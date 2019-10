Uniwersalna stacja dokująca z kompaktową obudową.

Plug & Plug

Obsługa USB PD do 60 W

HDMI, VGA, 2x USB Typu A, 1x USB Typu C

Obsługa monitora Ultra HD 4K

Kolejna kompaktowa stacja dokująca USB Typu C w naszym zestawieniu. i-tec postawił na sprawdzone rozwiązanie. Do jak kompaktowej obudowy wbudowano sporą ilość portów. Urządzenie nie posiada dedykowanego zasilacza, ale może ładować laptopa za pomocą zasilacza i wbudowanego portu USB Typu C. Urządzenie obsługuje funkcje USB Power Delivery o mocy do 60 W.

Na pokładzie nie zabrakło dwóch portów USB Typu A w standardzie 3.0, które pozwolą na podłączenie ulubionych akcesoriów. Dodatkowo nie zabrakło złącza Gigabit Ethernet, które umożliwia dostęp do szybkiego i niezawodnego łącza z internetem. Całość uzupełniania jest przez złącza D-SUB (VGA) oraz HDMI. i-tec USB 3.0 Travel jest stacją wykorzystującą USB Typu C, dzięki czemu obsługuje 4K jedynie przy 30 Hz. Trzeba o tym pamiętać przy zakupie. Złącza są ergonomicznie rozmieszczone, a przewód USB Typu C jest chowany w obudowie. Jeden z portów USB Typu A znajduje się na przeciwległym boku i umożliwia szybkie wpięcie pendrive'a lub telefonu.