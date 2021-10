realme 8i - tania propozycja dla wymagających

realme 8i to smartfon z pogranicza średniej półki i segmentu budżetowców. Co producent może zaproponować osobom, których budżet na nowy telefon nie przekracza 1000 złotych? Jak się okazuje - całkiem sporo.

Marka realme poczyna sobie coraz śmielej na globalnym rynku. W ubiegłym roku wprowadziła do Polski (i innych krajów) udane realme 7 i realme 7 Pro. W tym roku realme GT Master Edition i realme GT, a także realme 8 oraz realme 8 Pro i miesiąc później realme 8 5G. Teraz, jakby dla odmiany od droższych modeli , pojawia się telefon tańszy - realme 8i. I to właśnie jego możliwości sprawdzałem przez kilka tygodni. Jak wypadł? Zapraszam do przeczytania poniższej recenzji, w której solidnie przyglądam się każdemu aspektowi funkcjonowania telefonu.

realme 8i - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek Helio G96 Częstotliwość taktowania: 2,05 GHz Proces technologiczny: 12 nm Układ graficzny: Mali-G57MC2 Pamięć operacyjna: 4 GB Pamięć masowa: 64 lub 128GB, UFS 2.2 Wyświetlacz: LCD IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczość Full HD+ (2412x1080 pikseli), jasność maksymalna 600 nitów Zabezpieczenie ekranu: Dragontrail 2,5D Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Bateria: 5000 mAh Ładowanie: 65 W ładowanie przewodowe Ładowanie zwrotne: Tak, z wykorzystaniem portu USB Typu C Aparat: 50 MP matryca główna, f/1.8; 2 MP obiektyw makro f/2.4; 2 MP portretowy f/2,4 Aparat przedni: 16 MP Nagrywanie wideo: [email protected] Optyczna stabilizacja obrazu: EIS Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: z boku, wbudowany w przycisk Nawigacja: GPS/AGPS, Beidou, Glonass, Galileo Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5,2, NFC Dźwięk: Jeden mikrofon, głośnik mono System operacyjny: Android 11 z nakładką realme UI 2,0 Złącza: USB C x 1 szt, gniazdo kart nanoSIM x 2 szt, wyjście 3,5 mm x 1 szt Długość: 164 mm Szerokość: 75,5 mm Grubość: 8,5 mm Waga: 194 g

Co rzuca się od razu w oczy to procesor. Ponieważ 8i to model budżetowy, nie ma się co spodziewać Snapdragona, ale co mówi przeciętnemu użytkownikowi MediaTek Helio G96? Zapewne niewiele, a to błąd. Jest to bowiem pierwszy układ stworzony we współpracy realme i MTK. Jeśli porównamy go z poprzednimi generacjami - czyli G90, G95 czy nawet Snapdragonem 662, wyróżnia się on spośród nich jako jedyny, który wspiera wyświetlacze 120 Hz i matryce foto o rozdzielczości 108 MP. Choć nie imponuje częstotliwość taktowania, jest ona - teoretycznie - wystarczająca do zwykłych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, czy zabawy przy prostych grach i aplikacjach.

Smartfon dostępny jest tylko w wersji z 4 GB pamięci operacyjnej, co jednak istotne - poza rynkiem europejskim ten model realme ma także edycję z 6 GB RAM, co odczuwalnie zwiększa płynność i szybkość działania, zwłaszcza przy bardziej wymagających. Być może wersja 6 GB pojawi się także w Polsce, jednak to dopiero niepewna przyszłość.

realme 8i - Cena

W dniu premiery realme 8i dostępny jest w dwóch wariantach:

wersja pojemnościowa 4 GB RAM/64 GB pamięci - 849 zł

wersja pojemnościowa 4 GB RAM/128 GB pamięci – 899 zł

W obydwu przypadkach dostępne są dwie opcje kolorystyczne: czarna (Space Black) oraz fioletowa (Stellar Purple). Na zdjęciach ilustrujących tę recenzję zobaczysz pierwszą wersję - kosmiczną czerń. Co do samej ceny - powiedziałbym, że jest ona bardzo wyważona w stosunku do oferowanych możliwości.

realme 8i - Zawartość zestawu

Telefon trafił do mnie w charakterystycznym dla marki realme żółtym pudełku. Z przodu mamy wielkie, proste "8i" bez żadnych ozdobników oraz małe logo producenta.

