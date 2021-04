realme 8 Pro - poważnie zastanów się, czy chcesz flagowca [RECENZJA]

realme 8 Pro wprowadza nową jakość fotografii do średniaków. Na pokładzie znajdziemy 108 MP aparat główny, a to nie koniec nowości. Smartfon posiada również świetny ekran Super AMOLED i wytrzymałą baterię. Najnowszy smartfon od realme pozytywnie zaskakuje. Sprawdź, dlaczego warto go kupić.

realme nie odpuszcza. Po premierze realme GT - najtańszego smartfona z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G - nadszedł czas na odświeżenie bestsellerowych średniaków. Na rynku pojawiły się dwa smartfony - realme 8 oraz realme 8 Pro. Modele te zastąpią dostępne na rynku od drugiej połowy 2020 roku urządzenia z rodziny realme 7 (zapoznaj się z naszym testem realme 7 Pro).

realme 8 Pro

Czym wyróżniają się średniaki realme na 2021 rok? Przede wszystkim producent postawił na ekran Super AMOLED, który zdecydowanie nie jest standardem w tej półce cenowej oraz superszybkie ładowanie SuperDart o mocy 50 W. Na pokładzie realme 8 Pro znalazł się również 108 MP aparat główny, który sugeruje, że testowany przez nas smartfon jest bezpośrednim rywalem dla Redmi Note 10 Pro.

Najnowszy realme 8 Pro prezentuje się znakomicie, a jego specyfikacja techniczna w wielu miejscach podważa zakup znacznie droższych flagowców. Czy warto zainteresować się najnowszą propozycją od realme? Przekonaj się sam, czytając naszą recenzję.

realme 8 Pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 720G, 8-rdzeniowy, 8 nm, 2,3 GHz Układ graficzny: Adreno 618 Pamięć operacyjna: 6/8 GB LPDDR4x Pamięć masowa: 128 GB, UFS 2.1 Wyświetlacz: Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, Rozdzielczość Full HD+ 2400 x 1080 pikseli, Jasność maksymalna 1000 nitów, 180 Hz próbkowanie dotyku Bateria: 4500 mAh Ładowanie: 50 W ładowanie Super Dart (w zestawie 65 W zasilacz) Aparat: 108 MP, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat makro, 2 MP aparat monochromatyczny Aparat przedni: 16 MP Sony IMX471 Nagrywanie wideo: 4K w 30 klatkach na sekundę Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC Dźwięk: Hi-Res Audio, dwa mikrofony, głośnik mono System operacyjny: Android 11 z nakładką Realme UI 2.0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt Długość: 160,6 mm Szerokość: 73,9 mm Grubość: 8,1 mm Waga: 176 g

Specyfikacja techniczna realme 8 Pro pozytywnie zaskakuje, ale niestety zabrakło w niej jednego elementu. Urządzenie wyposażono bowiem w modem 4G LTE. Szkoda, że producent nie zdecydował się na implementację obsługi sieci 5G. Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawi się wariant z mocniejszym procesorem i modemem sieci 5G.

realme 8 Pro oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 720G znany z poprzednika. To nowoczesny układ zaprojektowany z myślą o tańszych średniakach wyposażonych w modem 4G LTE. Literka G na końcu wskazuje, że to chip zoptymalizowany pod kątem gier.

Testowany egzemplarz został wyposażony w aż 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB szybkiej pamięci masowej w formacie UFS 2.1.

Cieszy 108 MP aparat główny oraz preinstalowany Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Nie zabrakło również ekranu Super AMOLED z Always-on-Display, który pojawił się już w poprzedniku. realme nie zrezygnowało z gniazda słuchawkowego Jack.

realme 8 Pro - Cena

realme 8 Pro sprzedawany będzie w naszym kraju w dwóch konfiguracjach. Bazowy model zaoferuje 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany smartfon kosztuje 1199 zł. Alternatywnie możemy wybrać również droższy o 100 zł model z 8 GB pamięci operacyjnej. Ilość pamięci masowej jest identyczna w obu przypadkach. Do testów otrzymaliśmy wariant z 8 GB RAMu.

