mks_vir - recenzja

mks_vir to polski program antywirusowy, który może poszczycić się ponad 30-letnią historią. Jak działa jego najnowsza wersja? Czy warto ją nabyć? Sprawdzamy i oceniamy!

mks_vir – minimalistyczna elegancja

Producenci programów antywirusowych często starają się wzbogacać interfejs o różne dodatki estetyczne – grafiki w tle, animacje czy dziesiątki ikonek, których przeznaczenia należy się domyślać. mks_vir idzie inną drogą i stawia na minimalistyczną elegancję. W średniej wielkości okienku mamy czyste, białe tło, a wszystkie funkcje zgromadzone zostały na kontrastującym czarnym pasku. Są to kolejno: ekran główny, skan, moduły ochrony, aktualizacje, licencja, ustawienia, raporty, narzędzia i informacje. Dostanie się do dowolnego z nich wymaga jednego zaledwie kliknięcia. Za tą przejrzystość pierwszy plus.

mks_vir - skanowanie

A teraz przyjrzyjmy się kolejno, co oferują dane funkcje. Istotna rzecz w każdym programie antywirusowym to skanowanie. W mks_vir można przeprowadzić je w trzech trybach: pełne (umożliwia przeskanowanie zawartości wszystkich dostępnych dysków), szybkie (umożliwia przeskanowanie pamięci systemu oraz załadowanych i uruchomionych serwisów, procesów i innych obiektów) oraz wybranych folderów. Skanowanie przebiega w tle i nie zajmuje tylu zasobów, aby spowalniać pracę komputera tak, aby nie była możliwa – co ma miejsce w przypadku wielu innych alternatyw. Da się spokojnie pisać, przeglądać strony internetowe (choć wczytywanie jest wolniejsze, niż zazwyczaj), a także używać aplikacji. Jednak jeden minus w sytuacji, gdy chcemy zatrzymać na chwilę skanowanie – nie ma opcji pauzy. Jeśli wyłącza się, to operacja jest przerywana i wyświetlany raport z przeskanowania plików. W każdej sytuacji wykonany raport można zapisać – co może być bardzo praktyczną pomocą dla administratorów IT.

mks_vir – moduły ochrony

Program antywirusowy mks_vir składa się z ośmiu modułów – każdy z nich jest odpowiedzialny za inny aspekt ochrony systemu. Każdy z nich można w dowolnej chwili włączać i wyłączać. Domyślnie włączonych jest sześć. W tym znajdziemy moduły:

pliki - program ma oko na niebezpieczne i szkodliwe pliki, które mogą znajdować się w systemie lub pojawiać w trakcie instalacji programów i aplikacji

ochrona poczty – sprawdzanie linków oraz plików w załącznikach

ochrona przeglądarki – chroni przed nieprzyjemnymi niespodziankami, jakie mogą czyhać w sieci, np. skrypty śledzące czy próby wstrzykiwania złośliwego kodu do przeglądarki

firewall – broni system przed próbą przedostania się do niego wirusów z sieci, co może mieć miejsce np. podczas korzystania z aplikacji działających online

kontrola rodzicielska – aby włączyć ten moduł, należy wybrać w ustawieniach ochronę hasłem; można wówczas wybrać rodzaj blokowanych treści wg kategorii, ustalić harmonogram czasu spędzanego w sieci, a także sprawdzić przeglądane przez dziecko strony. Możliwe jest wprowadzenie własnych reguł.

kontrola urządzeń USB – program kontroluje wszystkie podłączane do systemu urządzenia USB (nośniki danych, klawiatury, myszy, karty sieciowe, drukarki.) i na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika lub administratora sieci reguł dopuszcza je albo blokuje

ochrona rejestru

ochrona w chmurze

Każdy z modułów (poza kontrolą rodzicielską) włączamy lub wyłączamy za pomocą zaledwie jednego kliknięcia. Można także wyłączyć ochronę całkowicie – dostępne jest 10, 20 i 30 minut braku działania lub do momentu ponownego uruchomienia maszyny.

W tym okienku nie ma możliwości bardziej szczegółowych ustawień zakresu kompetencji modułów – ale znajdziemy je w dziale Ustawienia.

mks_vir – ustawienia

mks_vir jest programem bardzo przejrzystym i z przyjaznym dla użytkowników interfejsem, co dotyczy również zaawansowanych opcji – te znajdziemy dziale Ustawienia. Należy jednak zauważyć, że znajdujące się tutaj możliwości są w większości powiązane z innymi, znajdującymi w dziale Narzędzia – dlatego jeśli chcesz np. wprowadzić zmiany do Safe Storage, czyli mechanizmu tworzącego „sejf” chroniący dane przez zaszyfrowaniem lub zniszczeniem, należy zrobić to z tego poziomu.