Foto: H Tur/PC World

Z tyłu z kolei nadrukowano najważniejsze informacje dotyczące specyfikacji technicznej.

Foto: H Tur/PC World

W skład zestawu sprzedażowego wchodzą:

telefon;

transparentne etui;

szybka ładowarka 18W;

kabel USB typu C;

igła do wyjmowania tacki na karty SIM;

skrócona instrukcję obsługi.

Foto: H Tur/PC World

Etui na tylną część smartfona obejmuje oczywiście wszystkie krawędzie urządzenia, zaś tam, gdzie mamy złącza, znajdują się wycięte "klapki". Są one sprężyste - aby dostać się do np. do portu USB, trzeba odgiąć klapkę, a po wyjęciu z niego wtyczki wróci ona samoczynnie na miejsce.

Foto: H Tur/PC World

Etui nie ma żadnych wzorów ani zdobień, jak np. załączone do Realme GT Master Edition. Ale nie spodziewamy się po tanim telefonie takich rzeczy, więc na pewno nie można policzyć tego na minus. A samo etui jest oczywiście bardzo praktyczne w codziennym użytkowaniu i to plus.

realme 8i - Wygląd i jakość wykonania

Producent nie ukrywa, ze realme 8i posiada design zapożyczony od "krewnych", czyli modeli z serii 8 z wyższej półki cenowej. Jego cechą charakterystyczną jest cienki profil. Poza tym konstrukcja jest - kolokwialnie mówiąc - do bólu klasyczna, a więc mamy przedni aparat w lewym górnym rogu, zaś obudowa obiektywów w tym samym miejscu z tyłu. Co jednak ciekawe, dioda doświetlająca LED ma taką samą wielkość jak obiektywy, przez co telefon sprawia wrażenie wyposażonego w cztery matryce.

Od ekranu odcinają się średniej wielkości ramki. Nie są duże, ale po prostu dobrze widoczne. Z prawej strony znajduje się przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Foto: H Tur/PC World

Po lewej mamy dwa przyciski regulacji głośności oraz tackę na karty SIM.

Foto: H Tur/PC World

Na dole znajduje się oczywiście port USB, gniazdo jack 3,5 mm oraz głośnik i mikrofon.

Foto: H Tur/PC World

realme 8i - Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD IPS wielkości 6,6", jaki oferuje nam realme 8i, świetnie nadaje się do przeglądania stron internetowych, korzystania z aplikacji, komunikatorów, grania w gry, a także bardzo wygodnie czyta się na nim e-booki. Chroni go szkło AGC DragonTrail, a dodatkowo fabrycznie nałożona jest na niego folia ochronna. Trzeba zauważyć, że odświeżanie 120 Hz rzadko trafia się w tym przedziale cenowym. Tutaj mamy automatyczne dopasowanie częstotliwości odświeżania ekranu - w zależności od sytuacji może wynosić 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz oraz 120 Hz.

Foto: H Tur/PC World

Maksymalna jasność ma sięgać 600 nitów, co nie jest duża wartością jeśli popatrzymy na droższe telefony. Jednak przeciętnie ekran za dnia posługuje się jasnością 480 nitów, dzięki czemu obraz powinien być czytelny nawet w mocnym nasłonecznieniu. Niestety - nie jest, czego przykład poniżej. Przy pełnej jasności ekranu i średnim nasłonecznieniu mamy zamiast wyświetlacza lustro. To minus. Choć nie ma tu obsługi HDR, nie można narzekać na jakość kolorów. Mówiąc pokrótce - obraz, jaki widzimy na co dzień, jest bardzo przyjemny dla oka.

Foto: H Tur/PC World

Obsługiwana przestrzeń barw to DCI-P3. Sprawdza się bardzo dobrze. Dodatkowo można zmienić tryb kolorów ekranu na "żywy" lub "delikatny", a także ustawić jedną z trzech temperatur barwowych. Ponadto domyślnie włączony jest Korektor kolorów wideo, który poszerza gamę kolorów, co ma przełożyć się na lepszy efekt wizualny.

