Ciekawa propozycja od jednego z dynamicznie rozwijających się producentów smartfonów. Realme wyrobił sobie renomę w produkcji urządzeń o atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości - nie inaczej jest w przypadku słuchawek.

Buds Air Pro to sprzęt mocno inspirowany klasycznymi airpods'ami. To raczej dobra informacja, ponieważ charakterystyczne słuchawki od Apple są prawdziwym przebojem rynkowym, a kosztują dwukrotnie więcej. Sprzęt od realme wykonano z połyskliwego, białego plastiku. Okrągłe etui zostało starannie dopracowane, a jego otwieranie i zamykanie sprawia nieco frajdy. Same słuchawki są smukłe i atrakcyjne wizualnie - dobrze leżą w uszach, a dzięki panelom dotykowym ich obsługa okazuje się bardzo satysfakcjonująca. Zastosowane materiały cieszą oko, ale wydają się być mało odporne na uszkodzenia. Całe szczęście obudowa jest zgodna z normą IPX4.

Zastosowane przez producenta akumulatory pozwalają na 25 godzin pracy z etui. Testy praktyczne wskazał, że bez etui możliwe jest 5-godzinne słuchanie muzyki przy głośności na poziomie 50% - to przyzwoity wynik.

Warto podkreślić, że realme Buds Air Pro to jedne z najtańszych słuchawek ANC na naszym rynku. Sprzęt może być kontrolowany za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobile z systemami iOS i Andorid. Podstawowe narzędzia oddane do dyspozycji użytkownika, pozwalają na wybór dedykowanych equalizerów czy zmianę sposobu pracy redukcji szumów.

Słuchawki poprawnie radzą sobie z odtwarzaniem muzyki - większość instrumentów jest możliwa do zidentyfikowana, chociaż separacja mogłaby stać na nieco wyższym poziomie. Dobre wrażenie robi miękki bas - ogólne odczucia są pozytywne, chociaż nieco spadają po aktywowaniu ANC. Na pochwałę zasługuje bardzo sensownie skonfigurowany mikrofon - nie zniekształca dźwięku i dość skutecznie omija hałas z otoczenia.