Odkurzacz automatyczny Roomba i7 to jedno z topowych urządzeń w ofercie producenta. Robot został wyposażony w zaawansowany system nawigacji, który umożliwia precyzyjne sprzątnięcie każdego pomieszczenia - urządzenie zapamiętuje do 10 planów pięter.

iRobot Roomba i7 to podstawowa wersja robota Roomba i7+, który znalazł się w naszym zeszłorocznym rankingu. Różnica między modelami polega właściwie tylko na tym, że iRobot i7 nie posiada w zestawie samoczyszczącej stacji ładującej. Musimy przyznać, że możliwość automatycznego opróżniania pojemnika na nieczystości jest dużą wygodą, lecz pamiętajmy, że wiąże się to także z wyższą ceną urządzenia. Zatem jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie czyścić zbiornik na nieczystości - uwierzcie, że w tym przypadku nie jest zbyt skomplikowana czynność - to, jak najbardziej warto zdecydować się na podstawową wersję Roomby i7.

Mechanizm sprzątający urządzenia składa się z turbiny ssącej, dwóch gumowych szczotek oraz jednej szczotki bocznej - oprogramowanie robota opracowano tak, żeby zawsze przemieszczał się przy ścianie tylko jednym bokiem, dzięki temu szczotka jest w pełni efektywna. Ciekawym udogodnieniem w przypadku tego modelu jest czujnik zanieczyszczeń. Jeśli robot wykryje szczególnie dużo brudu to skoncentruje swoją pracę na danym obszarze.

Urządzenie zostało wyposażone w nawigację iAdapt 3.0 z możliwością tworzenia i zapamiętywania mapy danego mieszkania, dzięki temu robot sprawnie może poruszać się po wszystkich pomieszczeniach. Samą mapę możemy edytować, dzieląc ją na spersonalizowane pomieszczenia oraz obszary. W ten sposób możemy precyzyjnie zarządzać harmonogramem pracy robota (np. codzienne sprzątanie całego mieszkania z wyłączeniem salonu w weekendy, kiedy nie chcemy żeby urządzenie zaburzało nam relaks), albo szybkie sprzątanie całego mieszkania za wyjątkiem kuchni.

Sposób przemieszczania się sprzętu jest systematyczny i ukierunkowany na uzyskanie maksymalnie wysokich rezultatów w maksymalnie krótkim czasie pracy.

Jak wykazały nasze testy Roomba i7 uzyskuje najwyższe rezultaty zarówno jeśli chodzi o efektywność sprzątania, jak i docieranie do wszelkich trudno dostępnych miejsc. Jak obiecuje producent zastosowany filtr Aero Force (konstrukcyjnie bardzo podobny do filtrów HEPA) wyłapuje 99% alergenów i cząstek do 10 mikronów.

Należy dodać, że w zestawie wraz z robotem Roomba i7 i stacją dokującą otrzymujemy również wirtualną latarnię, pozwalającą łatwo wyznaczyć strefy w których robot ma nie jeździć – takie jak np. miski z wodą i karmą pupila. Oprócz tego w pakiecie otrzymujemy dodatkową szczotkę boczną oraz filtr Aero Force.

Cena dodatkowego filtra to ok. 36 zł.

Robot jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta.