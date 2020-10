realme 7 Pro - test średniaka z rewelacyjnym ekranem i 65 W ładowaniem

realme po raz kolejny zaskakuje. Za 1300 zł otrzymujemy świetnie wyważonego średniaka z bardzo dobrym ekranem AMOLED, głośnikami stereo, czytnikiem linii papilarnych w ekranie oraz superszybkim systemem 65 W ładowania SuperDart. Czy realme 7 Pro posiada dyskwalifikujące wady?

realme średnio co pół roku wprowadza na rynek nowe smartfony. realme 7 oraz realme 7 Pro zastępują modele realme 6 (zapoznaj się z naszą recenzją), realme 6s oraz realme 6 Pro, które pozwoliły na udany debiut rynkowy w naszym kraju.

realme 7 Pro

Smartfony od realme charakteryzują się teraz jeszcze lepszym stosunkiem jakości do ceny oraz oferują funkcje zazwyczaj niespotykane w swoich półkach cenowych.

Dziś sprawdzamy czy warto zainteresować się kosztującym 1299 zł realme 7 Pro. A może lepiej wybrać starszy model realme 6 Pro? Tego i innych ciekawych rzeczy o smartfonach realme dowiesz się z poniższej recenzji.

realme 7 Pro (niebieski) oraz realme 7 (biały)

realme 7 Pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 720G (2 rdzenie, 2.3 GHz, A76 + 6 rdzeni, 1.8 GHz, A55)

Qualcomm Snapdragon 720G (2 rdzenie, 2.3 GHz, A76 + 6 rdzeni, 1.8 GHz, A55) Układ graficzny: Adreno 618

Adreno 618 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Maks. pojemność karty pamięci: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, AMOLED

Dotykowy, AMOLED Przekątna ekranu: 6,4 cala

6,4 cala Rozdzielczość ekranu: 2400 x 1080

2400 x 1080 Zagęszczenie pikseli: 409 ppi

409 ppi Rozdzielczość aparatu - tył: 64.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny, 2.0 Mpix - monochromatyczny, 2.0 Mpix - macro

64.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny, 2.0 Mpix - monochromatyczny, 2.0 Mpix - macro Rozdzielczość aparatu - przód: 32.0 Mpix - do selfie

32.0 Mpix - do selfie Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.3 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw monochromatyczny, f/2.5 - przedni obiektyw

f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.3 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw monochromatyczny, f/2.5 - przedni obiektyw Zoom - kamera tylna: 10x zoom cyfrowy

10x zoom cyfrowy Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, Slow Motion w FullHD 1080p (do 120 kl./s) oraz HD 720p (do 240 kl./s)

Wbudowana lampa błyskowa, Slow Motion w FullHD 1080p (do 120 kl./s) oraz HD 720p (do 240 kl./s) Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K, FullHD 1080p (do 60 kl./s)

4K, FullHD 1080p (do 60 kl./s) Łączność: 4G (LTE), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi

4G (LTE), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej: A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS

A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik linii papilarnych: W ekranie

W ekranie Czujniki: Akcelerometr, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop

Akcelerometr, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop Obudowa: Szkło Corning Gorilla Glass 3+

Szkło Corning Gorilla Glass 3+ Dual SIM: Tak

Tak Zainstalowany system operacyjny: Android 10 z nakładką realme UI

Android 10 z nakładką realme UI Dodatkowe informacje: Funkcja szybkiego ładowania SuperDart Charge, USB OTG

Funkcja szybkiego ładowania SuperDart Charge, USB OTG Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 4500 mAh

4500 mAh Wysokość: 160,9 mm

160,9 mm Szerokość: 74,3 mm

74,3 mm Grubość: 8,7 mm

8,7 mm Waga: 182 g

182 g Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

realme 7 Pro wyposażono w taki sam procesor, jak poprzednika. Nadal jest to układ Qualcomm Snapdragon 720G. To jeden z ciekawszych wyborów w tej półce cenowej. Na rynku da się znaleźć wydajniejsze smartfony, ale nie zaoferują one nam tak dobrego ekranu. realme 7 Pro posiada bowiem panel Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala oraz rozdzielczości 2400 z 1080 pikseli ze wsparciem dla trybu Always-on-Display. Z wyświetlaczem zintegrowano także czytnik linii papilarnych.

