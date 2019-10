"Tani" iPhone to najlepszy wybór dla większości użytkowników.

Apple prezentując tegoroczne modele iPhone'a 11 naprawiło poważną wpadkę marketingową. Następca zeszłorocznego modelu Xr nie jest już tanim modelem. Mimo, iż cena spadła o 130 zł to najnowszy iPhone 11 stał się podstawowym modelem smartfona od Apple.

iPhone 11 to świetny telefon i większość osób nie będzie czuła potrzeby dopłacania 1600 zł do modelu z Pro w nazwie, który w codziennym użytkowaniu wcale nie jest dużo lepszy, a w niektórych aspektach takich, jak ilość wyświetlanego na ekranie tekstu i czas pracy na baterii gorszy.

Podstawowa konfiguracja 11ki została wyceniona na 3599 zł, ale polecamy wybór pośredniej wersji za 3849 zł, która posiada 128 GB zamiast 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Trzeba pamiętać, że Apple nie oferuje możliwości jej rozszerzenia po zakupie.

Telefon wyposażono w ekran o przekątnej 6,06 cala z wycięciem w którym umieszczono elementy niezbędne do działania systemu Face ID. Odpowiada on za skanowanie twarzy w 3D. W chwili obecnej rozwiązanie to nie ma sobie równych i żaden smartfon z Androidem nie oferuje podobnie działającego systemu. Sam wyświetlacz to panel IPS LCD o rozdzielczości mniejszej od Full HD. Na szczęście nie jest to widoczne podczas codziennego użytkowania.

Smartfon posiada również wbudowany obiektyw szerokokątny, a aparat główny nareszcie zyskał obsługę trybu nocnego.

Za wydajność odpowiada procesor A13 Bionic, który w połączeniu z niską rozdzielczością ekranu powoduje, że iPhone 11 jest demonem wydajności i na śniadanie zjada konkurencję z Androidem.

Telefon jest wodoodporny i klasycznie już nie posiada złącza słuchawkowego Jack.