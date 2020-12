realme 7i - tani smartfon z rewelacyjną baterią i świetnym aparatem [test]

realme 7i pozycjonowany jest jako tani smartfon z potężnym akumulatorem o pojemności 6000 mAh. W praktyce okazuje się, że urządzenie to posiada dodatkowo bardzo sprawnie działający aparat, wydajne podzespoły oraz ciekawy design.

realme 7i to najnowszy model, który uzupełnia serię realme 7. Pozycjonowane poniżej realme 7 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją) oraz Realme 7 urządzenie oferuje inny design, czytnik linii papilarnych na pleckach oraz ogromny akumulator. Smartfon charakteryzuje się świetnym stosunkiem jakości do ceny i bez problemu radzi sobie z najlepszymi budżetowcami na rynku.

realme 7i

Ten kosztujący niespełna 700 zł telefon oferuje ogromną baterię o pojemność 6000 mAh ze wsparciem dla ładowania zwrotnego oraz 48 MP aparat główny z trybem nocnym. Jesteście ciekawi, jak realme 7i wypadło w naszych testach? Już we wstępie mogę zdradzić, że to bardzo ciekawa konstrukcja, która pokonuje konkurencyjne modele od Redmi.

realme 7i - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek MT6769Z Helio G85 (2 rdzenie, 2.00 GHz, Cortex A75 + 6 rdzeni, 1.80 GHz, Cortex A55)

MediaTek MT6769Z Helio G85 (2 rdzenie, 2.00 GHz, Cortex A75 + 6 rdzeni, 1.80 GHz, Cortex A55) Układ graficzny: Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 64 GB

64 GB Maksymalna pojemność karty pamięci: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, LCD

Dotykowy, LCD Przekątna ekranu: 6,5 cala

6,5 cala Rozdzielczość ekranu: 1600 x 720

1600 x 720 Zagęszczenie pikseli: 270 ppi

270 ppi Rozdzielczość aparatu - tył: 48.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny, 2.0 Mpix - macro

48.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny, 2.0 Mpix - macro Rozdzielczość aparatu - przód: 8.0 Mpix - do selfie

8.0 Mpix - do selfie Przysłona obiektywu: f/1.79 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.0 - przedni obiektyw

f/1.79 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.0 - przedni obiektyw Zoom - kamera tylna: 10x zoom cyfrowy

10x zoom cyfrowy Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, Slow Motion HD 720p (do 120 kl./s)

Wbudowana lampa błyskowa, Slow Motion HD 720p (do 120 kl./s) Rozdzielczość nagrywania wideo: FullHD 1080p (do 60 kl./s)

FullHD 1080p (do 60 kl./s) Łączność: 4G (LTE), Bluetooth 5.0, Wi-Fi

4G (LTE), Bluetooth 5.0, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej: A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS

A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik linii papilarnych: Tył obudowy

Tył obudowy Czujniki: Akcelerometr, Magnetometr, Światła, Zbliżenia

Akcelerometr, Magnetometr, Światła, Zbliżenia Ładowanie bezprzewodowe: Nie obsługuje

Nie obsługuje Obudowa: Kompozytowa obudowa

Kompozytowa obudowa Dual SIM: Tak

Tak Zainstalowany system operacyjny: Android 10

Android 10 Dodatkowe informacje: Funkcja szybkiego ładowania Quick Charge, Obsługa radia FM, Skaner twarzy, USB OTG

Funkcja szybkiego ładowania Quick Charge, Obsługa radia FM, Skaner twarzy, USB OTG Pojemność baterii: 6000 mAh

6000 mAh Dołączone akcesoria: Ładowarka, Kabel USB typ C

Ładowarka, Kabel USB typ C Kolor: Niebieski, Szary

Niebieski, Szary Wysokość: 164,5 mm

164,5 mm Szerokość: 75,9 mm

75,9 mm Grubość: 9,8 mm

9,8 mm Waga: 209 g

209 g Gwarancja: 24 miesiące

realme 7i to przedstawiciel segmentu budżetowców. Po tanim smartfonie nie możemy spodziewać się topowej specyfikacji technicznej. Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek Helio G85 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X pracującej w trybie Single Channel. Urządzenie posiada 6,5 calowy ekran, który zajmuje prawie 90% panelu przedniego. To ekran o rozdzielczości HD+ i jasności maksymalnej 450 nitów z możliwością chwilowego podwyższenia do 562 nitów.