Moduł NFC umieszczono obok obudowy obiektywów

W obudowie umieszczono również 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB szybkiej wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1. Warto podkreślić również obecność głośników stereo oraz gniazda słuchawkowego Jack wspierającego Hi-Res Audio.

Cechą charakterystyczną realme 7 Pro jest superszybki system 65 W ładowania SuperDart, który do tej pory stosowany był jedynie w flagowych modelach.

Kartą przetargową podczas zakupu mogą być również warunki gwarancyjne. Urządzenia z serii realme 7 oferowane są z 36 miesięczną gwarancją producenta. Dodatkowo w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przeciągu pierwszych dwóch miesięcy otrzymamy zupełnie nowe urządzenie.

realme 7 Pro - Cena

realme 7 Pro sprzedawany jest w jednej konfiguracji z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej wycenionej na 1299 zł. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Mirror Blue oraz Mirror Silver.

Smartfon konkuruje głównie z POCO X3, Samsungiem Galaxy A41, Oppo A91 oraz HTC Desire 20 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją).

realme 7 Pro - Zawartość zestawu

realme 7 Pro podobnie, jak inne smartfony tego producenta dostarczany jest w charakterystycznym, żółtym opakowaniu. Na tylnej części opakowania znajdziemy informacje o kluczowych elementach specyfikacji technicznej takich, jak 65 W ładowanie SuperDart, procesor Snapdragon 720G, ekran Super AMOLED oraz 64 Mp aparat Sony.

Po otwarciu opakowania nie będziemy zawiedzeni. W środku znajdziemy bowiem:

smartfon realme 7 Pro z naklejoną folią ochronną na ekran

65 W ładowarkę SuperDart

Przewód USB Typu A do USB Typu C

Etui ochronne

Igłę do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu sprzedażowego

Cieszy fakt, że producent w dalszym ciągu stosuje fabryczne folie ochronne na ekran. W pudełku znajdziemy również świetnie wykonane silikonowe etui. Jest ono bardzo dobrze dopasowane do urządzenia i chroni przed uszkodzeniami nie tylko plecki, ale także wyświetlacz oraz wyspę z aparatami. Powyższe dodatki pozwalają zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na zakupie akcesoriów.

Etui dołączone do zestawu

realme 7 Pro - Wygląd i jakość wykonania

realme 7 Pro to dopracowany stylistycznie smartfon, który wywołuje bardzo dobre pierwsze wrażenia. Pomimo zastosowania sporego ekranu o przekątnej 6,4 cala urządzenie jest bardzo lekkie oraz poręczne. Wpływ na to mają lekko zaokrąglone plecki. Co ciekawe realme 7 Pro jest o aż 20 g lżejszy od realme 6 Pro.

Względem poprzednika poprawiła się nieco jakość wykonania oraz użytych materiałów. realme 7 Pro nadal nie aspiruje do miana flagowca, ale możemy być pewni, że smartfon przetrwa przypadkowe upadki.

Z przodu znajdziemy pełnoekranowy wyświetlacz. Kamerkę umieszczono w jego lewym górnym rogu.

Kamerka do selfie w ekranie oraz głośnik do rozmów

Sprawne oko zauważy również niewielki głośnik do rozmów wkomponowany w panel przedni oraz nieco większa ramkę znajdującą się pod ekranem.

Dolna ramka jest znacznie grubsza od pozostałych. Na zdjęciu widoczna fabryczna folia ochronna

Dla niektórych użytkowników istotną informacją może być fakt, że panel przedni jest niemalże całkowicie płaski.

Ramkę wykonano z matowego plastiku pomalowanego w kolorze plecków. Z lewej strony znajdziemy przyciski do regulacji głośności oraz tackę na karty.

Przyciski do regulacji głośności oraz tacka na karty SIM

Po przeciwległej stronie znajduje się przycisk zasilający, który otrzymał ciekawe, pomarańczowe wykończenie.

