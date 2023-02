pdfFiller - dobry edytor PDF dla każdego

pdfFiller to edytor online, który posiada funkcje odpowiednie zarówno dla użytkowników indywidualnych oraz biznesowych. To kompletne rozwiązanie, umożliwiające wszystko - od edytowania po zabezpieczanie oraz przechowywanie plików PDF. Całość podana w przystępny sposób, czyli z wygodnym interfejsem.

Aplikacja przypomina desktopowy edytor. Na górze mamy pasek narzędziowy, a po lewej stronie panel z podglądem wszystkich stron dokumentu. Znacznie usprawnia to wykonywanie wszelakich działań - nie musisz szukać właściwych narzędzi. Wykonywanie każdej czynności to po prostu kliknięcie na ikonkę narzędzia i wówczas pojawia się odpowiednie okienko/znacznik czy pole tekstowe, w którym wprowadzasz zmiany. Wszystko za pomocą dwóch-trzech kliknięć.

Plik PDF możesz otworzyć ładując go - z dysku lokalnego lub sieciowego - lub przeciągając na stronę pdfFiller. Można również zaimportować go z e-maila.

Fot.: PC World

Po otwarciu pliku w edytorze pracujemy z nim niczym z dokumentem tekstowym w Wordzie. Można dodawać, kasować, kopiować i wklejać tekst, zmieniać czcionki, ich wielkość oraz kolor itp. Otrzymujemy również zestaw narzędzi do oznaczania, wstawiania komentarzy oraz regulowania marginesów. pdfFiller to także możliwość łatwego tworzenia różnych formularzy do wypełniania. Dzięki temu świetnie nadaje się do tworzenia kwestionariuszy, formularzy rejestracyjnych itp.

Ciekawą funkcją jest biblioteka dokumentów. Możesz dzięki niej pobrać szablon dokumenty wybranego rodzaju, a następnie dopasować go do swoich potrzeb. Dzięki możliwości tworzenia własnych szablonów nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować na zapas własne.

Fot.: PC World

Twórcy pdfFiller nie zapomnieli o opcji udostępniania plików. Lista możliwości obejmuje m.in. wysyłkę e-mailem, a co ciekawe - także przefaksowanie dokumentu. Ponieważ udostępniane są pliki zawierające ważne informacje, każdy plik PDF może być zabezpieczony hasłem, a nawet wymagać uwierzytelniania dwuetapowego. Poziom zabezpieczeń spełnia standardy amerykańskiej HIPAA. Opcja Audit Trial pozwala na zapamiętywanie wszystkich modyfikacji dokumentu oraz śledzi, komu jest udostępniany.

Podsumowując: pdfFiller jest wygodnym i wszechstronnym narzędziem z bardzo zaawansowanymi rozwiązaniami. Jednak ich ilość różni się w zależności od wybranej subskrypcji. Tych zaś jest trzy, co umożliwia wybranie najlepiej dopasowanej do swoich potrzeb. Basic to wydatek 8 USD/mies., Plus to 12 USD/mies., a Premium to 15 USD/mies. Jakie są między nimi różnice? Dokładny opis znajdziesz na tej stronie. Przed zakupem można przetestować program za darmo - co wymaga rejestracji.