realme Book Prime – test eleganckiego i podręcznego laptopa

Testujemy 14-calowy laptop od realme. Czy to urządzenie ma szansę zawojować rynek superlekkich urządzeń przenośnych?

Do niedawna realme było kojarzone jako producent niedrogich, za to bardzo wydajnych smartfonów. Jednak producent nie pozostał tylko na tym jednym rynku i nie tak dawno poszerzył swoją ofertę produktów o laptopy realme Book. Dziś mamy okazję przyjrzeć nowemu modelowi należącemu do serii Prime. Czy po raz kolejny laptop realme pozytywnie nas zaskoczy?

realme Book Prime - wygląd i wyposażenie

Realme Book jest dostarczany w kompaktowym pudełku wraz z zasilaczem 65 W, kablem zasilającym USB-C na USB-C i podstawową dokumentacją. Ładowarka niczym nie wyróżnia się na tle tych dołączonych do smartfonów tego producenta. Na plus trzeba zaliczyć długość dołączonego przewodu – ok. 1,80 m, który umożliwi wygodnie jego poprowadzenie nawet przy głębokich biurkach.

Choć laptop zasilany jest napięciem 20 V, ładowarka obsługuje również napięcia 5/9/12/15 v, więc nic nie stoi na przeszkodzie byśmy wykorzystali ją do ładowania naszego telefonu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób często podróżujących, ponieważ nie muszą brać ze sobą dwóch osobnych zasilaczy.

Z zewnątrz konstrukcja nowego Book Prime nie zmieniła się za dużo do wcześniej przez nas testowanego modelu i na pierwszy rzut oka dalej można go pomylić z Matebookami od Huawei, czy Macbookiem od Apple. Jednak gdy spojrzymy na klapę matrycy, dość szybko jesteśmy zorientujemy się, że mamy do czynienia z komputerem od realme. Do testów otrzymaliśmy wariant w kolorze metalicznej zieleni (Real Green), ale istnieje również wersja srebrno-szara (Real Gray).

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Cała obudowa wykonana została z stopów aluminium - poza ramką wokoło matrycy. Pozwoliło to na zachowanie niewielkich gabarytów urządzenia. Laptop realme to konstrukcja o wymiarach 307.21 x 228.96 x 15.55mm i wadze zaledwie 1,37 kg.

Na dole znajdują się wytrzymałe gumowe nóżki, otwory wentylacyjne i para głośników. Jakość dźwięku jest poprawna, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę konfigurację stereo. Niestety, przy wyższych ustawieniach głośności słychać delikatny rezonans samej obudowy.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

W tak małym sprzęcie trudno oczekiwać rozbudowywanej ilości portów I/O. Mamy tu dość podstawowy zestaw złącz:

1 × Thunderbolt 4;

1× USB-С 3.2 Gen2;

1 × USB-A 3.2 Gen1.

1 × port audio combo 3,5 mm.

Co prawda nie ma portu HDMI, ale zewnętrzne wyświetlacze można podłączyć przez USB-C.

Dużą zaletą dla laptopów realme Prime był ekran o proporcjach 3:2. Ten na szczęście nie uległ zmianie. W modelu Book Prime zastosowano 14-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2160 na 1440 pikseli i maksymalnej jasności wynoszącej 330 nitów. Jedyną wadą zastosowanego panelu jest błyszczące wykończenie oraz „klasyczna” częstotliwość odświeżania, wynosząca 60 Hz. Wykorzystany przez producenta ekran zapewnia w 100% pokrycie przestrzeni kolorów sRGB.

Błyszczący ekran w dużym słońcu zachowuje się jak lustro ...||fot. Dominik Kujawski/PCWorld ...przez co nawet przy maksymalnym poziomie jasności trudno będzie zobaczyć co wyświetlane jest na ekranie || fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Niestety, ekrany typu glossy nie zapewniają najlepszych wrażeń podczas korzystania z nich na pełnym słońcu, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę dość niską maksymalną jasność urządzania.