Foto: H Tur/PC World

realme 8i - Czytnik linii papilarnych

Smartfon realme 8i może być odblokowany za pomocą twarzy, hasła lub odcisku palca. Zdecydowałem się na to ostatnie rozwiązanie, choć umieszczenie czytnika z boku, wkomponowanego w przycisk zasilający, jest dla mnie dość niewygodne. Preferuję bardziej tył urządzenia, ale realme nie ma modelu z takim rozwiązaniem w ofercie. Minusem dla mnie jest to, że wszystkie opuszki moich palców są większe od tego przycisku i zapamiętywanie wzoru linii papilarnych wymagało pewnej gimnastyki. Jednak gdy został on już zapamiętany, mogłem stwierdzić, że działa błyskawicznie.

Foto: H Tur/PC World

Co ważne - jeśli palec jest mokry, linie papilarne nie zostaną odczytane. Wówczas urządzenie zrobi to, co gdyby przyłożyć do niego palec obcej osoby - lekko zawibruje, ale ekran pozostanie ciemny, a telefon zablokowany. Wracając do przycisku - jest on ulokowany nieco powyżej połowy obudowy, więc gdy biorę go w dłoń, kciuk naturalnie trafia w miejsce jego ulokowania. Dla mnie to zaleta, jednak ktoś o mniejszej dłoni może mieć z tym problem.

realme 8i - Wydajność

A teraz przechodzimy do crème de la crème każdej recenzji, czyli testów praktycznych. O ile na papierze wiele smartfonów wygląda świetnie, o tyle nie zawsze potwierdzają to ich wyniki. A jak jest w przypadku realme 8i? Tutaj zanim przejdziemy do testowania przypomnę, że cały czas mówimy o tanim telefonie z pogranicza średniaków i budżetowców. Nie ma się więc co spodziewać, że telefon rozbije bank.

Geekbench 5: Single - 535; Multi - 1891;

Androbench: odczyt sekwencyjny - 526,54 MB/s; zapis sekwencyjny - 488,83 MB/s;

3DMark Wild Life - 1099;

3DMark Wild Life Extreme - 315;

3DMark Sling Shot - 3409;

Dla porównania przyjrzyjmy się mocniejszym modelom z tego roku:

3DMark Wild Life - wynik Realme GT to 5864, Master Edition - 2496;

3DMark Wild Life Extreme - wynik Realme GT to 1580, Master Edition - 693;

3DMark Sling Shot - wynik Realme GT to 6416;

Androbench - wynik Realme GT Master Edition: odczyt sekwencyjny - 946,6 MB/s; zapis sekwencyjny - 825,23 MB/s;

Geekbench 5 - wynik Realme GT Master Edition: Single - 786; Multi - 2855;

Co nam to mówi? Ano tylko tyle, że nie jest to ani demon szybkości, ani wydajności, ale po prostu średniak mogący mieć problemy przy bardziej wymagających zadaniach. Nie ma tu żadnych dedykowanych rozwiązań optymalizujących działanie, jak np. zwiększający wydajność tryb GT w przywoływanym w tej recenzji Realme GT Master Edition. Jednak jeśli korzysta się z telefonu do prostych zadań i nie używa gier z dużymi wymaganiami graficznymi (czyli mającymi mnóstwo ruchomych, interaktywnych elementów itp.), co do płynności działania nie można mieć zastrzeżeń.

realme 8i - Oprogramowanie

Na pokładzie relame 8i znajdziemy Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Warto podkreślić, że jest on objęty aktualizacją do Androida 12. Mamy tu szereg praktycznych funkcji, w tym kontrolę rodzicielską, cyfrową równowagę, użyteczne przybory, menadżerów różnych aspektów działania telefonu oraz wielu funkcji, jakich próżno by szukać w czystym Androidzie od Google. Nakładka jest bardzo przejrzysta i nikt nie powinien mieć problemów z szybkim znalezieniem pożądanych funkcji.

