pCloud Pass - nie tylko menadżer haseł, ale również pomocnik

Każda osoba korzystająca z internetu musi zapamiętać wiele haseł. Odciąż pamięć i wybierz menadżera, który zajmie się tym za Ciebie!

W chwili obecnej istnieje na rynku co najmniej kilkanaście różnych menadżerów haseł. Różnią się jednak ilością oferowanych funkcji, a także - co równie ważne - solidnością zabezpieczeń. Na który postawić, aby mieć pełen komfort użytkowania? Sprawdzamy pCloud Pass.

pCloud Pass - kompleksowy menadżer haseł

pCloud to szwajcarska firma, obecna na rynku już od dekady. pCloud Pass wprowadzone zostało w ubiegłym roku, a powstało w jednym tylko celu - zapewnienia perfekcyjnej ochrony wszystkim internautom korzystającym z loginów oraz haseł w sieci. Od samego początku przyświecały jej dwa cele. Pierwszy - wspomniana maksymalna ochrona. Drugi - prosta obsługa. Czy udało się je osiągnąć?

Zobacz również:

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy stworzyć swoje konto w usłudze. Dostępne są plany płatne, a także opcja darmowa. W przypadku planów płatnych istnieją dwie możliwości - Premium oraz Family. Czym się różnią? Premium to rozwiązanie dla jednej osobie, podczas gdy wersja Rodzinna obsługuje pięciu użytkowników - każdy ma swój login i hasło. Ile kosztują? Cena zależy od tego, czy wykupisz abonament miesięczny, roczny, czy też zdecydujesz się kupić licencję na całe życie. Wszystkie ceny pCloud Pass znajdziesz na tej witrynie.

Fot.: pCloud Pass

Jeśli chodzi o edycję pCloud Pass za darmo, ma ona pewne ograniczenia. Obsługuje jedno urządzenie oraz jedno bezpieczne połączenie na kontakt. Poza tym mamy tu wszystko, co w pozostałych. A więc?

pCloud Pass - funkcje i możliwości

Przechodzimy do najważniejszego, czyli możliwości oferowanych przez pCloud Pass. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na darmową lub płatną wersję, musimy stworzyć hasło główne, które da nam dostęp do wszystkich funkcji. Można to przyrównać do kodu do sejfu - ma on za zadanie zabezpieczyć nasze konto przed dostaniem się do niego osób niepowołanych. Potem rozpoczynamy - najpierw od zaimportowania haseł z przeglądarek internetowych oraz innych aplikacji. W dowolnej chwili można dodać także dane z kart płatniczych. W przypadku przeglądarek niezbędne będą pliki .csv z zapisanymi danymi. W jaki sposób je uzyskać? Program prezentuje samouczki, które wyjaśniają w przystępny sposób metodę ich stworzenia.

Fot.: H Tur/PC World

Co dalej? No cóż - po prostu działamy. Gdy tylko hasła zostaną przekazane, wówczas pCloud Password zajmie się ich automatycznym wprowadzeniem w pola loginu i hasła, dlatego nie musisz tracić czasu na ich ręczne wprowadzenie w razie potrzeby. Ponadto gdy po raz pierwszy tworzysz dane logowania na stronie, mogą one zostać zapamiętane na przyszłość. Zachowane hasła są szyfrowane i to w standardzie wojskowym, a więc bardzo wątpliwe jest, aby jakikolwiek haker, nawet profesjonalny, był w stanie je wykraść czy pozyskać w inny sposób.

W aplikacji gromadzone są wszystkie zebrane przez Ciebie hasła. jeśli chcesz sobie któreś przypomnieć - żaden problem. Dzięki wbudowanej opcji wyszukiwania będzie to bardzo proste. Możesz je także pogrupować, dodając do nich odpowiednie tagi, np. "płatności" czy "streaming". Jakie stworzysz lub wybierzesz - to zależy wyłącznie od Ciebie. Dzięki możliwości korzystania z aplikacji na każdym urządzeniu, wszędzie logujesz się w pełni bezpiecznie.

fot.: pCloud Pass

Jednym z problemów przy hasłach jest konieczność stworzenia silnego i unikalnego, dzięki któremu ma się pewność, że nikt nie będzie w stanie go odgadnąć ani złamać. Najgorsze są proste hasła - przysłowiowe "12345" czy "qwerty" to już hasła anegdotyczne. Solidne hasło powinno mieć małe oraz duże litery, znaki specjalne, cyfry. Dzięki pCloud Pass nie musisz się martwić, że stworzysz słabe. Zaimplementowany generator haseł wykona całą robotę za Ciebie. Stworzy nie tylko silne, ale również unikalne hasło. Niezależnie od tego, czy będzie to hasło do Facebooka, sklepu internetowego czy ulubionej gry online - to rozwiązanie zapewnia maksymalną ochronę.

Liczba przechowywanych haseł jest praktycznie nieograniczona. Dlatego niezależnie od tego, jak wielką aktywność w internecie wykazujesz, możesz dzięki pCloud Pass zachować wszystko. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystasz z laptopa, desktopa czy smartfona. Ponieważ jest to usługa chmurowa, obsługuje każde urządzenie i każdy system. Gdziekolwiek nie jesteś, masz dostęp do wszystkich swoich haseł!

Ponadto użytkownik ma możliwość udostępniania haseł swoim kontaktom. Pozwala to w najbezpieczniejszy sposób na rynku dzielić się dostępem do Netlixa, Spotify czy innych usług. Możesz mieć pewność, że nie przechwyci ich nikt niepowołany.

pCloud Pass - którą opcję wybrać?

Wszyscy lubimy dostawać coś za darmo. I nie ma w tym nic złego. Dlatego można korzystać z pCloud Pass za darmo i jest to dobre rozwiązanie, zwłaszcza, jeżeli potrzebujesz do osobistego użytku wyłącznie dla siebie. Jednak gdy chcesz zapewnić bezpieczeństwo wszystkim w rodzinie lub też potrzebujesz dla pracowników w swojej firmie, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty. Na szczęście nie jest on duża, a tylko Ty decydujesz, jaki okres subskrypcji wybierzesz. I warto zdecydować się na to teraz, ponieważ właśnie trwa promocja i spore obniżki.

Przekonaj się o tym - przejdź na tę stronę i już dzisiaj zadecyduj, który z planów wybierzesz dla siebie!