iGPSport iGS50E

Niedrogi licznik rowerowy z wbudowanym GPS-em na każde warunki. Jakie właściwości posiada iGS50E?

iGS50E to licznik rowerowy z wbudowanym odbiornikiem GPS, który charakteryzuje się wytrzymałą baterią o pojemności 1200 mAh, co zapewnia do 40 godzin ciągłej pracy. Urządzenie posiada ekran o przekątnej 2.2 cala z powłoką antyrefleksyjną, dzięki czemu bez względu na warunki pogodowe i oświetleniowe możemy odczytywać wszelkie dane zawarte na wyświetlaczu. Oprócz tego komputer rowerowy jest wytrzymały na wysokie oraz niskie temperatury i posiada wodoodporność klasy IPX7.

Na ekranie możemy zobaczyć czternaście wyświetlonych pomiarów: prędkość, średnia prędkość, maksymalna prędkość, czas, czas podróży, przejechana odległość, całkowity dystans, wysokość, różnica wysokości, kalorie, temperatura, czas okrążenia, średnica koła. Poza tym urządzenie może być połączone z różnymi czujnikami poprzez ANT+ (np. czujnik tętna, prędkości czy kadencji). Posiada także łączność Bluetooth, dzięki czemu możemy sparować licznik ze smartfonem. Synchronizacja danych z platformą iGPSport daje możliwość szczegółowej analizy przebytych treningów.