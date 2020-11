iRobot 975 to jeden z najtańszych robotów sprzątających z serii Roomba 900. Należy do urządzeń pozbawionych funkcji mapowania, ale posiadających moduł Wi-Fi, dzięki któremu robot współpracuje z aplikacją mobilną. Precyzja sprzątania została zachowana dzięki zaawansowanemu czujnikowi optycznemu.

iRobot Roomba 975 to drugi robot sprzątający w naszym rankingu, który nie posiada funkcji mapowania przestrzeni, choć dzięki modułowi Wi-Fi możemy obsługiwać go za pomocą aplikacji mobilnej. Za precyzyjne nawigowanie poszczególnych pomieszczeń oraz przedmiotów odpowiada technologia vSLAM wraz z system czujników optycznych. Pod względem wyglądu, robot niewiele różni się od swoich droższych poprzedników i podobnie jak i7 dysponuje mechanizmem czyszczącym, na który składają się: dwie gumowe szczotki oraz szczotka boczna. Niestety w zestawie nie otrzymujemy dodatkowych egzemplarzy szczotek ani narzędzi do czyszczenia poszczególnych elementów. Właściwie w pudełku znajdujemy wyłącznie robota oraz stację ładującą, co zdecydowanie zawodzi, biorąc pod uwagę, że każdy inny testowany przez nas robot posiadał dodatkowe akcesoria.

Aplikacja iRobot w przypadku tego modelu jest dosyć skromna. Jak już zostało zaznaczone, nie mamy możliwości ingerowania w wizualizację mapy pomieszczeń. Z poziomu smartfona możemy aktywować robota, zarządzać harmonogramem, przeglądać historię przejazdów (w tym miejscu widoczny jest podgląd mapy), a także ustawiać preferencję dotyczące przebiegu sprzątania, czyszczenia przy krawędziach oraz działania pojemnika na brud. Moc działania odkurzacza dobierana jest automatycznie, nie możemy jej w żaden sposób zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o tryby sprzątania - mamy do wyboru funkcję czyszczenia miejscowego (Spot), którą możemy aktywować na samym odkurzaczu. Z poziomu robota możemy również rozpocząć sprzątanie czy odesłać urządzenie do stacji dokującej.

Ciekawym udogodnieniem jest technologia Dirt Detect, dzięki której robot (jak Roomba i7) jest w stanie odnaleźć miejsca bardziej zabrudzone i skoncentrować pracę na ich wyczyszczeniu.

Czas pracy odkurzacza na jednym naładowaniu, w stosunku do czasu ładowania, jest dosyć krótki - biorąc pod uwagę inne testowane roboty. Nie przeszkodziło to jednak, aby robot wyczyścił mieszkanie o całkowitej powierzchni 55 m2.

Robot Roomba 975 jest kompatybilny z systemami Amazon Alexa i Google Assistant.

Roomba 975

Roomba 975 została wyposażona w dość pojemny zbiornik na zanieczyszczenia (ok. 600 ml), który bez problemu możemy wyciągnąć z tylnej części robota i wygodnie wyczyścić. Niestety, w przeciwieństwie do innych robotów, aby zdjąć boczną szczotkę musimy użyć śrubokręta.

Robot sprzątający Roomba 975 pomimo braku mapowania poradził sobie bardzo dobrze z pokryciem przestrzeni oraz dojazdem do trudno dostępnych miejsc. Natomiast nieco słabiej wypadł, w stosunku do swoich konkurentów jeśli chodzi o pozbywanie się zabrudzeń z powierzchni dywanów.

W stosunku do innych sprzętów, które posiadają zdecydowanie więcej udogodnień dla użytkownika, robot ma dość wysoką cenę. Za sam odkurzacz zapłacimy 1899 zł. Cena dodatkowych filtrów Aero Force to ok. 40 zł.

Urządzenie jest objęte 24-miesięczną gwarancją producenta.