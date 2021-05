dHosting jest firmą działającą na rynku usług hostingowych od ponad dekady. Lata doświadczenia zaowocowały własnym, rozbudowanym panelem zarządzania usługami. Narzędzie to jest rozwijane od początku działalności firmy. dHosting chwali się elastycznym hostingiem stron, dlatego też postanowiliśmy przetestować, jak działa na nim prosta strona internetowa oparta o popularny CMS Wordpress. Czym jest elastyczny hosting w wydaniu firmy? Pozwolę sobie zacytować tekst ze strony:

Elastyczny Web Hosting to autorska, w pełni przez nas zaprojektowana usługa, która łączy w sobie zalety hostingu współdzielonego, serwera dedykowanego i chmury obliczeniowej.

Wysokie podstawowe zasoby (1 GHz CPU, 1 GB RAM oraz 50 GB SSD) skalują się do aktualnego zapotrzebowania Twojej strony. Dzięki temu, niezależnie od tego, ile osób ją odwiedzi - cały czas pozostaje aktywna. To wyróżnienie na tle naszej konkurencji, której limity bezpieczeństwa znajdują się na skrajnie niskim poziomie, co często prowadzi do wyłączania się stron bez jakiegokolwiek ostrzeżenia