realme 8 Pro - Zawartość zestawu

realme zasłynęło na rynku z bogatych zestawów sprzedażowych. Nie inaczej jest w przypadku realme 8 Pro. Smartfon dostarczany jest w charakterystycznym pudełku utrzymanym w żółtej kolorystyce. Opakowanie jest sporych rozmiarów i sugeruje, że w środku znajdziemy dedykowany zasilacz i kilka gratisów.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Smartfon realme 8 Pro

Kabel USB Typu A > USB Typu C

Szybka, 65 W ładowarka SuperDart

Dedykowane etui

Igła do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

Warto nadmienić, że realme 8 Pro, podobnie jak inne modele tego producenta, dostarczany jest z preinstalowaną folią ochronną na ekran.

W pudełku znajdziemy również świetnie wykonane silikonowe etui.

Dedykowane etui

Jest ono bardzo dobrze dopasowane do urządzenia i chroni przed uszkodzeniami nie tylko plecki, ale także wyświetlacz oraz wyspę z aparatami.

realme 8 Pro w etui

realme 8 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Smartfony realme na 2021 rok mają mocno kontrowersyjny wygląd. Wszystko ze względu na ogromny slogan Dare to Leap umieszczony na całej długości plecków. Osobiście akcent ten nie przypadł mi do gustu. Uważam, że poprzednik posiadał ładniejsze plecki.

Plecki realme 8 Pro

Poza kontrowersyjnym napisem na tyle obudowy znajdziemy również niewielkie logo producenta.

Charakterystyczny napis Dare to Leap

Na górze znajduje się wyspa z obiektywami oraz lampą błyskową. W jej dolnej części producent chwali się 108 MP aparatem.

Obudowa obiektywów nieznacznie wystaje poza obrys urządzenia

Do testów otrzymałem model w kolorze błękitnym. Plecki są matowe i zmieniają kolor. Dolna część jest wyraźnie ciemniejsza od górnej. Dodatkowo producent zdecydował się na ciekawą fakturę. Slogan Dare to Leap został wygrawerowany i jest błyszczący.

Plecki zmieniają kolor. Dół jest ciemniejszy od góry.

Na froncie znajdziemy ekran o przekątnej 6,4 cala.

Front realme 8 Pro

W lewej górnej części wyświetlacza ukryto obiektyw aparatu przedniego.

Kamerka przednia

Na lewej krawędzi znajdziemy tackę na karty SIM/microSD.

Tacka na karty SIM/microSD

Po przeciwległej stronie umieszczono przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilający.

Przyciski na prawej krawędzi

Na dole znajdziemy gniazdo słuchawkowe Jack, port USB Typu C, mikrofon oraz głośnik.

Dolna krawędź urządzenia

Obudowę realme 8 Pro wykonano z plastiku. Całość jest dobrze spasowana i nie trzeszczy pod naciskiem.

Ramka jest plastikowa i podobnie jak plecki zmienia kolor

realme 8 Pro - Wyświetlacz

Wyświetlacz to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia realme 8 Pro. Producent zastosował panel znany nam już z realme 7 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją).

Front realme 8 Pro

Jest to świetny ekran wykonany w technologii Super AMOLED. Panel charakteryzuje się rozdzielczością Full HD+ 2400 x 1080 pikseli. Przekątna wynosi 6,4 cala. Z wyświetlaczem zintegrowano czytnik linii papilarnych.

Producent nie zapomniał o trybie Always-on-Display, który skutecznie zastępuje diodę powiadomień.

Panel Super AMOLED z realme 8 Pro posiada bardzo przyzwoitą jasność minimalną oraz maksymalną. Korzystanie z niego w pełnym świetle słonecznym nie sprawia najmniejszych problemów.

Nieco denerwujący może być fakt, że realme 8 Pro podobnie jak poprzednik posiada większą ramkę dolną, która jest charakterystyczna dla tańszych smartfonów z wyświetlaczami LCD.

realme 8 Pro - Wydajność

realme 8 Pro posiada identyczne podzespoły jak poprzednik. W obudowie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 720G wspierany przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Taki zestaw w zupełności wystarcza do wielozadaniowej pracy i grania w bardziej wymagające tytuły. W najnowszych grach konieczne może być obniżenie detali, ale nie powinno ono wpłynąć negatywnie na rozgrywkę.