Nad ekranem została umieszczona kamerka internetowa. Jest to bardzo podstawowa konstrukcja, ograniczona do rozdzielczości 720p przy 30 kl./s dla wideo i 1280x720 w przypadku zdjęć. Daje to jakość wystarczającą do prowadzenia wideokonferencji.

Urządzenie otwiera się aż do ≈170°, co pozwala wygodnie korzystać z laptopa w niemal każdej pozycji.

Realme Book Prime nie ma klawiatury numerycznej i wygina się tylko nieznacznie pod silnym naciskiem. Pośrodku urządzenia umieszczono duży touchpad (123 x 74 mm) pozbawiony fizycznych przycisków. Urządzenie jest responsywne i posiada dobrze wyczuwalne pod palcami obramowanie. Doskonale rozpoznaje też gesty – to szczególnie ważne przy pracy w warunkach, gdzie nie możemy skorzystać z myszki. Nad klawiaturą umieszczono również przycisk do włączania urządzenia. Posiada on wbudowany czytnik linii papilarnych kompatybilny z Windows Hello.

Klawiaturza dość szybko się "palcuje" || fot. Dominik Kujawski/PCWorld

realme Book Prime - Wnętrze

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Przyjrzyjmy się zatem specyfikacji otrzymanego do testów laptopa. Realme Book Prime został wyposażony w czterordzeniowy procesor Core i5-11320H. Do niedawna to właśnie procesory należące do rodziny Tiger Lake były jednymi układami Intela produkowanymi w 10 nm litografii. Jest to również zupełnie odrębna gałąź układów “niebieskich”, stworzona specjalnie, aby zapewnić odpowiednią wydajność dla sprzętu mobilnego. Core i5-11320H dzięki obsłudze Hyper-Threading może jednocześnie przetwarzać 8 wątków i uzyskiwać dostęp do 8 MB pamięci podręcznej L3. Ten 35 W układ może osiągnąć częstotliwość nawet 4,5 GHz w dzięki obsłudze technologii Turbo Boost i Thermal Velocity Boost. Zegar bazowy procesora wynosi natomiast 2,5 GHz.

Z racji, że laptop to bardziej przedstawiciel klasy ultrabooków, nie znajdziemy w nim mocnego, dedykowanego układu graficznego. Realme zdecydowało się na zastosowanie zintegrowanej karty graficznej dostępnej w jednostkach Tiger Lake - Iris Xe Graphics. W przypadku testowanej konfiguracji dysponuje ona 96 jednostkami EU oraz taktowaniem rdzenia wynoszącym 1,35 GHz.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Realme Book Prime nie posiada łatwo wymiennego akumulatora. Ten został umieszczony wewnątrz konstrukcji. Pomimo wydajnych podzespołów i niewielkich gabarytów, czasy pracy na baterii robią wrażenie. W naszym teście akumulator o pojemności 54 Wh wytrzymał nieco ponad 6 godzin. Mówimy to o teście polegającym na ciągłym odtwarzaniu materiałów multimedialnych przy korzystaniu z połączenia Wi-Fi.

Testowana przez nas konfiguracja została wyposażona w 16 GB pamięci DDR4. Kości zostały przylutowane na stałe do płyty głównej, co nie umożliwia przyszłej rozbudowy. Moduły RAM działały z częstotliwością 4 266 MHz, a oprogramowanie identyfikuje opóźnienia CL36-39-39 1T.

Dodatkowo realme Book Prime zostało wyposażone w dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Zastosowany model PM991a produkcji Samsunga może pochwalić się prędkościami 3100 MB/s w odczycie i 1900 MB/s zapisie. Pełna specyfikacja testowanego przez nas laptopa prezentuje się następująco:

1 × port audio combo 3,5 mm, Typ baterii: Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 54 Wh Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura Wysokość: 15,55 mm Szerokość: 307,21 mm Głębokość: 307,21 mm Waga: 1,37 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producen

Procedura i testy

Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki prezentowane na wykresach przedstawiają wartości uśrednione. Laptop został poddany tej samej procedurze testowej, której używamy podczas redakcyjnych testów procesorów.

