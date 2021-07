realme Watch 2 Pro – test smartwatcha dla aktywnych

realme Watch 2 Pro to odpowiedź firmy na wysokie wymagania osób, które lubią śledzić swoją aktywność fizyczną. Czy warto skusić się na tego smartwatcha?

Najnowsze modele inteligentnych zegarków od realme – Watch 2 i Watch 2 Pro – to z pewnością urządzenia idealne dla osób, które pragną monitorować swoją aktywność podczas uprawiania przeróżnych sportów czy treningu.

Dla kogo zatem jest realme Watch 2 Pro i czy warto zainteresować się tym urządzeniem?

realme Watch 2 Pro

realme Watch 2 Pro - Specyfikacja techniczna

Typ wyświetlacza LCD, TFT Przekątna wyświetlacza 1,75" Rozdzielczość wyświetlacza 320 x 385 px Pamięć RAM 64 MB System operacyjny System producenta Nawigacja satelitarna Tak Łączność Bluetooth Czujniki Akcelerometr, pulsykometr Rodzaje aktywności Chodzenie, bieganie, siłownia, joga, piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, badminton Funkcje informacyjne Alarm wibracyjny, kalendarz, prognoza pogody, budzik, stoper, timer Funkcje telefoniczne Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail Funkcje śledzenia aktywności Krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitorowanie snu, monitorowanie tęna, pomiar dystansu, powiadomienia o braku aktywności Funkcje biegowe Dostępne profile: bieganie, bieganie na bieżni, biegi przełajowe Funkcje fitness i siłownia Treningi siłowe Pozostałe funkcje Przypomnienie o wypiciu wody Budowa i wykonanie Koperta z tworzywa sztucznego, silikonowy pasek Odporność Pyłoszczelność i wodoodporność (IP68) Bateria 390 mAh Czas pracy na baterii do 14 dni normalnego użytkowania Obwód nadgarstka 150 - 215 mm Długość paska 215 mm Typ paska Pasek sportowy Kolor paska Czarny Kolor koperty Czarny Kompatybilność z systemami Smartfony z systemem Android 5,0 lub nowszym oraz smartfony z systemem iOS 9,0 lub nowszym Dodatkowe informacje Integracja z aplikacją mobilną Dołączone akcesoria Stacja ładująca Szerokość 38,9 mm Wysokość 41,2 mm Grubość 12,6 mm Waga 40 g Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

realme Watch 2 Pro – Cena

Pełnoprawne inteligentne zegarki kosztują po 600-2000 zł. Realme Watch 2 Pro można kupić za 300 zł, czyli ułamek tej kwoty. Niska cena ma w tym wypadku jednak swoje uzasadnienie - urządzenie przypomina funkcjami raczej opaskę niż inteligenty zegarek. Model Pro nie odbiega też bardzo od podstawowej wersji, jeśli chodzi o kwotę, jaką musimy za niego zapłacić. Za realme Watch 2 zapłacimy 250 zł, więc jedynie 50 zł mniej. Recenzję tego modelu można przeczytać tutaj.

realme Watch 2 Pro - Zawartość zestawu

Design oryginalnego opakowania, w którym dostajemy realme Watch 2 Pro, to kontynuacja stylistyki znanej z innych tegorocznych urządzeń tej firmy. Na przodzie możemy ujrzeć grafikę przedstawiającą znajdujący się w środku zegarek. Na samej górze opakowania producent umieścił także nazwę urządzenia, natomiast z tyłu - kilka grafik opisujących jego najważniejsze funkcje.

Opakowanie po otwarciu Opakowanie po otwarciu

Sama zawartość jest dość skromna, aczkolwiek producent umieścił w opakowaniu wszystko, co niezbędne do prawidłowej wstępnej konfiguracji i pracy urządzenia. W środku znajdziemy sam smartwatch, realme Watch 2 Pro, a także magnetyczną ładowarkę oraz instrukcję obsługi.

Ładowarka magnetyczna Ładowarka magnetyczna

realme Watch 2 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Jeśli chodzi o design zegarka, nie jest to żadna rewolucja. Patrząc na realme Watch 2 Pro, laik mógłby go pomylić z topowym Apple Watch’em, który od lat ustanawia trendy w sekcji inteligentnych zegarków. Co prawda, pomimo widocznego inspirowania się konkurencją, realme zadbało o zachowanie prostoty, klasy i elegancji swojego urządzenia.

