iGPSport iGS620 to zaawansowany komputer GPS z wieloma przydatnymi funkcjami. Czy warto wyposażyć się w to urządzenie?

Nawigacja rowerowa iGS620 to wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się zarówno podczas turystycznych wycieczek rowerowych, jak i wyczerpujących treningów. Wbudowany system GPS pozwala na komfortowe i szybkie dotarcie do wyznaczonego celu, a kolorowy 2,2-calowy ekran z powłoką antyodblaskową i automatycznym przyciemnianiem ułatwia odczytywanie wszystkich wyświetlanych danych. Urządzenie synchronizuje dane z chmurą iGPSport poprzez komputer lub aplikację na smartfona, co umożliwia szczegółową analizę dotychczasowych osiągnięć.

Poza Bluetoothem oraz ANT+ nawigacja iGS620 udostępnia także łączność za pomocą Wi-Fi, dzięki czemu w prosty sposób można zaktualizować urządzenie i pobrać nowe mapy. Wbudowana pamięć o pojemności 4 GB pozwala przechowywać mapy oraz informacje o każdym przejechanym kilometrze.

Licznik rowerowy iGS620 posiada wytrzymałą, wodoodporną konstrukcję (IPX7), a wbudowana bateria litowo-jonowa wystarcza nawet na 22 godziny ciągłej pracy bez doładowywania.

Dzięki aplikacji iGPSport oraz łączności bezprzewodowej możemy otrzymywać informacje o przychodzących połączeniach oraz wiadomościach, które pojawią się na ekranie licznika.