Niestety, zastosowany czterordzeniowy procesor nie jest w stanie konkurować w wcześniej testowanym przez nas jednostkami. Jedyne, co nas zaskoczyło, to konwertowanie materiałów wideo w programie Handbrake gdy wykorzystujemy rozwiązanie Intela Quick Sync Video. Osiągnięty rezultat nie tylko jest ponad kilkunastokrotnie lepszy, ale prześciga nawet rozwiązanie Nvidii z wykorzystaniem kodeka NVENC na karcie GeForce RTX 3060.

Zintegrowany układ graficzny dość mocno ostudził nasz zapał do testów w grach. Co by nie mówić, tego typu laptopy mają zupełnie inne przeznaczenie. Testy 3DMark potwierdzają tą tezę. Laptop realme co prawda poradzi sobie z mniej wymagającymi tytułami pokroju Conter Strike na ustawieniach najniższych - tutaj średnio możemy liczyć na 75 klatek na sekundę. Niestety, nawet ta gra potrafi “szarpnąć” obrazem przy bardziej intensywnej akcji.

Ostatnim aspektem, który pozostał do omówienia, są temperatury. Tutaj również realme zaskakuje. Przez większość czasu, gdy nie obciążamy komputera aplikacjami pokroju Handbrake czy Cinebench, pracuje on w trybie pasywnym. O dziwo - nie odbija się to na temperaturze procesora i ten przy przeglądaniu Internetu nie osiąga nawet 60 °C, a aluminiowa obudowa pozostaje chłodna.

Podczas testów, maksymalną temperaturą jaką odnotowaliśmy na procesorze to 96 °C, co pozwoliło uniknąć throttlingu.

Podsumowanie

Realme Book Prime to ciekawa konstrukcja. Obecnie Book Prime możemy zakupić za ok. 3 500 zł. Nie jest to może najniższa cena, gdy weźmiemy pod uwagę tylko konfigurację. Nie zapominajmy jednak, że mówimy tutaj o odpowiedniku ultrabooka, sprzętu o niewielkich wymiarach i wadze. Takie urządzenia kosztują krocie.

Laptop zachwyca zewnętrznie piękną aluminiową obudową i ekranem, „bardziej kwadratowym” niż zwykle. Po bliższym poznaniu cieszy wzmocnionym systemem chłodzenia, który pozwala zainstalowanemu procesorowi osiągnąć pełnię swoich możliwości i działa stosunkowo cicho. Zdecydowanie nie jest to rozwiązanie do ciężkich zadań obliczeniowych, choć i ten model radzi sobie z nimi całkiem nieźle. Taki laptop kupuje się raczej jako towarzysza do ciągłego noszenia przy sobie – aby surfować po sieci, do pracy z dokumentami, pokazania prezentacji. Lekka waga, kompaktowe wymiary i teoretycznie bardziej niezawodna metalowa obudowa oraz długa żywotność baterii będą tutaj wyraźnymi zaletami.

Laptop ma ograniczone możliwości rozbudowy podzespołów (pamięć RAM w ogóle się nie rozszerza, a standardowy dysk SSD można tylko zmienić na inny). Jest to typowe rozwiązanie dla tego formatu i mało popularne wśród nabywców takiego sprzętu. Kolejną wadą jest niewielka ilość portów, czy brak złącza HDMI, co wymusi na przyszłym nabywcy zakup dodatkowego przewodu, czy specjalnego adaptera.

Podsumowując - realme Book Prime to bardzo ciekawa propozycja. Nowy model spokojnie może konkurować z innymi komputerami przenośnymi, a producentowi udało się zrobić dobrą „maszynę do pisania” zarówno do pracy biurowej jak i do nauki.