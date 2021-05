realme 8 5G - test najtańszego smartfona z 5G w Polsce

realme 8 5G to przystępny cenowo smartfon z 5G. Co potrafi urządzenie za mniej niż 1000 zł, które umożliwia nam na korzystanie z sieci najnowszej generacji?

Sieć 5G jest z nami od 2019 roku. To właśnie wtedy na rynku pojawiły się pierwsze komercyjne urządzenia obsługujące 5G. Początkowo były to najdroższe flagowce z dodatkowymi modemami, które pochłaniały spore ilości prądu i negatywnie wpływały na wymiary i masę smartfonów. W zeszłym roku 5G zaczęło trafiać do wszystkich flagowców oraz części średniaków. Teraz czas na kolejną rewolucję - 5G trafiło właśnie do przystępnych cenowo smartfonów, których cena detaliczna wynosi mniej, niż 1000 zł.

realme 8 5G

Pierwszym przedstawicielem tanich smartfonów z 5G jest najnowszy realme 8 5G. Smartfon trafił właśnie do redakcji PCWorld, a ja postanowiłem sprawdzić, co oferuje tani smartfon z 5G. Czy obecność droższego modemu sieci 5G spowodowała, że realme 8 5G jest słabszy od konkurencji z 4G LTE? Już na wstępie mogę zaznaczyć, że realme 8 5G to świetne urządzenie, które z pewnością będzie biło rekordy sprzedaży u naszych rodzimych operatorów sieci komórkowej.

realme 8 5G - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek Dimensity 700 5G Układ graficzny: Mali-G57 MC2 Pamięć operacyjna: 4/6/8 GB Pamięć masowa: 64/128 GB, UFS 2,1 Wyświetlacz: IPS LCD o przekątnej 6,4 cala, Rozdzielczość Full HD+ 2400 x 1080 pikseli, Jasność maksymalna 480 nitów, Jasność szczytowa 600 nitów Bateria: 5000 mAh Ładowanie: 18 W ładowanie przewodowe Aparat: 48 MP, 2 MP Makro, 2 MP czujnik głębi Aparat przedni: 16 MP Nagrywanie wideo: Full HD w 30 klatkach na sekundę Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak Czytnik linii papilarnych: Tak, w przycisku zasilania Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5,0, NFC Dźwięk: Hi-Res Audio, dwa mikrofony, głośnik mono System operacyjny: Android 11 z nakładką Realme UI 2,0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt,, Czytnik kart pamięci - 1 szt,, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt,, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt, Długość: 162,5 mm Szerokość: 74,8 mm Grubość: 8,5 mm Waga: 185 g

Jak na tani smartfon z 5G, specyfikacja realme 8 5G wygląda bardzo dobrze. Musimy pamiętać, że implementacja modemu 5G podnosi cenę. Niektórzy producenci decydują się na dziwne kompromisy, aby zaoferować swoje urządzenia w przystępnej cenie. Na szczęście w przypadku realme mowa o rozsądnych cięciach. Względem zwykłego realme 8 otrzymamy 90 Hz ekran IPS LCD zamiast AMOLED oraz nieco słabszy - 48 MP aparat.

Na pokładzie mamy procesor MediaTek Dimensity 700 wspierany przez 4 GB, 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Cieszy obecność baterii o pojemności 5000 mAh z szybkim, 18 W ładowaniem.

realme 8 5G - Cena

realme 8 5G to smartfon przygotowany specjalnie z myślą o ofertach operatorskich. Oznacza to, że na wolnym rynku telefon nie może być drogi. W praktyce realme 8 5G to jeden z najtańszych smartfonów z 5G sprzedawanych w naszym kraju. Cena startuje z pułapu 999 zł za wersję z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany smartfon kupimy w Plusie.

Na wolnym rynku pojawi się także wersja z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Cena została ustalona na 1099 zł. W ramach przedsprzedaży w sklepie RTV Euro AGD lepiej wyposażony wariant kupimy za 999 zł.

Smartfony konkurencji o podobnej specyfikacji z modemami sieci 5G są o co najmniej kilkaset złotych droższe. Za urządzenia Motoroli, Samsunga czy Xiaomi z modemem sieci 5G zapłacimy minimum 1200 zł.

realme 8 5G - Zawartość zestawu

realme przyzwyczaiło nas już do żółtych opakowań z minimalistycznymi napisami, które skrywają bogate zestawy sprzedażowe. Nie inaczej jest w przypadku realme 8 5G. Pomimo niskiej ceny startowej i obecności modemu sieci 5G, możemy liczyć na pokaźny zestaw startowy.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Smartfon realme 8 5G

Kabel USB Typu A > USB Typu C

Szybka, 18 W ładowarka SuperDart

Dedykowane etui

Igła do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

Warto nadmienić, że realme 8 5G, podobnie jak inne modele tego producenta, dostarczany jest z preinstalowaną folią ochronną na ekran.

