lil SOLID 2.0 - rozwiązanie dla nowoczesnych palaczy [RECENZJA]

Podgrzewacze tytoniu od IQOS cieszą się na rynku dość dużym zainteresowaniem. Jak wypada model lil SOLID 2.0? Sprawdziliśmy to dla Was.

O szkodliwości palenia tytoniu nikogo przekonywać nie trzeba, jednak jeśli w dawnych czasach ktoś został nałogowcem, trudno mu tak po prostu rzucić papierosy. Można natomiast sięgnąć po ich alternatywy, uważane za mniej szkodliwe dla zdrowia. Są to e-papierosy, w których używa się liquidów oraz podgrzewacze tytoniu IQOS. Do naszej redakcji trafił właśnie ten drugi. Czy lil SOLID 2.0 to dobry sposób na to, aby oduczyć się palenia klasycznych papierosów? Przyglądamy się, co potrafi i jak działa.

lil SOLID 2.0 - zawartość opakowania

lil SOLID 2.0 dostarczany jest w eleganckim pudełku. Co ciekawe, sam podgrzewacz tytoniu zajmuje w nim niewiele miejsca. Większość to opakowanie z instrukcją (po prawej stronie), pod którym znajdują się trzy pudełeczka, a w każdym co innego - ładowarka sieciowa, kabelek do niej oraz czyścik. Całość została bardzo ładnie, "tetrisowo" ułożona w pudełku, dzięki czemu łatwo uniknąć bałaganu.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

lil SOLID 2.0 - użytkowanie

Jako że wcześniej nie miałem do czynienia z podgrzewaczami tytoniu, obawiałem się nieco, czy dam radę z niego korzystać bez problemów? Jednak lektura załączonej instrukcji uspokoiła mnie - wynikało z niej, że używanie lil SOLID 2.0 to czynność niezwykle prosta. Jak pokazały to testy praktyczne - tak jest rzeczywiście. Ale zacznijmy od początku. Po zakupie podgrzewacza nie trzeba niczego z nim robić - jest naładowany i gotowy od razu do użycia. Należy tylko wcisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy jedyny znajdujący się na nim przycisk.

Podgrzewacz korzysta z wkładów - wraz z lil-em otrzymałem ich dwa opakowania, jednak nie ma problemu, aby nabyć je w każdym saloniku prasowym czy sklepie zajmującym się sprzedażą tytoniów i papierosów. Pudełeczko z dwudziestoma wkładami kosztuje ok. 15 złotych. Pojedynczy wkład ma wielkość połówki zwykłego papierosa.

W górnej części podgrzewacza znajduje się - zamykana przesuwanym wieczkiem - komora grzewcza. Odsuwamy wieczko, a następnie wkładamy wkład do komory - gotowe, można używać. I tu trzeba już wiedzieć, w jaki sposób to robić.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Działanie lil SOLID 2.0 opiera się na indukcyjnym podgrzewaniu tytoniu za pomocą igły umieszczonej w komorze grzewczej. Na nią właśnie nabija się wkład po włożeniu.

Fot.: IQOS

Aby zacząć podgrzewanie, trzymamy przez dwie sekundy przycisk. Urządzenie delikatnie wibruje, a następnie dioda zaczyna migać na niebiesko. Trwa to 20-25 sekund, a gdy wkład zostanie podgrzany, dioda świeci się jasnym, błękitnym blaskiem. Użytkownik ma wówczas możliwość zaciągnięcia się ok. 14 razy.

Fot.: H Tur/PC World

Nie trzeba tego robić od razu - podgrzewacz utrzymuje temperaturę przez pięć minut, a więc można np. zaciągnąć się raz, odstawić lila, a następnie zaciągnąć znowu po kilku chwilach. Gdy podgrzewanie przestaje działać, dioda zaczyna migotać. Oznacza to, że pozostały maksymalnie trzy zaciągnięcia, zanim trzeba będzie powtórzyć podgrzewanie lub zmienić wkład na nowy.