Warto przypomnieć, że realme nie żałuje na jakości zastosowanej pamięci operacyjnej oraz masowej. W środku realme 8 Pro znajdziemy pamięć RAM wykonaną w technologii LPDDR4x oraz pamięć masową w standardzie UFS 2.1.

Elementy te pozytywnie wpływają na wydajność podczas codziennego użytkowania.

realme 8 Pro przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

Geekbench 5 : Single - 570; Multi - 1694

: Single - 570; Multi - 1694 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s 3DMark Wild Life - 1049

Dla porównania, wyniki zarejestrowane przez realme 7 Pro:

Geekbench 5 : Single - 573; Multi -1778

: Single - 573; Multi -1778 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 510,05 MB/s; Zapis sekwencyjny - 201,31 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 510,05 MB/s; Zapis sekwencyjny - 201,31 MB/s 3DMark Sling Shot - 3550

- 3550 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 - 2523

Jak widać wyniki zarejestrowane przez realme 8 Pro są bardzo zbliżone do rezultatów osiągniętych przez realme 7 Pro. Niestety nie udało mi się przetestować realme 8 Pro w teście Sling Shot. Wszystko ze względu na obecność oprogramowania w wersji beta. Egzemplarz, który otrzymałem do testów to model przedprodukcyjny.

realme 8 Pro - Oprogramowanie

realme 8 Pro pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. To spora zmiana względem poprzednika, który oferuje Androida 10 z realme UI 1.0

Interface realme UI 2.0

Nowa nakładka w dalszym ciągu mocno ingeruje w wygląd systemu operacyjnego i oferuje sporo dodatkowych funkcji.

Osobiście bardzo podoba mi się realme UI 2.0. Producent zaoferował jeszcze więcej dodatków i funkcji. Oprogramowanie posiada teraz zoptymalizowane ładowanie baterii, dodatkowe gesty, większe opcje personalizacji oraz dodatkowe ustawienia globalnego trybu ciemnego. Przy okazji poprawiono wygląd niektórych ikonek i elementów interfejsu użytkownika.

Opcje personalizacji interfejsu użytkownika

Całe oprogramowanie jest bardzo przemyślane i przyjemne w użytkowaniu. Na dodatek nakładka realme UI 2.0 nie obciąża zbytnio podzespołów telefonu.

Smartfon działa świetnie i nie ma problemu z pracą z wieloma aplikacjami w tym samym czasie.

realme 8 Pro - Aparat

realme znacząco przebudowało aparat w swoim tegorocznym średniaku. Główna matryca to 108 MP aparat Samsung HM2. Do pomocy ma on 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat do zdjęć czarno-białych oraz 2 MP aparat do makrofotografii.

Producent chwali się, że znacząco poprawiono aparat. To prawda - realme 8 Pro wykonuje znacznie lepsze zdjęcia od swojego poprzednika, ale flagowce nadal mogą spać spokojnie.

realme 8 Pro to w chwili obecnej jeden z najlepszych fotosmartfonów w cenie do 1500 zł.

Aparat główny o rozdzielczości 108 MP świetnie radzi sobie w dzień. Istnieje również możliwość wykonania 108 MP fotografii, ale znacznie lepiej skorzystać z technologii Pixel Binning. Łączy ona 9 pikseli w 1. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie szczegółowych zdjęć o rozdzielczości 12 MP.

W dzień aparat wypada rewelacyjnie. Zdjęcia są ostre i posiadają świetne odwzorowanie kolorów. Fotografie są porównywalnej jakości do flagowych modeli.

Zdjęcie w dzień

Zdjęcie w dzień

Nocą fotografie wypadają bardzo dobrze. Widać, że zostały wykonane średniakiem, ale jakość jest w pełni zadowalająca.