W pudełku znajdziemy również świetnie wykonane silikonowe etui.

Etui

Jest ono bardzo dobrze dopasowane do urządzenia i chroni przed uszkodzeniami nie tylko plecki, ale także wyświetlacz oraz wyspę z aparatami.

realme 8 5G - Wygląd i jakość wykonania

realme 8 5G wygląda podobnie do swoich droższych braci z rodziny realme 8, ale producent zdecydował się na usunięcie charakterystycznego sloganu Dare to Leap, które rozpościerało się na całej długości plecków realme 8 oraz realme 8 5G.

Testowany smartfon wygląda bardzo elegancko i sprawia wrażenie droższego. Do testów otrzymałem model w kolorze Supersonic Blue. Plecki są błyszczące, ale nie gromadzą zbytnio odcisków palców. Zabrakło również krzykliwych wzorów. W lewym dolnym rogu znajdziemy niewielki napis realme. Na górze umieszczono wystająca nieco ponad obrys obudowy wyspę z aparatami.

Obudowa obiektywów

Znajdziemy w niej trzy obiektyw oraz diodę doświetlającą. Nie zabrakło również napisu 48 MP AI Camera.

Plecki realme 8 5G

Front wygląda prawie tak samo jak w droższych modelach. Niemalże całą powierzchnie zajmuje ekran. Zintegrowano z nim kamerkę do selfie. Dolna ramka jest nieco grubsza od pozostałych. Jest to efekt zastosowania wyświetlacz IPS LCD.

Aparat przedni

Na lewej krawędzi znajdziemy przycisk zasilania, który zintegrowanego z czytnikiem linii papilarnych.

Po przeciwległej stronie umieszczono przyciski do regulacji głośności oraz tackę na karty SIM/microSD.

Tacka na karty SIM/microSD

Na dolnej krawędzi naszym oczom ukaże się gniazdo słuchawkowe Jack, mikrofon, port USB Typu C oraz głośnik.

Porty na dolnej krawędzi

Do spasowania urządzenia i jakości materiałów nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Co ciekawie na obudowie nie znajdziemy żadnego symbolu sugerującego, że w środku znajdziemy modem sieci 5G.

realme 8 5G - Wyświetlacz

realme 8 5G posiada ekran 6,5 calowy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400 x 1080 pikseli ze wsparciem dla 90 Hz częstotliwości odświeżania. Panel jest bardzo podobny do tego zastosowanego w realme 6.

Ekran realme 8 5G

Ekran charakteryzuje się wysoką jakością maksymalną na poziomie 480 nitów, która chwilowo może wzrosnąć do 600 nitów. Takie wartości pozwalają na pracę w każdych warunkach oświetleniowych. Warto zwrócić uwagę na niską jasność minimalną, którą docenimy po zmroku.

Jakość odwzorowania kolorów jest bardzo zadowalająca. Nie powinniśmy narzekać również na czerń. Do idealnej czerni znanej z ekranów OLED trochę brakuje, ale jak na panel IPS LCD, wyświetlacz z realme 8 5G wypada bardzo dobrze.

W lewym górnym rogu wyświetlacza znajdziemy kamerkę do selfie. To element znany z innych modeli tego producenta.

realme 8 5G - Czytnik linii papilarnych

Chwilę poświęcę czytnikowi linii papilarnych. Ze względu na zastosowanie wyświetlacz IPS LCD, realme 8 5G posiada klasyczny czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. To świetna wiadomość, ponieważ rozwiązanie to działa rewelacyjne.

Przycisk zasilający z czytnikiem linii papilarnych

Klasyczny sensor jest szybszy od czujników zastosowanych w ekranach typu OLED. Dodatkowo nie ma problemów z jego lokalizacją. Czytnik umieszczono w takim miejscu, że palec praktycznie sam na niego wpada. Pomaga w tym również specjalne wyprofilowanie obudowy oraz wycięcie w dedykowanym etui.

realme 8 5G - Wydajność

realme 8 5G to jeden z pierwszych smartfonów z procesorem MediaTek Dimensity 700. To układ dla przystępnych cenowo urządzeń mobilnych z modemem sieci 5G. Jest to ośmiordzeniowy procesor wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym ze zintegrowanym układem graficznym Mali-G57 MC2.

