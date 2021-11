Najtańszy i najbardziej uniwersalny tablet od Apple.

iPad 10,2 2021 Źródło: Apple

Nie bez powodu bazowy iPad od lat jest najpopularniejszym tabletem w ofercie Apple. To przystępne cenowo urządzenie wyposażone w bardzo przyzwoite podzespoły. Dodatkowo, Apple odświeżyło ten model w tym roku, wypuszczając iPada 9 generacji.

Na pokładzie znajdziemy 10,2 calowy ekran Liquid Retina z technologią True Tone oraz ze wsparciem dla pióra Apple Pencil pierwszej generacji. Bazowy iPad posiada także klasyczny przycisk Home z Touch ID, który umieszczono pod wyświetlaczem.

iPad 10,2 2021 wciąż posiada ten sam procesor Apple A13 Bionic, którego możemy znać z iPhone'a 11, iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max. Wspierany jest on przez 3 GB pamięci operacyjnej. W sklepach znajdziemy wersje z 64 GB oraz 1256 GB wbudowanej pamięci masowej. Za dodatkową dopłatą możemy zamówić model z modemem sieci 4G LTE oraz wbudowanym modułem GPS.

Bazowy iPad to obecnie najbardziej przystępny model, który powinien wystarczyć większości użytkowników. Tablet ten idealnie sprawdzi się do czytania wiadomości, przeglądania internetu, grania w gry oraz do nauki.

Cena detaliczna startuje z pułapu 1699 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.