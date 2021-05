realme C21. Sprawdź, co potrafi budżetowiec z 2021 roku

realme C21 to jeden z najtańszych nowych smartfonów na rynku. Na pokładzie ekran HD+ i stare złącze do ładowania microUSB. Czy realme C21 potrafi czymś zaskoczyć? Testowany smartfon posiada jednego, ogromnego asa w rękawie. Domyślasz się o co chodzi?