W testowanym egzemplarzu do pomocy ma aż 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB szybkiej wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Podczas testów smartfon pozytywnie zaskoczył mnie płynnością swojego działania. Procesor nie ma najmniejszego problemu z obsługą nowszych gier, a dzięki obecności 8 GB pamięci masowej, praca wielozadaniowa nie stanowi najmniejszego problemu.

realme 8 5G postanowiłem przetestować w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

3DMark Wild Life -1103

-1103 3DMark Sling Shot - 3327

- 3327 3DMark Sling Shot Extreme - 2357

- 2357 Geekbench 5 : Single - 572; Multi - 1772

: Single - 572; Multi - 1772 Androbench: Odczyt sekwencyjny - 967,62 MB; Zapis sekwencyjny - 202,21 MB/s

Dla porównania niżej wyniki zarejestrowane przez realme 8 Pro:

Geekbench 5 : Single - 570; Multi - 1694

: Single - 570; Multi - 1694 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s 3DMark Wild Life - 1049

oraz 7 Pro:

Geekbench 5 : Single - 573; Multi -1778

: Single - 573; Multi -1778 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 510,05 MB/s; Zapis sekwencyjny - 201,31 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 510,05 MB/s; Zapis sekwencyjny - 201,31 MB/s 3DMark Sling Shot - 3550

- 3550 3DMark Sling Shot Extreme - 2523

Wyniki benchmarków są bardziej, niż zadowalające. MediaTek Dimensity 700 oferuje wydajność porównywalną do Snapdragona 720G. realme postawiło również na superszybką pamięć masową o odczycie sekwencyjnym sięgającym 1000 MB/s.

Podzespoły te sprawiają, że realme 8 5G to nie tylko tani smartfon z 5G. To również świetny wybór dla graczy z ograniczonym budżetem. Wydajne podzespoły w połączeniu z 90 Hz ekranem IPS LCD świetnie sprawdzają się w wymagających tytułach z ostatnich lat.

realme 8 5G - Oprogramowanie

realme 8 5G pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 11 wraz z nakładką realme UI 2.0.

Nakładka od realme znacząco wpływa na wygląd i funkcjonowanie systemu operacyjnego, ale nie jest zasobożerna. W ustawieniach znajdziemy mnóstwo ciekawych funkcji, które przydadzą się na co dzień.

Nowa wersja nakładki realme UI 2.0 dostępna na realme 8 5G oferuje zoptymalizowane ładowanie baterii, dodatkowe gesty, większe opcje personalizacji oraz dodatkowe ustawienia globalnego trybu ciemnego. Przy okazji poprawiono wygląd niektórych ikonek i elementów interfejsu użytkownika.

realme 8 5G - Aparat

realme w 2021 roku postawiło na poprawę jakości fotografii. Bazowy realme 8 otrzymał 64 MP aparat, a topowy przedstawiciel z dopiskiem Pro oferuje 108 MP aparat Samsung HM2 znany z flagowców (zapoznaj się z naszym testem).

realme 8 5G

Zmiany te nie dotyczą testowanego realme 8 5G. Smartfon posiada 48 MP aparat główny oraz dwa 2 MP aparaty pomocnicze - makro oraz czujnik głębi.

Główny aparat to matryca o przysłonie f/1,8 z PDAF. Aparaty pomocnicze mają przysłonę f/2,4. Testowany smartfon nie oferuje możliwości nagrywania filmów w 4K. Maksymalne ustawienie to Full HD z zachowaniem 30 klatek na sekundę bez stabilizacji obrazu.

Warto zauważyć, że realme 8 5G nie posiada modnego ostatnimi czasy aparatu ultraszerokokątnego. Może to być istotne dla niektórych kupujących.

Pomimo nie najlepszych parametrów technicznych jakość fotografii wypada zadowalającą. realme 8 5G z pewnością nie jest najlepszym fotosmartfonem w swojej półce cenowej, ale zdecydowanie nie wypada najgorzej.

W ciągu dnia zrobimy bardzo ładne zdjęcia, które zaskakują nasyceniem i odwzorowaniem kolorów. Dobrze sprawdza się przybliżenie cyfrowe realizowane z wykorzystaniem łączenia pikseli. Warto zwrócić uwagę na aparat makro, który w testowanym egzemplarzu działał bardzo dobrze.

Zdjęcie makro

Poniżej przykładowe zdjęcia wykonane w ciągu dnia

Zdjęcie w dzień Zdjęcie w dzień - 2x zoom Zdjęcie w dzień - 5x zoom Zdjęcie w dzień

Nieco gorzej, ale nadal nieźle jest w nocy. Sytuację ratuje tryb nocny, który dzięki dłuższemu naświetleniu pozwala wykonać zdjęcia, które idealnie nadadzą się do mediów społecznościowych.