No właśnie, pojawia się naturalne pytanie - jaka jest wydajność jednego wkładu? Aby w pełni poczuć jego smak i moc należy traktować go jako rzecz jednorazowego użytku. Jeśli podgrzeje się ponownie raz użyty wkład, nie poczuje się choćby procenta tego, co przy pierwszym użyciu. Czy wkład zaspokoi potrzebę dostarczenia organizmowi nikotyny, którą odczuwają palacze? Jeżeli wkłady zostaną dobrane odpowiednio do mocy papierosów, które wcześniej się paliło - jak najbardziej. Jednak przy źle dobranych wkładach można czuć niedosyt. Ile razy można zaciągnąć się wkładem? Producent podaje, że do 14 zaciągnięć, jednak po testach stwierdzam, że po dziesiątym smak jest już bardzo mało odczuwalny, a mocy w nim tyle, co nic.

Po zużyciu wkładu należy go po prostu wyjąć, przekręcając trzykrotnie w dowolnym kierunku, a następnie zamknąć wieczko lub włożyć nowy wkład. W przeciwieństwie do wielu innych, dostępnych na rynku podgrzewaczy tytoniu, lil SOLID 2.0 nie wymaga odczekania pomiędzy jednym a drugim podgrzaniem. Można podgrzać trzy wkłady jeden po drugim, choć zauważę, że taka operacja prowadzi do odczuwalnego nagrzania urządzenia.

lil SOLID 2.0 - bateria i konserwacja

Podgrzewacz tytoniu lil SOLID 2.0 jest wyposażony w baterię o pojemności 2900 mAh. Gdy jest w pełni naładowana, można podgrzać na niej do 25 wkładów. O poziomie mocy informuje sama dioda po podgrzaniu. Jeśli świeci się niebieskim kolorem, oznacza to od 100 do 60% naładowania, przy niebieskim jest to 60-30%, żółtym - od 30 do 1%, a gdy widać czerwony, należy natychmiast podłączyć urządzenia do ładowania. Proces ładowania do pełna zajmuje niecałe dwie godziny, co nie jest może najszybsze, ale jeżeli podpinamy podgrzewacz na noc, to nie problem.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

lil SOLID 2.0 wymaga konserwacji po każdych 20 podgrzanych wkładach. To czynność, którą można przeprowadzić albo ręcznie, zdejmując nasadkę i korzystając ze znajdującego się w komplecie czyścika lub wykonać czyszczenia za pomocą podgrzania. W tym drugim przypadku wciska się pięciokrotnie przycisk i czeka 90 sekund, aż podgrzewacz samoczynnie spali resztki wkładów, które znalazły w komorze. I tyle - po tym czasie można od razu korzystać z niego ponownie.

lil SOLID 2.0 - podsumowanie

lil SOLID 2.0 to urządzenie, dzięki któremu można palić bez popiołu oraz konieczności używania ognia. Wszystkie procesy odbywają się we wnętrzu obudowy, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. O ile jednak w przypadku e-papierosa aplikujemy liquid i nie musimy myśleć o nim przed dłuższy czas, o tyle tutaj włożony wkład najlepiej zużyć jak najszybciej, dzięki czemu można poczuć w pełni smak i moc. Dla osób korzystających poprzednio z papierosów nie powinien być to problem - wszak papierosa również wypala się "za jednym posiedzeniem". Dlatego też nie liczę tego na minus. Jedyny, jaki mogę znaleźć, to fakt, że tego typu "palenie" nie każdemu może przypaść do gustu - ale to już kwestia indywidualnych preferencji.

Znacznie więcej jest natomiast zalet - lil SOLID 2.0 ma kompaktowe rozmiary, dzięki którym nie tylko dobrze leży w dłoni, ale i kieszeni, obsługa jest dziecinnie prosta, a możliwość korzystania z różnych wkładów pozwala na znalezienie smaku i mocy, które będą optymalne dla każdego użytkownika. No i co ważne - podgrzewanie tytoniu pozwala uniknąć wdychania substancji smolistych, pozostawiając kontakt z czystą nikotyną. Dlatego przypomnę, że ma ona właściwości uzależniające. Jeśli zatem chcesz się nadal rozkoszować "puszczaniem dymka", ale aż tak bardzo nie truć - lil SOLID 2.0 będzie dobrym wyborem.