i-tec TB3HDMIDOCKPLUS

Stacjonarna stacja dokująca wykorzystująca możliwości Thunderbolt 3.

Interfejs Thunderbolt 3

Stacjonarna konstrukcja

Aż 6 portów USB Typu A w standardzie 3.0

Zintegrowane zasilanie

Obsługa do dwóch monitorów w 4K UHD lub jednego 5K

Power Delivery

Wbudowana dioda LED

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station to bardzo zaawansowana stacja dokująca wykorzystująca interfejs Thunderbolt 3. Producent wykorzystał standard, który posiada przepustowość o osiem razy wyższą, niż w przypadku USB 3.0. Dzięki temu możliwe jest podłączenie nawet dwóch monitorów w 4K przy 60 Hz lub jednego monitora 5K również przy 60 Hz odświeżaniu. Stacja dokująca łączy się z komputerem za pomocą wbudowanego przewodu wykorzystującego interfejs Thunderbolt i konektor USB Typu C. Dzięki technologii Daisy Chain można podłączać kolejne urządzenia jedno do drugiego, co pozwala zachować porządek na biurku.

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station wspiera Power Delivery umożliwiając ładowanie z mocą do 85 W. Producent zastosował 6 portów USB 3.0 Typu A, jedno HDMI, Gigabit Ethernet, wejście/wyjście audio (Combo), czytnik kart pamięci w standardzie SD, wejście zasilania oraz dwa porty Thunderbolt 3.

W zestawie z i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station użytkownik otrzyma także przejściówkę z USB Typu C na DisplayPort oraz odpowiedni zasilacz.