Poniżej zdjęcia w nocny

Zdjęcie w nocy Zdjęcie w nocy 2x zoom Zdjęcie w nocy 5x zoom Zdjęcie w nocy

oraz zdjęcia w nocy z wykorzystaniem trybu nocnego

Zdjęcie w nocy tryb nocny Zdjęcie w nocy tryb nocny 2x zoom Zdjęcie w nocy tryb nocny 5x zoom

Kamerka przednia sprawdza się poprawnie. Poniżej zdjęcia w dzień oraz w nocy.

Selfie dzień Selfie noc

Smartfon umożliwia również wykonywanie 48 MP fotografii, ale lepiej wykonywać zdjęcia w 12 MP korzystając z łączenia 4 pikseli w 1. Rozwiązanie to poprawia nieco jakość.

Jeżeli nie zależy Ci na obiektywie ultraszerokokątnym oraz nie nagrywasz filmów wideo, realme 8 5G powinien Cię zadowolić. W innym przypadku należy poszukać nieco droższych modeli z 5G lub zdecydować się na smartfona z modemem 4G LTE.

realme 8 5G - Bateria

Nie od dziś wiadomo, że 5G negatywnie wpływa na czasy pracy na baterii. Sieć nowej technologii wymaga do działania nieco więcej energii, co przekłada się na konieczność zastosowania większej baterii lub pogodzenie się z krótszymi czasami pracy na baterii.

realme 8 5G wyposażono w spory akumulator o pojemności 5000 mAh. W połączeniu z energooszczędnym procesorem wyprodukowanym w 7 nm procesie technologicznym oraz zintegrowanym modemem sieci 5G możemy liczyć na zadowalające czasy pracy na baterii.

Podczas normalnego użytkownika w sieci 4G LTE, na które składa się przeglądanie internetu, mediów społecznościowych, słuchanie muzyki oraz kilka rozmów telefonicznych uzyskamy około 6 godzin czasu pracy na ekranie. Przełączenie na sieć 5G zredukuje czas pracy ekranu o około godzinę. Wszystko zależy również od siły sygnału, ale rezultaty są zadowalające.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme 8 5G rozładował się po 14 godzinach i 47 minutach. To rezultat porównywalny do realme 8 Pro. Testowany model plasuje się w środku stawki. Wygrywają z nim głównie budżetówce z dużymi bateriami i ekranami HD+.

Na co dzień nawet przy założeniu, że mamy stały dostęp do sieci 5G, urządzenie nie rozładuje się przed końcem dnia. Mniej wymagający użytkownicy z pewnością wyciągną z realme 8 5G dwa dni bez konieczności doładowywania.

Skoro mowa o ładowaniu warto wspomnieć, że realme 8 5G oferuje 18 W system ładowania przewodowego. Jest to rozwiązanie wolniejsze od ładowarek z realme 8 i realme 8 Pro. Ładowanie do pełna trwa niecałe dwie godziny.

Dedykowany zasilacz

realme 8 5G - Podsumowanie

realme 8 5G to tani smartfon z 5G, który udowadnia, że dostęp do sieci nowej generacji nie musi być drogi. Producent zdecydował się na nowoczesny procesor MediaTek Dimensity 700 i zastosował racjonalne kompromisy, które pozwoliły na utrzymanie przystępnej ceny.

realme 8 5G

Podczas testów realme 8 5G pozytywnie mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że smartfon zaoferuje tak wysoką wydajność oraz wytrzymałą baterię. Całokształt uzupełnia ładny design oraz dobra jakość wykonania. Nie można również zapominać o Androidzie 11 na pokładzie oraz czytniku linii papilarnych w przycisku zasilania. Cieszy mnie również obecność gniazda słuchawkowego Jack oraz czytnika kart pamięci.

Oczywiście realme 8 5G nie jest urządzeniem bez wad. Producent zaoszczędził na aparatach. Zabrakło obiektywu ultraszerokokątnego, który jest niezwykle przydatny podczas codziennego użytkowania. Testowany model nie sprawdzi się również podczas nagrywania filmów.

Podsumowując realme 8 5G to niezwykle ciekawy smartfon, który otwiera nam drogę do korzystania z sieci 5G, a przy okazji nie kosztuje majątku. Jeżeli szukasz przystępnego cenowo smartfona z 5G to realme 8 5G będzie odpowiednim wyborem. Smartfon ten w chwili obecnej nie ma żadnej konkurencji. Urządzenia z 5G innych producentów są zauważalnie droższe, a wyższa cena nie przekłada się na dodatkowe funkcje.