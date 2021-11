moevi. BT z ANC - test tanich słuchawek z Biedronki [RECENZJA]

W ofercie sklepów sieci Biedronka pojawiły się nauszne słuchawki bezprzewodowe z ANC. Mieliśmy okazję je przetestować. Czy cena sprzętu idzie na równi z jakością? Sprawdź, jak słuchawki moevi z Biedronki radzą sobie w akcji.

Specyfikacja

Rodzaj słuchawek Nauszne Typ słuchawek Bezprzewodowe Łączność Bluetooth Zasięg Do 10 m Membrana 40 mm, powłoka Ti Akumulator 800 mAh Czas działania 36 h z ANC, 70 h bez ANC (dla 70 % maksymalnej głośności) Czas ładowania do 1,5 h Wbudowany mikrofon Tak Technologia ANC Dwa mikrofony HD Redukcja ANC - 22 dB Przyciski sterujące Na krawędziach W zestawie Słuchawki, pokrowiec, przewód USB-C, przewód mini jack 3,5 mm

Zawartość opakowania

Słuchawki z Biedronki z ANC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Słuchawki moevi. BT z ANC zapakowane są w prostokątnym, kartonowym pudełku. Na bocznej krawędzi znajdują się magnesy, które zabezpieczają przed przypadkowym otwarciem. Słuchawki nie są umieszczone w plastikowym stelażu. W zestawie otrzymujemy utwardzany pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny. W środku znajdziemy słuchawki, przewody USB-C i AUX oraz krótką instrukcję obsługi.

Wygląd i jakość wykonania

Słuchawki z Biedronki z ANC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Słuchawki moevi. BT z ANC wykonane są z czarnego plastiku. Zewnętrzne strony muszli odróżniają się nieco od reszty. Pod palcami możemy poczuć chropowatą fakturę. Pałąk jest regulowany, dzięki czemu możemy dostosować słuchawki do wielkości głowy.

Zobacz również:

Na lewej muszli znajdziemy przełącznik ANC. Prawa jest zarezerwowana dla włącznika, przycisków regulacji głośności oraz gniazd AUX i USB-C. Te ostatnie posłuży nam do ładowania. Nauszniki wykonane są z pianki memory, która dostosowuje się do kształtu ucha. Dzięki temu możemy liczyć na dużą wygodę użytkowania.

ANC - co to jest?

Słuchawki wyposażone są w ANC. Jest to Active Noise Control, czyli aktywna redukcja szumów. Technologia redukuje dźwięki otoczenia sprawiając, że bez przeszkód możemy cieszyć się swoją ulubioną muzyką.

Dźwięk

Słuchawki idealnie nadają się do słuchania muzyki i oglądania filmów. Maksymalny poziom głośności jaki osiągnąłem to około 75 %, i było to dla mnie w zupełności wystarczające. Dźwięk był głośny i pozbawiony zniekształceń. Na plus zasługują także niskie rejestry. Jeśli włączymy muzykę, w której bas odgrywa dużą rolę, możemy być spokojni, że będzie on bardzo dobrze słyszalny i głęboki. Dla słuchawek nie jest dostępny equalizer, (np. poprzez dedykowaną aplikację) przez co jesteśmy pozbawieni możliwości dopasowania dźwięku do własnych preferencji. Jeśli nie jesteśmy audiofilami, fabryczne ustawienia zaproponowane przez producenta w zupełności nam wystarczą.

Słuchawki z Biedronki z ANC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Słuchawki wyposażone są we wbudowany mikrofon. Nie musimy go w żaden dodatkowy sposób uruchamiać. Po połączeniu np. ze smartfonem, aktywuje się w momencie uruchomienia aplikacji do rejestrowaniu dźwięku lub podczas wykonywania połączenia telefonicznego. Nasz głos słyszalny przez odbiorcę jest czysty i pozbawiony szumów oraz zniekształceń, co jest zdecydowanie na plus. Bez problemu możemy rozmawiać lub nagrywać filmy przy użyciu tych słuchawek.

Łączność i bateria

Słuchawki wyposażone są w akumulator o pojemności 800 mAh. Producent deklaruje długość działania na baterii do 36 godzin z uruchomionym ANC oraz do 70 godzin bez ANC (przy utrzymaniu 70 % maksymalnej głośności). Po około 50 godzinach używania słuchawek (z włączonym i wyłączonym ANC) smartfon pokazał 13 % naładowania baterii. Jest to bardzo długi czas działania. Dzięki temu możemy często korzystać ze słuchawek i nie martwić się, że niespodziewanie wyczerpie się bateria. Naładowanie akumulatora do pełnego poziomu zajęło około 3 godziny.

Słuchawki łączą się ze źródłem dźwięku przez Bluetooth. Laptop i smartfon nie miały problemów z ich wyszukaniem. Łączność jest stabilna i połączenie nie zrywa się z niewyjaśnionych przyczyn. W specyfikacji producent podaje, że maksymalny zasięg to 10 metrów. Jest w tym dużo prawdy. Dopiero po około 8 metrach słuchawki zaczęły gubić połączenie. Pomiędzy mną a źródłem dźwięku znajdowała się ściana działowa.

Podsumowanie

Słuchawki z Biedronki z ANC (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jeśli szukasz tanich słuchawek do podstawowych zastosowań, takich jak słuchanie muzyki i oglądanie filmów, zdecydowanie mogę polecić ten sprzęt. Słuchawki są wygodne i posiadają wszystkie najpotrzebniejsze cechy. Są głośne, a generowany dźwięk jest czysty i wyraźny. Z wybranymi urządzeniami możemy połączyć się przez Bluetooth lub za pomocą kabla. Na uznanie zasługuje także bardzo długi czas pracy na baterii oraz szybkie ładowanie akumulatora. Jeśli od słuchawek nie wymagasz rozbudowanych opcji konfiguracji i regulacji dźwięku, a potrzebujesz prostego sprzętu, który dobrze brzmi, to moevi. BT z ANC są dla ciebie. Słuchawki można kupić w sklepach sieci Biedronka za 199 zł.