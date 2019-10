iRobot Roomba i7+, czyli test robota, który sam się wyczyści

Roomba i7+ to odkrywcza nowość w ofercie wiodącego producenta robotów sprzątających. Urządzenie posiada innowacyjną stację dokującą, która potrafi samodzielnie opróżnić pojemnik na nieczystości. Sprawdziliśmy czy nowy stopień autonomiczności jest realnym udogodnieniem.

Przez ostatnie dwa lata redakcja PC World przetestowała ponad 20 robotów odkurzających. Maszyny z oferty iRobot regularnie zdobywały najwyższe oceny odznaczając się wzorowym wykonaniem oraz innowacyjnością. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, naszą szczególną uwagę przykuła Roomba I7+, czyli odkurzacz jakiego na rynku jeszcze nie było. Jest to flagowy zestaw w ofercie producenta, składający się z topowego robota oraz stacji dokującej z funkcją automatycznego opróżniania zbiornika na nieczystości. Podczas 2-tygodniowych testów mieliśmy okazję sprawdzić czy jest to przełomowe rozwiązanie w zakresie automatyki domowej.

iRobot Roomba i7+ - wygląd i budowa

Robot Roomba i7+ jest sprzedawany w zdecydowanie większym pudełku niż pozostałe modele. Wszystko za sprawą wspomnianej stacji dokującej. Zestaw obejmuje również dodatkową szczotkę boczną, zapasowy filtr i wirtualną ścianę, która może pracować w dwóch trybach.

Robot - podobnie jak jego poprzednicy ma okrągłą obudowę wykonaną z tworzywa wysokiej jakości. Na górze odnajdujemy panel sterowania odpowiadający za wywoływanie podstawowych funkcji. Pojemnik na brud ulokowano w tylnej części urządzenia. Klasycznie już dla marki iRobot za sprzątanie odpowiada zestaw dwóch, obrażających się przeciwbieżnie szczotek silikonowych oraz pojedyncza szczotka boczna, zbierająca kurz przy krawędziach pomieszczenia. Wszelkie podatne na zabrudzenia lub uszkodzenia elementy można łatwo zdemontować. Jedną z ciekawszych nowości konstrukcyjnych w topowej serii jest pojemnik na nieczystości, który można myć na mokro po wyjęciu filtra właściwego. Robot ma średnicę 33,5 cm i wysokość 9,2 cm a więc w kwestii gabarytów nie wyróżnia się na tle innych urządzeń dostępnych na rynku.

Stacja ładująca jest zdecydowanie większa niż te spotykane dotychczas w robotach odkurzających. Pochwała należy się za przemyślany projekt - producent powiększył urządzenie rozbudowując je w górę - dzięki temu, pomimo solidnych gabarytów, stacja nie zajmuje dużo więcej miejsca niż konwencjonalne rozwiązania. Robot wracając do bazy musi wjechać na niewielką rampę aby finalnie podpiąć się do slotu łączącego pojemnik na brud ze stacją.

iRobot Roomba i7+ - specyfikacja i możliwości

Oprócz funkcji automatycznego opróżniania pojemnika, nowa Roomba oferuje kilka interesujących rozwiązań względem modelu 980 (dotychczasowy flagowiec). Kluczową nowością jest ulepszone mapowanie przestrzeni iAdapt 3.0. Przypominając - wysokie serie robotów Roomba (z nawigacją iAdapt 2.0) posiadają sensor optyczny, który na podstawie miejsc orientacyjnych i układu sufitu tworzy w swojej pamięci mapę mieszkania. Inteligentny robot wyposażony w plan pomieszczeń będzie sprzątał szybciej i dokładniej niż urządzenia, które błądzą w przestrzeni. Co więcej, dzięki tej funkcji robot lepiej radzi sobie z pracą w dużych mieszkaniach. Odkurzacz będzie pamiętał aby rozpocząć pracę od miejsca, w którym musiał przerwać program przez wzgląd na wyładowany akumulator czy zapełniony pojemnik. Nowością w najnowszych robotach Roomba i7 jest możliwość podzielenia zmapowanego mieszkania na strefy/pokoje za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Dzięki temu osiągalne stało się bardziej precyzyjne planowanie harmonogramu i obszarów pracy. Robot jest w stanie zapamiętać nawet 10 mieszkań (lub pięter w domu/biurze).