Smartfon wyposażono w bardzo dobry aparat. Główna matryca to Samsung S5KGNM1SP o rozdzielczości 48 MP. Model ten znamy z wielu innych, nawet zauważalnie droższych smartfonów.

Cieszy fakt, że realme 7i posiada czytnik linii papilarnych na pleckach, USB Typu C oraz gniazdo słuchawkowe Jack, które jest coraz rzadziej spotykane.

Niestety ogromny minus należy się za brak NFC. realme 7i nie wykorzystamy do płatności zbliżeniowych. Urządzenie nie posiada także bezprzewodowego ładowania oraz Wi-Fi 6.

realme 7i - Cena

Smartfon realme 7i dostępny jest w sprzedaży w jednej konfiguracji z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Telefon kupimy w jednym z dwóch kolorów - szarym (testowanym) oraz niebieskim. Cena detaliczna wynosi 699 zł. Oznacza to, że realme 7i jest o 100 zł tańszy od realme 7 wyposażonego w ekran Full HD z 90 Hz częstotliwością odświeżania.

Naturalnym konkurentem dla realme 7i jest Redmi Note 9, Motorola Moto G8, debiutujący na rynku POCO M3 oraz Redmi Note 8.

realme 7i - Zawartość zestawu

Urządzenie dostarczane jest w charakterystycznym, żółtym pudełku. Na spodniej części znajdziemy informacje o kluczowych elementach specyfikacji technicznej. realme podkreśla także, że urządzenie posiada dostęp do usług Google. Trochę szkoda, że pomimo sporych rozmiarów opakowania, zestaw sprzedażowy jest uboższy, niż w droższych modelach marki.

W pudełku znajdziemy:

Telefon

Szybką ładowarkę o mocy 18 W

Przewód USB Typu A -> USB Typu C

Skróconą instrukcję obsługi

Zestaw sprzedażowy

Zabrakło przezroczystego etui, które dostaniemy z droższymi modelami. Smartfon dostarczany jest z preinstalowaną folią ochronną na ekranie.

realme 7i - Wygląd i jakość wykonania

realme 7i to dosyć ciężki i gruby smartfon. Wszystko za sprawą baterii o pojemności 6000 mAh. Urządzenie sprawia wrażenie bardzo solidnego i dobrze spasowanego. Oczywiście od telefonu kosztującego nieco ponad 600 zł nie powinniśmy oczekiwać rewelacyjnych materiałów wykończeniowych.

realme 7i

Smartfon w większości wykonany jest z plastiku. Podobnie, jak w innych budżetowcach ramka została zintegrowana z pleckami. Element ten pomalowano w kolorze srebrnym. Dodatkowo na pleckach znajdziemy ciekawy wzór przypominający literę V, który zmienia kolor w zależności od kąta padania światła. Niestety na rogach widać pozostałości po odlewie obudowy.

Plecki realme 7i

Przód pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 3. Skrywa on 6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD z wycięciem w kształcie kropli.

Wycięcie w ekranie

Dolna ramka jest zauważalnie większa, niż pozostałe.

Dolna ramka ekranu

Na prawym boku znajdziemy przycisk zasilający oraz przyciski do regulacji głośności.

Przyciski na prawej krawędzi

Po przeciwległej stronie umieszczono tackę na karty SIM oraz microSD.

Tacka na karty SIM

W dolną krawędź wkomponowano głośnik, port USB Typu C, mikrofon oraz gniazdo słuchawkowe.

Głośnik, port USB Typu C, mikrofon i gniazdo słuchawkowe Jack

Sporo elementów znajdziemy również na pleckach. W lewym górnym rogu znajduje się kwadratowy moduł aparatów, który wygląda niemalże identycznie, jak w nowszych modelach iPhone'a.

Kwadratowa obudowa obiektywów

Nieco niżej odnajdziemy czytnik linii papilarnych. Na dole nadrukowano logo Realme oraz informacje certyfikacyjne.

Napis realme na obudowie

Dzięki matowemu wykończeniu smartfon nie gromadzi odcisków palców.

Realme 7i - Wyświetlacz

realme 7i wyposażono w 6,5 calowy wyświetlacz IPS LCD o proporcjach 20:9. Jest to panel o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli produkowany przez chińską firmę BOE. O fakcie, że jest to ekran o rozdzielczości HD+ dowiedziałem się dopiero po kilku dniach użytkowania, gdy zajrzałem do specyfikacji technicznej. Podczas korzystania ze smartfona nie zauważymy, że zabrakło ekranu o rozdzielczości Full HD.

Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+

Wyświetlacz realme 7i oferuje jasność maksymalną na poziomie 450 nitów, która chwilowo może podskoczyć do 562 nitów. Wartości te gwarantują komfortową pracę w dowolnych warunkach. Cieszy również niska jasność minimalna, która pozwoli na wygodne korzystanie z urządzenia po zmroku.

Ekran nie posiada wsparcia dla HDR. Zabrakło także podwyższonej częstotliwości odświeżania.

Na szczęście wyświetlacz realme 7i w praktyce sprawdza się zauważalnie lepiej, niż wskazywała na to specyfikacja techniczna.

realme 7i - Uwierzytelnianie biometryczne

Budżetową konstrukcję od realme wyposażono w klasyczny czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. To świetna decyzja. Sensor jest bardzo szybki i dokładny. Całość działa znacznie lepiej, niż w droższych smartfonach wyposażonych w czytniki zintegrowane z ekranem. Podczas testów zauważyłem jednak, że sensor został umieszczony nieco za wysoko i czasami miałem problem z dosięgnięciem do niego.

Czytnik linii papilarnych umieszczono nieopodal obudowy obiektywów

Dodatkowo z niewiadomych powodów Realme nadal promuje skanowanie twarzy w 2D za pośrednictwem kamerki do selfie. Podczas konfiguracji początkowej smartfon skanuje odciski palców oraz naszą twarz. Niestety podczas odblokowywania urządzenia, smartfon korzysta ze skanowania twarzy, a nie czytnika linii papilarnych. Dobrym pomysłem jest wyłączenie skanowania i korzystanie jedynie ze skanowania linii papilarnych.

Odblokowywanie za pośrednictwem skanowania twarzy

realme 7i - Wydajność

realme 7i wyposażono w procesor MediaTek Helio G85. To doskonale znany nam układ, który posiada dosyć długi staż rynkowy. Początkowo była to konstrukcja dedykowana średniakom. Ośmiordzeniowy chip zintegrowano z procesorem graficznym Mali-G52 oraz 4 GB pamięci operacyjnej w standardzie LPDDR4X. Telefon posiada również 64 GB wbudowanej pamięci masowej eMMC 5.1. Szkoda, że nie wykorzystano szybszych kości UFS, ale najwidoczniej były one za drogie.

Na wydajność pozytywnie wpływa ekran o niskiej rozdzielczości. realme 7i to bardzo sprawnie działający smartfon, który poradzi sobie również z okazjonalnym graniem. Potwierdzają to testy syntetyczne. Oto ich wyniki:

Geekbench 5: Single - 351; Multi - 1308

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 315.86 MB/s; Zapis sekwencyjny - 186.54 MB/s

3DMark Sling Shot - 1830

3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 - 1396

realme 7i - Oprogramowanie

Podobnie jak inne modele realme, również testowany model 7i pracuje pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką realme UI 1.0, która dosyć mocno ingeruje w wygląd systemu operacyjnego. Całość bazuje na ColorOS 7 znanym z urządzeń Oppo i oferuje sporo funkcjo dodatkowych.

realme UI 1.0

Producent chwali się zmienionym wyglądem oraz szerokimi możliwościami personalizacji nakładki realme UI 1.0 do własnych potrzeb.

realme 7i posiada możliwość odtwarzania muzyki na dwóch głośnikach Bluetooth w tym samym czasie, tryb skupienia, gesty pozwalające na szybkie wykonanie zrzutu ekranu oraz globalny tryb ciemny.

O zapewnienie odpowiedniej wydajności i płynności działania dbają specjalne algorytmy wspierane przez AI. Producent deklaruje, że poprawiają one szybkość działania nawet o 20%. Minimalizują również zużycie energii w stanie spoczynku.

realme 7i - Aparat

realme 7i wyposażono w trzy aparaty. Główna matryca to 48 MP sensor Samsung S5KGM1SP z przysłona f/1,8 i sześcioelementowym obiektywem. Matryca ta wspiera również technologię Quad Bayer, która łączy cztery sąsiadujące ze sobą piksele. Oznacza to, że większość zdjęć wykonamy w rozdzielczości 12 MP, ale za to z większą szczegółowością i jasnością.

Aparat główny pozytywnie zaskakuje. realme 7i to jeden z najlepszych smartfonów do zdjęć w cenie do 800 zł. Fotografie są ostre, szczegółowe i przyjemne dla oka. W nocy świetnie radzi sobie tryb Ultra Night z dłuższym czasem naświetlania. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu porównywalne aparaty miały smartfony kosztujące dwa razy tyle, co realme 7i.