Foto: H Tur/PC World

realme 8i - aparat

Aparat telefonu jest czasem kluczowym elementem, decydującym o tym, czy nabędzie się dany model, czy też raczej poszuka czegoś innego. Czy ten element może skłonić do nabycia realme 8i? Smartfon ma trzy obiektywy aparatu tylnego:

główny 50MP - sensor Samsung S5KJN1, przysłona f/1,8

makro 2MP - sensor Galaxycore GC02M1, przysłona f/2,4

portretowy 2MP - sensor OmniVision OV02B10, przysłona f/2,4

Foto: H Tur/PC World

Dostępny jest zoom cyfrowy x10. Standardowa rozdzielczość zdjęć wykonywanych przez obiektyw główny to 4080 x 3072 pikseli, w trybie 50 MP będzie to 8160 x 6144 pikseli, a robiąc zdjęcia makro 1600 x 1200 pikseli. Jeśli chodzi o wideo, w trybie slow motion możliwe jest rejestrowanie w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 240 klatek na sekundę, a przy normalnych przy 30 klatkach na sekundę.

realme 8i oferuje następujące tryby wykonywania zdjęć: Normalne, 50MP, Ultra Night, Portret, Ekspert (PRO), Panorama, Ultra Makro. Dostępne są takie praktyczne funkcje, jak poprawiające jakość AI czy automatyczny HDR.

Zacznę od porównania pomiędzy zwykłym zdjęciem (za dnia, przy świetle słonecznym) a wersją 50 MP. W tym drugim przypadku aparat wykorzystuje całą dostępną moc. Pozwala mu to na uchwycenie każdego detalu. Docenisz to szczególnie przy powiększaniu zdjęć. Przy robionych normalnie szybko dostrzegamy "pikselozę", w przypadku zdjęć robionych w 50 MP pojawia się ona dopiero w okolicach maksymalnego przybliżenia. Dla porównania kilka zdjęć - po lewej w trybie normalnym, po prawej - 50 MP. Można zauważyć, że po prawej stronie mamy do czynienia z mocniej wyeksponowanymi, głębszymi barwami.

Foto: H Tur/PC World Foto: H Tur/PC World

Muszę dodać, że w trybie 50 MP zdjęcia zajmują kolosalną ilość miejsca. Przykładowo pierwsza dwa zdjęcia z powyższego przykładu. Pierwsze zajmuje 8,2 MB, drugie - 29,7 MB. Robiąc zdjęcia tylko w tym trybie możesz bardzo szybko zapełnić pamięć. A co bardzo istotne - tryb 50 MP nie obsługuje zoomu. Jak dla mnie to minus. A jak sprawuje się zoom przy normalnych zdjęciach? Poniżej dwa przykłady przybliżania. Pierwsze zdjęcie bez zoomu, drugie - x5, trzecie - x10.

Można zauważyć, że im większy zoom, tym bardziej spada jakość obrazu oraz rozjaśniają się kolory. Jak pokazały to moje testy z dziesiątkami zdjęć, dobrej jakości obraz zyskujemy do powiększenia x3 - potem jest tylko gorzej. Ale robiąc 50 MP bez zoomu zyskuje się naprawdę ładne zdjęcia o soczystej kolorystyce i bez rozpikselowania.

Oczywiście mamy tu także tryb Panorama - po jego włączeniu należy kierować się instrukcjami na ekranie i przesuwać telefon w lewo lub wprawo. Mechanizmy odpowiedzialne za zdjęcia rejestrują obraz i zgrabnie łączą go w jedną całość. Tu zastrzeżeń nie mam, choć przy niektórych testach widać było na niektórych panoramach "miejsce połączenia" - pojawiały się brzydkie artefakty lub smugi.

Czas na tryb makro, czyli przeznaczony do wykonywania zdjęć niewielkich obiektów lub z dużym przybliżeniem. Tutaj realme 8i wypada dość różnie - niektóre zdjęcia wykonane są perfekcyjnie i aż miło popatrzeć, przy niektórych miał problem ze złapaniem ostrości. Przykłady obu poniżej.