W każdej zakładce mamy o wyboru kilka różnych opcji, co pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami – zaczynając od modułu antyspamowego przy ochronie poczty, kończąc na poziomie heurystyki. Producent przygotował rozwijane listy oraz okienka wyborów, dzięki czemu jeszcze łatwiej wybrać i znaleźć potrzebną w danym momencie opcję.

mks_vir – narzędzia

W dziale Narzędzia kryją się dodatkowe możliwości oferowane przez mks_vir. Znajdziemy tu m.in. bezpieczną przeglądarkę – musi ona zostać zainstalowana przy pierwszym uruchomieniu tego narzędzia, co zajmuje chwilę. Program zaleca także wyłączenie pewnych aplikacji, aby działała w pełni sprawnie. Jednak uwaga – podczas testów proponował wyłączenie m.in. programu do kontroli myszki oraz programu f.lux (reguluje jasność ekranu zależnie od pory dnia). Na szczęście można odznaczyć te elementy z listy lub skontaktować się bezpośrednio z działem technicznym producenta, który modyfikuje reguły bezpiecznej przeglądarki.

Inne, ciekawe rzeczy, to funkcja czyszczenia systemu ze zbędnych elementów (pliki cookies, niepotrzebne lub uszkodzone pliki rejestru, itp.), a także możliwość utworzenia zaszyfrowanego dysku. Można ustalić jego wielkość z listy – minimum to 1GB, maksymalny rozmiar – 64GB. Stworzony dysk chronimy hasłem. Dysk pojawi się jako nowa partycja. Aby do niego wejść, trzeba oczywiście podać hasło. Potem można go normalnie używać, np. umieszczając tam ważne pliki. To bardzo poręczne rozwiązanie zarówno dla użytkowników domowych, jak i firm – ma się dzięki temu pewność, że ważne informacje są chronione przez dodatkową warstwę zabezpieczeń.

W sekcji Narzędzia możemy znaleźć także coś dla relaksu. Coolka to prosta gra logiczna, w której oczyszcza się planszę z kulek. Dla administratorów sieci przeznaczona jest osobna konsola, pozwalająca na łatwe zarządzaniem wszystkimi instalacjami sieciowymi, można także zarządzać pakietem. Każdy skorzysta natomiast z opcji tworzenia dysku ratunkowego – gdyby z systemem było coś nie tak, da się przywrócić go do stanu używalności.

mks_vir – opcja sieciowa

Moduł sieciowy dedykowany jest instalacjom w sieciach. Służy do zarządzania wszystkimi instalacjami na maszynach. Jego interfejs jest równie przejrzysty, co w wersji lokalnej, znacznie ułatwiając administratorowi pracę. Wprowadzono tu szereg praktycznych rozwiązań – na przykład sprawdzanie, które maszyny w sieci powinny mieć przeprowadzoną aktualizację Windows, możliwość włączania i wyłączania poszczególnych modułów ochronnych zarówno dla całej grupy, jak i wybranych stacji, a także zbiorcze i indywidualne raporty dotyczące wykrytych i powstrzymanych zagrożeń (z możliwością eksportu do pliku .csv). Sprawnie, wygodnie – nie można mieć żadnych zastrzeżeń.

mks_vir – podsumowanie

Prostota obsługi w połączeniu z licznymi możliwościami to zdecydowanie największe zalety tego programu. Istnieje jego kilka wersji dla różnych grup docelowych – dla użytkowników domowych i małych firm, biznesu oraz służb publicznych i edukacji. W każdym przypadku można spodziewać się przyjaznego interfejsu, szerokiego wachlarza możliwości oraz zaawansowanych funkcji ochronnych, których zazwyczaj próżno szukać u konkurencji – jak blokowanie aktywności sieciowej skryptów czy narzędzia heurystyczne do blokowania zainfekowanych wiadomości e-mail. O skuteczności w działaniu można się przekonać dzięki skanerowi mks_vir skaner online. Pozwala on na szybkie sprawdzenie plików w systemie z wykorzystaniem zasobów chmury skanującej.

Zoptymalizowany pod kątem wydajności i skuteczności mechanizm kontrolny analizuje wszystkie uruchomione w systemie procesy i załadowane biblioteki, a wykryte infekcje mogą zostać sprawnie usunięte.

Jak zatem podsumować mks_vir? To bardzo mocna pozycja w linii ochrony systemu przed płynącymi z różnych stron wirusami oraz infekcjami, a dodatkowe możliwości pozwalają mu wyforsować się przed konkurencję. Dlatego jeśli szukasz solidnej ochrony z dodatkowymi możliwościami – warto nabyć mks_vir!