Zdjęcie w dzień

Zdjęcie w dzień - 2x zoom

Zdjęcie w dzień - 5x zoom

Zdjęcie nocne z wykorzystaniem trybu Ultra Night

Nie zabrakło również modnego obiektywu ultraszerokokątnego. Jest to 8 MP sensor o 119 stopniowym kącie widzenia z przysłona f/2,25. Zdjęcia wykonywane z jego pomocą są zauważalnie gorszej jakości, co niestety jest charakterystyczne dla tańszych smartfonów.

Zdjęcie w dzień - obiektyw ultraszerokokątny

Możemy wykorzystać również 2 MP obiektyw macro, który ostrzy elementy znajdujące się kilka centymetrów przed telefonem.

Przednia kamerka to 8 MP obiektyw obsługujący HDR. Wykonuje on zdjęcia o zadowalającej jakości.

Zdjęcie z aparatu przedniego

realme 7i nie potrafi nagrywać filmów wideo w 4K. Materiały rejestrowane są w rozdzielczości Full HD i do najlepszych nie należą. Brakuje szczegółowości, a smartfon czasami ma problem z ostrością. Niestety to popularne przypadłości tańszych smartfonów.

Realme 7i - Bateria i ładowanie

Bateria realme 7i to kluczowy element tej konstrukcji. Producent zdecydował się na potężny akumulator o pojemności 6000 mAh. Na rynku ciężko obecnie znaleźć urządzenia oferujące większe ogniwo.

Spora ilość energii w połączeniu z ekranem IPS LCD o niskiej rozdzielczości zapewnia rewelacyjne czasy pracy. Podczas intensywnego użytkowania realme 7i bez problemu wytrzymuje dwa dni pracy. Gdy urządzenie służy nam głównie do komunikacji ze znajomymi, słuchania muzyki i sporadycznego przeglądania internetu po ładowarkę sięgniemy po trzech dniach.

Smartfon osiąga ponad 10 godzin czasu pracy ekranu podczas normalnego użytkownika bez oszczędzania energii. Dodatkowo pojemną baterię możemy wykorzystać jako powerbank.

realme 7i z wielką chęcią przetestowałem w naszym teście baterii (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone). Smartfon rozładował się dopiero po 23 godzinach i 8 minutach ustanawiając tym samym rekord. realme 7i pokonał dotychczasowego faworyta - OPPO Reno o aż 3 godziny i 8 minut.

Czasy pracy na baterii

Niestety spory akumulator ma jedną wadę. Chodzi oczywiście o czas ładowania. realme 7i posiada wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 18 W. Pozwala ono podładować akumulator do 29% w czasie około 30 minut. Pełne ładowanie od 0 do 100% z wykorzystaniem 18 W zasilacza trwa aż 3 godziny i 15 minut. Na szczęście powyższe testy pokazują, że raczej nie będziemy musieli w biegu doładowywać smartfona.

Zasilacz o mocy 18 W

realme 7i - Podsumowanie

realme 7i to smartfon, który mocno mnie zaskoczył. Spodziewałem się kolejnego budżetowca z wieloma irytującymi brakami i niedociągnięciami. Pamiętając poprzednie smartfony realme spodziewałem się dodatkowo nie najlepszego aparatu oraz rozbudowanego oprogramowania, które dodatkowo spowolni telefon. Szybko okazało się, że moje oczekiwania odbiegają rzeczywistości. realme 7i to świetnie dopracowany budżetowiec, który oczywiście posiada swoje wady i braki, ale nie utrudniają one zbytnio korzystania z urządzenia.

Podczas testów realme 7i doceniłem rewelacyjny akumulator, bardzo dobry (jak na tą półkę cenową) aparat, rozbudowane oprogramowanie, które nie spowalnia urządzenia oraz szybki czytnik linii papilarnych na pleckach. Do gustu nie przypadł mi długi czas ładowania, brak NFC, brzydkie pozostałości po odlewie obudowy na krawędziach oraz domyślnie uruchomione skanowanie twarzy.

Jeżeli szukasz taniego smartfona, a jednocześnie zależy Ci na dobrym aparacie oraz baterii, która pozwoli zapomnieć o ładowarce to realme 7i jest odpowiednim wyborem. Niestety musisz pogodzić się z brakiem NFC, co może być bolesne.