Przycisk zasilania z charakterystycznym dekorem

Na dolnej krawędzi smartfona znajdziemy port USB Typu C, gniazdo słuchawkowe Jack, mikrofon oraz głośnik.

Głośnik, USB Typu C, mikrofon oraz gniazdo słuchawkowe Jack

Plecki urządzenia utrzymano w matowej stylistyce. Niestety uwielbiają one gromadzić odciski palców oraz wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

Matowe plecki realme 7 Pro lubią zbierać odciski palców

Znajdziemy na nich subtelny wzór oraz poziomy napis realme.

Logo producenta na pleckach

Nie mogło zabraknąć także modnej ostatnimi czasy, prostokątnej obudowy obiektywów.

Obudowa obiektywów z napisem 64 Mp

Do testów otrzymaliśmy wersję kolorystyczną Mirror Blue. Urządzenie w tym kolorze może się podobać, a sam odcień przypomina nieco niebieski z najnowszych modeli iPhone'a.

Plecki realme 7 Pro

realme 7 Pro - Wyświetlacz

Wyświetlacz realme 7 Pro to jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji. W końcu rzadko kiedy za 1300 zł otrzymujemy świetny panel Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z trybem Always-on-Display oraz wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Wyświetlacz realme 7 Pro

Co ważne ekran jest bardzo dobrze skalibrowany, a dzięki obecności głośników stereo pochłanianie kolejnych odcinków serialu na Netflixie jest czystą przyjemnością. Dotychczas takie doświadczenia otrzymywaliśmy w smartfonach kosztujących co najmniej kilkaset złotych więcej.

realme 7 Pro idealnie leży w dłoni

Panel Super AMOLED z realme 7 Pro posiada bardzo przyzwoitą jasność minimalną oraz maksymalną. Korzystanie z niego w pełnym świetle słonecznym nie sprawia najmniejszych problemów.

Nieco denerwujący może być fakt, że realme 7 Pro posiada większą ramkę dolną, która jest charakterystyczna dla tańszych smartfonów z wyświetlaczami LCD.

realme 7 Pro oraz realme 7

realme 7 Pro - Uwierzytelnianie biometryczne

Pod ekranem umieszczono również optyczny czytnik linii papilarnych. To kolejny element, którego na próżno szukać u konkurencji. Do czytników linii papilarnych w ekranie zazwyczaj podchodzę dosyć negatywnie. Pierwsze tego typu konstrukcje z flagowych smartfonów odznaczały się słabą dokładnością, która znacząco utrudniała działanie. Na szczęście realme odrobiło pracę domową, a czytnik linii papilarnych w testowanym egzemplarzu działał świetnie.

realme 7 Pro - widoczny czytnik linii papilarnych w ekranie

Po przyzwyczajeniu się do miejsca położenia czytnika nie miałem najmniejszych problemów z odblokowywaniem smartfona. Rozwiązanie to działa znacznie lepiej niż w zeszłorocznych flagowcach Samsunga.

realme 7 Pro - Wydajność

realme 7 Pro wyposażono w średniopółkowego Snapdragona 720G. Literka G na końcu oznacza, że jest to układ przygotowany z myślą o graczach. Faktycznie w połączeniu z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB szybkiej pamięci masowej UFS 2.1 smartfon ten pozwala zagrać w większość nowych tytułów. W bardziej wymagających grach konieczne może być obniżenie detali, ale nie powinno ono utrudnić rozgrywki.

Podzespoły zastosowane w realme 7 Pro świetnie sprawdzają się podczas codziennego użytkowania. W okresie trwania testów nie napotkaliśmy problemów z przycinającymi się animacjami czy przeładowującymi się aplikacjami. Z pewnością sporą rolę ogrywa tutaj pamięć UFS 2.1. Do jej obecności realme przyzwyczaiło nas już w serii 6.

realme 7 Pro przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

Geekbench 5 : Single - 573; Multi -1778

: Single - 573; Multi -1778 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 510,05 MB/s; Zapis sekwencyjny - 201,31 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 510,05 MB/s; Zapis sekwencyjny - 201,31 MB/s 3DMark Sling Shot - 3550

- 3550 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 - 2523

realme 7 Pro - Oprogramowanie

Podobnie jak inne modele realme, również najnowszy 7 Pro pracuje pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką realme UI, która dosyć mocno ingeruje w wygląd systemu operacyjnego.