Podsumowując zdjęcia dzienne muszę stwierdzić, że finalny efekt zdjęcia zależy i od trybu i od oświetlenia. Zasada jest prosta - im jaśniej, tym lepsze wychodzą zdjęcia. Do tych po zmroku mamy tryb Ultra Night. Co istotne - jeśli chcesz zrobić wieczorem lub w nocy zdjęcie w zwykłym trybie, smartfon automatycznie przełącza go na nocny. Można go wyłączyć i na upartego robić zwykłe fotki, jednak różnica jest wyraźna - bez trybu nocnego obraz jest rozpikselowany i niewyraźny. Tu pozwolę sobie pokazać porównanie: po lewej zdjęcia w nocy robione trybem zwykłym, po prawej - w Ultra Night.

Ogólnie nawet na Ultra Night szału nie ma - jednak obraz jest czytelny i stosunkowo wyraźny, można zatem robić zdjęcia bez światła.

A teraz przechodzimy do aparatu przedniego. Mamy tu jeden obiektyw 16 MP z sensorem Hynix Hi1634Q i przysłoną f/2.05. Wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 2304 x 1728 pikseli, a w trybie 16 MP - 4656 x 3504 pikseli(ISO>200). Ponieważ jest to tzw. "aparat selfie" mamy tu dedykowany tryb portretowy, który w miły dla oka sposób rozmazuje tło, nadając zdjęciom selfie estetyki. Jak wypada? Tu również pokaże przykłady - po lewej zdjęcie normalne aparatem przednim, po prawej - w trybie portretu.

Przy portretowych nie ma większych powodów do narzekań. Zdjęcia wypadają po prostu dobrze. A czego brakuje mi w całym aparacie realme 8i? Oczywiście obiektywu szerokokątnego.

realme 8i - Bateria

W smartfonie realme 8i znalazła się bateria o sporej pojemności 5000 mAh - podkreślę, że jest to więcej niż w realme GT (4500 mAh) oraz realme GT Master Edition (4300 mAh). W połączeniu z procesorem, który nie wymaga dużego poboru energii można spodziewać się długiego czasu pracy. Sam producent podaje, że w trybie bezczynności w pełni naładowana bateria wystarczy na 689,9 godzin, można przez 39,5 godziny słuchać muzyki, przez 11,2 godziny oglądać klipy wideo lub rozmawiać non-stop przez 47,4 godzin. Za ładowanie odpowiada szybka ładowarka 18 W. A ile zajmuje naładowanie baterii od 0 do 100%? Dokładnie 2 godziny i 17 minut. Aby dojść od 0 do 15% potrzebujemy zaledwie 12 minut, aby uzyskać 30% - pół godziny, zaś połowę naładowania osiągniemy po 48 minutach.

Jak przy każdym innym smartfonie, tak i tu przeprowadziliśmy test odtwarzania wideo. A konkretnie - odtwarzany był zapętlony pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, przy głośności 50 procent, jasności wyświetlacza 50 procent, włączonych Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS. Na początku było to 100%, a realme 8i wyczerpał swoje zasoby dopiero po 13 godzinach i 59 minutach. To bardzo dobry wynik, aczkolwiek należy liczyć się z tym, że przy większych parametrach głośności i jasności wyświetlacza czas ten ulegnie redukcji.

realme 8i - Podsumowanie

Foto: H Tur/PC World

realme 8i to średniak, który doskonale zaspokoi potrzeby niewymagających użytkowników. Nie potrzebujesz 5G? Nie interesują Cię rozbudowane gry mobilne? Nie masz zamiaru korzystać z zaawansowanych aplikacji? To smartfon dla Ciebie. Chcesz mieć praktyczne urządzenie do przeglądania internetu, korzystania z prostych gier i aplikacji, robienia zdjęć średniej jakości? realme 8i będzie dobry wyborem. Choć brak tu wielu elementów, jakie są standardem w droższych telefonach - jak choćby obiektyw szerokokątny - ze smartfona można wygodnie korzystać.

Dlatego z czystym sumieniem polecam realme 8i osobom, które chcą mieć wygodny telefon i nie przepłacać.