLSS, Adaptive Shading, Nvidia Ansel, Nvidia Highlights, Nvidia G-SYNC, Nvidia NVLink, HDCP 2.2, VR Ready

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - platforma testowa

Podczas testów wykorzystaliśmy platformę testową wyposażoną w:

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Intel i9 9900K @ 4Ghz Pamięć RAM: Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz

Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

ASRock Z390 Steel Legend Obudowa: Corsair Carbide 678C

Corsair Carbide 678C Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W Chłodzenie: SilentiumPC Navis RGB 280

W celu porównania wykorzystaliśmy podstawową wersję karty Inno3D GeForce RTX 2070 oraz Palit GeForce RTX 2070 SUPER JetStream.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - wydajność w grach

Karta uzyskała dość zaskakujące wyniki w porównaniu do konkurenta, jak i słabszego modelu. W Far Cry 5 karcie od Zotaca udało się uzyskać lepszy wynik od karty Palita, ale nie udało się jej przegonić modelu od Inno3D, który jest najsłabszy z tej trójki. Najciekawszym wynikiem jest ten z Battlefielda V, gdzie kartę Zotaca biją zarówno Palit, jak i Inno3D i to o ponad 25 klatek. W kolejnych dwóch grach GeForce Zotac RTX 2070 SUPER AMP Extreme pokazuje, że jest dopisek “super” przy nazwie modelu nie jest przypadkowy i karta osiąga lepsze wyniki niż zwykły RTX 2070 od Inno3D, ale nadal trochę jej brakuje do modelu od firmy Palit.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - wydajność w benchmarkach

Karcie od Zotaca dopiero w benchmarkach udało się pokazać jak dużo ma do zaoferowania w stosunku do zwykłego RTX’a 2070, jak i wersji SUPER od Palita, będąc zazwyczaj parę punktów przed nią. Jedynym benchmarkiem, w którym Palit uzyskał wynik lepszy od Zotaca był Cinebench R20, jednakże wynik ten był lepszy o tylko 15 punktów.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - pobór mocy

Karta graficzna Zotaca, mimo że jest największą kartą z tej trójki, uzyskała najniższy pobór mocy podczas działania komputera w stanie bez obciążenia.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - temperatury

Czujniki zainstalowane na karcie podczas zwykłej pracy, zgłaszały temperaturę wahającą się między 28, a 29 stopniami Celsjusza. Podczas pracy w obciążeniu temperatury karty dochodziły maksymalnie do 66 stopni Celsjusza. Chłodzenie IceStorm 2.0 radzi sobie bardzo dobrze z zapewnieniem niskich temperatur gdy karta nie jest mocno wykorzystywana oraz zapewnia zadowalające temperatury pracy podczas wykonywania na niej wymagających operacji.

Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme - podsumowanie

Karta graficzna firmy Zotac jest bardzo ciekawym produktem. Oferuje ona wyższą średnią wydajność od podstawowego RTX’a 2070 oraz osiąga lepsze rezultaty w benchmarkach od konkurenta. Jest to też produkt bardziej opłacalny pod względem cenowym od podstawowych RTX’ów 2070, które są w podobnych cenach. Warto zaznaczyć, że dokładnie ten sam model tego producenta w wersji nie “SUPER” jest o 100zł droższy od jego usprawnionej wersji. Zotac GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme jest jedną z ciekawszych konstrukcji na rynku, zdecydowanie godną polecenia.