Nakładka realme UI słynie z szerokich możliwości personalizacji. Producent postanowił zmodyfikować praktycznie każdy elementy interfejsu od ikonek systemowych, aż po układ ustawień i przyciski nawigacyjne. Na szczęście oprogramowanie jest bardzo przemyślane i przyjemne w użytkowaniu.

Interfejs użytkownika realme UI

Przydatny może być wysuwany pasek boczny oferujący szybki dostęp do narzędzi takich, jak kalkulator, nagrywanie ekranu czy menedżer plików.

Decydując się na realme 7 Pro nie musimy obawiać się o obecność bloatwaru. Otrzymamy również zapewnienie o aktualizacji do Androida 11.

Podczas testów realme 7 Pro doceniłem globalny tryb ciemny oraz Always-on-Display. Mam małe zastrzeżenia do działania trybu nie przekszadzać, który informuje o swojej dezaktywacji za pośrednictwem dosyć głośnego sygnału dźwiękowego.

realme 7 Pro - Aparat

realme 7 Pro wyposażono w aż cztery aparaty fotograficzne na pleckach. Obecnie to już standard w nowych konstrukcjach ze średniej półki cenowej. Decydując się na ten smartfon otrzymamy 64 Mp aparat główny Sony IMX682, 8 Mp obiektyw ultraszerokokątny oraz dwie 2 Mp matryce pomocnicze - makro i czujnik głębi. Z przodu znalazło się miejsce dla 32 Mp kamerki do selfie.

Pokrowiec idealnie chroni wystającą obudowę obiektywów

Aparat w realme 7 Pro względem konkurencji wypada poprawnie. W dzień nie będziemy mieli najmniejszych problemów z wykonaniem ładnej fotografii charakteryzującej się wysoką szczegółowością. Pochwalić można również wysoki kontrast oraz prawdziwe odwzorowanie kolorów. Czasami na fotografie wkrada się nadmierny szum.

Zdjęcie w dzień

Zdjęcie w dzień - 2x zoom

Zdjęcie w dzień - 5x zoom

Zdjęcie w dzień - obiekty ultraszerokokątny

Nieco gorzej jest w trakcie ujęć nocnych. Czasami tryb Ultra Night nie radzi sobie z odpowiednim naświetleniem, a fotografie potrafią być poruszone. Z pewnością jest to pokłosie braku obecności optycznej stabilizacji obrazu.

Zdjęcie w nocy bez użycia trybu nocnego

Zdjęcie nocne z trybem Ultra Night

Zdjęcie nocne z trybem Ultra Night - 2x zoom, widoczne szumy i brak ostrości

Zdjęcie nocne z trybem Ultra Night - 5x zoom, widoczna znaczna ilość szumów i brak ostrości

realme 7 Pro domyślnie wykonuje fotografie w rozdzielczości 16 Mp z wykorzystaniem technologi Quad Bayer (łączenie czterech pikseli w jeden). Istnieje możliwość wykonania 64 Mp fotografii.

Podobnie jak w konkurencyjnych smartfonach przełączenie się na tryb ultraszerokokątny powoduje sporą degradację jakości.

Smartfon potrafi również nagrywać materiały wideo w 4K, ale jedynie przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Dopiero po przełączeniu się w Full HD będziemy w stanie skorzystać z 60 klatek.

Przednia kamerka o rozdzielczości 32 Mp również wykorzystuje technologię Quad Bayer. Zdjęcia wykonane z jej wykorzystaniem są zadowalającej jakości i idealnie nadają się do mediów społecznościowych.