Zdjęcie w nocy

Zdjęcie w nocy z wykorzystaniem trybu nocnego

Zdjęcie w nocy z wykorzystaniem trybu nocnego

Nieco gorzej jest w przypadku aparatów dodatkowych. Obiektyw ultraszerokokątny jest słabej jakości i ma problemy z ostrością na rogach fotografii, a aparat makro mógłby oferować większą rozdzielczość.

Zdjęcie w dzień - obiektyw ultraszerokokątny

Zdjęcie w nocy - obiektyw ultraszerokokątny

Zdjęcie w nocy z wykorzystaniem trybu nocnego - obiektyw ultraszerokokątny

Zdjęcie makro

Specyfikacja techniczna realme 8 Pro nie obejmuje teleobiektywu. Jego funkcję pełni 108 MP aparat z 3-krotnym przybliżeniem cyfrowym. Jakość jest podobna do teleobiektywów stosowanych w konkurencyjnych urządzeniach.

Zdjęcie w dzień - 3x zoom

Zdjęcie w nocy - 3x zoom

Zastrzeżeń nie można mieć do materiałów wideo. Są one poprawnej jakości, a telefon umożliwia nagrywanie plików w 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Dobrze sprawdza się również kamerka przednia. W nocy ekran służy za diodę doświetlającą.

Zdjęcie w dzień z aparatu przedniego

Zdjęcie w nocy z aparatu przedniego

realme 8 Pro - Bateria i ładowanie

realme 8 Pro został wyposażony w akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 50 W ładowania przewodowego. Pojemna bateria w połączeniu z 8 nm procesorem oraz ekranem Super AMOLED zapewnia świetne czasy pracy na baterii.

Decydując się na realme 8 Pro możemy liczyć na dwa intensywne dni z dala od ładowarki.

Podczas normalnego użytkowania, na które składa się przeglądanie sieci, oglądanie filmików na YouTube, korzystanie z social media oraz wysyłanie/odbieranie wiadomości za pośrednictwem popularnych komunikatorów sieciowych, czas pracy ekranu w realme 8 Pro wynosił od 7 do nawet ponad 8 godzin. To bardzo dobry rezultat, którego nie uzyskamy we flagowcach, a również większość konkurencyjnych średniaków ma mniej wytrzymałe akumulatory.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme 8 Pro rozładował się po 14 godzinach i 53 minutach. Poprzednik osiągnął rezultat gorszy o 21 minut.

Co ciekawe realme 8 Pro posiada nieco wolniejszy system ładowania od poprzednika. Z wykorzystaniem 65 W ładowarki SuperDart (smartfon ładuje się z mocą 50 W) akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy od 0 do 100% w zaledwie 47 minut. Ładowanie od 0 do 50% zajmuje niespełna 20 minut.

Ładowarka SuperDart

Warto zaznaczyć, że podczas szybkiego ładowania telefon nie nagrzewa się. Obudowa staje się lekko cieplejsza, ale nie odbija się to na komforcie użytkowania.

realme 8 Pro - Podsumowanie

realme 8 Pro to niezwykle ciekawy średniak, który jest świetną alternatywą dla zauważalnie droższych flagowców. Na przestrzeni ostatnich miesięcy producent popracował nad największą wadą - aparatem. Nowy model oferuje znacznie lepszą matrycę główną oraz sporo ciekawych funkcji. Znacznie poprawiła się również jakość zdjęć po zmroku.

Plecki są matowe i nie gromadzą odcisków palców

Nie wolno zapominać, że w cenie znacząco poniżej 1500 zł otrzymujemy również wydajny procesor, ogromną ilość pamięci operacyjnej, szybką pamięć masową oraz rewelacyjny ekran Super AMOLED. Całość uzupełnia spory akumulator oraz najnowszy Android 11 z nakładką Realme UI 2.0.

Część użytkowników z pewnością skreśli realme 8 Pro ze względu na charakterystyczny wygląd tylnej klapki, ale smartfon ten nie ma większych wad. Minusem jest brak wersji z modemem sieci 5G. Mamy nadzieje, że zmieni się to w nadchodzących miesiącach.

Podsumowując, realme 8 Pro to jeden z najciekawszych średniaków w cenie do 1500 zł.