Tradycyjnie w planowaniu pracy robota pomaga dedykowana aplikacja. Prześle nam ona również powiadomienia dotyczące istotnych wydarzeń związanych z odkurzaczem. Nie zabrakło także dostępu do szczegółowych statystyk.

Roomba i7 wspiera również obsługę głosową z wykorzystaniem Asystenta Google, aktualnie z rozwiązania można skorzystać w języku angielskim. Tak za pośrednictwem asystenta głosowego, jak i samej aplikacji iRobot HOME możemy wysłać robota do pracy wyłącznie we wskazanych przez nas pomieszczeniach.

iRobot Roomba i7+ - instalacja i praca

Pierwsza instalacja robota jest stosunkowo prosta. Wystarczy podłączyć stację ładującą bezpośrednio przy ścianie, dbając o to aby nic nie utrudniało ruchu w pobliżu urządzenia. Następnie robota połączymy z dedykowaną, darmową aplikacją na urządzenia mobilne, udostępniając mu jednocześnie dostęp do sieci Wi-Fi. Warto poświęcić dłuższą chwilę na ładowanie robota przed konfiguracją. Podczas testów spotkaliśmy się z sytuacją, w której (teoretycznie) podładowany robot miał problem z nawiązaniem komunikacji. Problem zniknął po pierwszym, solidnym ładowaniu. Instalacja urządzenia zajmuje mniej niż 5 minut. Warto pamiętać, że pierwsze wyjazdy Roomby to przejazdy testowe - posłużą one do mapowania przestrzeni. Każdy kolejny wyjazd będzie usprawniał pracę robota.

Roomba i7 doskonale radzi sobie z pracą na dywanach, pokonywaniem dylatacji czy zbieraniem nieczystości z zakamarków mieszkania. Jeśli chcemy oddzielić jakąś przestrzeń przed dostępem robota (np. miski na pokarm i wodę albo legowisko zwierzaka) możemy zastosować dołączoną do zestawu wirtualną latarnię. Pozwala ona na wydzielenie okręgu na niewielkiej przestrzeni albo zablokowanie przejazdu między pomieszczeniami. Nie należy obawiać się pracy robota w pobliżu schodów - sprzęt posiada należycie działający czujnik spadków.

Standardowo na dużą pochwałę zasługują rozwiązania z zakresu konserwacji. Rozmontowanie newralgicznych elementów to kwestia kilku chwil - w dodatku wszystkie są łatwe do czyszczenia. Nawet w aplikacji znajdziemy kilka porad dotyczących należytej troski o sprzęt. Sama stacja Clean Base oszczędzi nam całkiem sporo pracy - pojemność wbudowanego w nią worka na nieczystości powinna pozwolić na około 30 przejazdów. Sprzęt działa na zasadzie odkurzacza, który wciąga kurz zebrany w pojemniku robota. Pierwsze dwa worki są dostępne w zestawie, kolejne trzeba kupić samodzielnie.

iRobot Roomba i7+ - czy warto go kupić?

iRobot Roomba i7+ to prawdopodobnie najdoskonalszy robot odkurzający na rynku. Bezpośredni następca Roomby 980 utrzymuje wzorowy poziom w zakresie wykonania i dostępności udogodnień technologicznych. Sprzęt rekomendujemy w szczególności do pracy na większych powierzchniach. Nietypowe mieszkania to doskonałe pole do popisu dla nowego systemu mapowania, natomiast udogodnienia z zakresu higieny (Clean Base, zmywalny zbiornik) pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji sprzętu nawet przy bardzo dużym obciążeniu. Jeśli posiadamy stosunkowo proste mieszkanie lub po prostu niewielki lokal, możemy spokojnie rozejrzeć się za niższymi seriami z oferty producenta (np. stosunkowo nowym i testowanym u nas modelem Roomba e5) - brak tworzenia mapy przestrzeni czy rozbudowanej stacji dokującej może przełożyć się na oszczędność nawet kilku tysięcy złotych, a w takich wypadkach nie wpłynie negatywnie na jakość sprzątania. Warto dodać, że na rynku dostępna jest także wersja - Roomba i7 bez stacji Clean Base.

Wersja bez stacji, czyli model i7