Selfie

realme 7 Pro - Bateria i superszybkie ładowanie SuperDart

Bateria to wraz z ekranem jeden z najmocniejszych elementów testowanego realme 7 Pro. Pomimo niewielkiej masy własnej w obudowie producentowi udało się umieścić akumulator o pojemności 4500 mAh. W połączeniu z energooszczędnym wyświetlaczem Super AMOLED oraz średnio półkowym procesorem wyprodukowanym w nowoczesnym, 8 nm procesie technologicznym zapewnia on rewelacyjne czasy pracy z dala od ładowarki.

realme 7 Pro jest jednym z niewielu smartfonów, które podczas testów ładowałem nie częściej, niż raz na dwa dni. To znacząca poprawa względem poprzednika, który posiadał nieco mniejszy akumulator o pojemności 4300 mAh połączony z bardziej prądożernym wyświetlaczem IPS LCD.

Podczas normalnego użytkowania na które składa się przeglądanie sieci, oglądanie filmików na YouTube, korzystanie z social media oraz wysyłanie/odbieranie wiadomości za pośrednictwem popularnych komunikatorów sieciowych czas pracy ekranu w realme 7 Pro wynosił od 7 do nawet ponad 8 godzin. To bardzo dobry rezultat, którego nie uzyskamy w flagowcach, a również większość konkurencyjnych średniaków ma mniej wytrzymałe akumulatory.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme 7 Pro rozładował się po 14 godzinach i 32 minutach. To przeciętny rezultat patrząc na czasy pracy w normalnym użytkowaniu.

Czasy pracy na baterii

realme 7 Pro ma jeszcze jednego asa w rękawie. jest nim obecność super szybkiego, 65 W systemu ładowania SuperDart. Rozwiązanie to testowaliśmy wcześniej we flagowym modelu Realme X50 Pro 5G (zapoznaj się z naszą recenzją).

Producent deklaruje, że realme 7 Pro naładujemy do pełna w 34 minuty. Ładowanie od 0% do 50% zajmuje zaledwie 12 minut. W naszym teście realme 7 Pro naładował się do pełna w nieco ponad 35 minut. Ładowanie od około 20% do 100% trwa poniżej 25 minut. Warto zaznaczyć, że podczas szybkiego ładowania smartfon nie przegrzewa się. Obudowa robi się co prawda cieplejsza, ale nie przeszkadza to podczas użytkowania.

Ładowarka SuperDart o mocy 65 W

Szybkie ładowanie SuperDart to jedna z moich ulubionych funkcji. iPhone 11, z którego korzystam na codzień w 30 minut jest w stanie naładować się do zaledwie 50%. W przypadku realme 7 Pro jest to ponad 90%.

realme 7 Pro - Podsumowanie

realme 7 Pro to świetny smartfon, który udowadnia, że nie trzeba wydawać wielu tysięcy złotych na dopracowane urządzenie wyposażone w unikalne i przydatne w życiu codziennym funkcje. Decydując się na kosztującego 1300 zł realme 7 Pro otrzymujemy kompletny sprzęt, które nie będzie nam co chwilę przypominać, że zdecydowaliśmy się na zakup średniaka zamiast flagowca. Producent na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy wykonał spory krok naprzód. realme 7 Pro to zdecydowanie lepszy smartfon od realme 6 Pro.

realme 7 Pro oraz realme 7

Podczas testów realme 7 Pro doceniłem świetny ekran Super AMOLED, zaskakująco dobre czasy pracy na baterii połączone z superszybkim ładowaniem SuperDart, przemyślane oprogramowanie oraz zadowalającą wydajność.

realme 7 Pro nie jest urządzeniem bez wad. Należy zwrócić uwagę na obudowę, która uwielbia zbierać odciski palców, brak 90 Hz częstotliwości odświeżania, większą ramkę dolną na panelu przednim oraz aparat, który nie wyróżnia się spośród konkurencji.

Podsumowując realme 7 Pro to jeden z najbardziej dopracowanych średniaków w budżecie od 1000 do 1400 zł. Jeżeli cenisz wysokiej klasy ekran, dobrą baterię i szybkie ładowanie trudno o lepszą ofertę.