Sensor na spodzie koperty Napis "Dare to Leap" na opasce

Całość smartwatcha składa się z dwóch części: koperty oraz silikonowej opaski. Standardowo, w zestawie można zakupić jedynie wersję w kolorze czarnym. Producent oferuje jednak dodatkowe opaski w innych kolorach, które są sprzedawane osobno. Sama koperta jest jednak dostępna tylko w jednym kolorze.

W celu wymiany opaski, wystarczy wysunąć ją z koperty. Producent oferował klasyczne wersje w swoim sklepie przy okazji prowadzenia sprzedaży poprzedniego modelu. Można zatem pokusić się o wymianę silikonowej na tę klasyczną. Pamiętając jednak, że jest to urządzenie typowo sportowe, standardowe opaski powinny być tutaj o wiele bardziej praktyczne.

Opaska silikonowa Opaska silikonowa

Budowa zegarka jest nienaganna, nie znajdziemy tu bowiem żadnych niedociągnięć ze strony producenta. Konstrukcja nie wydaje z siebie żadnych niepożądanych dźwięków, nawet przy mocniejszym naciskaniu. Do produkcji użyto tworzywa sztucznego, a całość waży zaledwie 40 gramów.

Realme Watch 2 Pro posiada także certyfikat IP68, co gwarantuje pyłoszczelność oraz wodoszczelność urządzenia. Urządzenie zostało przetestowane pod tym względem podczas brania prysznica. Cały czas miałem na ręce zegarek i nie zauważyłem żadnych problemów w działaniu.

realme Watch 2 Pro i ładowarka magnetyczna realme Watch 2 Pro podłączony do ładowarki

realme Watch 2 Pro – Wyświetlacz

Na górze koperty zegarka, o szerokości 38,9 mm, znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 1,75 cala. Daje to dużą powierzchnię wyświetlania, na której wszystkie treści są dość dobrze widoczne, choć nie obyło się bez szerokich ramek. Zegarek towarzyszył mi podczas codziennej pracy w domu, a także treningów w pełnym słońcu. Podczas każdej z tych aktywności wszystko było bardzo czytelne. Dostosowanie jasności ekranu w tym przypadku było kluczowe, ale jak najbardziej zapewniało maksymalny komfort użytkowania.

Nie można także narzekać na responsywność wyświetlacza. Jest to dość ważny aspekt urządzenia, gdyż dotyk stanowi główny sposób nawigacji. Główny, lecz nie jedyny – na prawym boku zegarka znajdziemy przycisk, który odpowiada za cofanie się w menu. Podczas testów responsywność ekranu wciąż pozostawała na wysokim poziomie i nawet lekko spoconymi dłońmi byłem w stanie kontrolować zegarek za pomocą dotyku.

Wyłączony wyświetlacz Włączony wyświetlacz

realme Watch 2 Pro – Funkcje i wydajność

Zegarek łączy w sobie tak naprawdę dwie główne kategorie funkcjonalności: sportowo-zdrowotne oraz wspomagające używanie smartfona.

Realme Watch 2 Pro potrafi wyświetlać powiadomienia o połączeniach i powiadomienia z wybranych aplikacji (SMS-y, Messenger, Gmail, Facebook, itd.). Umożliwia także sterowanie muzyką, znajdowanie smartfona, kontrolowanie spustu migawki w aparacie, prognozę pogody, zegar oraz budzik.

Urządzenie wyposażono w rozwiązania manualnego kontrolowania aktywności. Mówimy tutaj o krokomierzu, stoperze czy minutniku. Oferuje także przypomnienia pozwalające na zachowanie zdrowszego stylu życia, np. o konieczności wstania, gdy za długo siedzimy i piciu wody. Dostajemy także możliwość monitorowania snu, stałego pomiaru tętna i saturacji krwi.

Realme Watch 2 Pro oferuje aż 90 trybów treningowych. Wśród nich znajdziemy bieganie, piłkę nożną, czy koszykówkę, ale także balet, badminton czy tenis stołowy. Dostępnych w jednym czasie możemy mieć jednak jedynie 10 trybów, które wybieramy z poziomu aplikacji. Pomaga to zachować porządek oraz ograniczyć niepotrzebne szukanie danego trybu spośród wszystkich dostępnych.

Producent oferuje także tryb automatycznego rozpoznawania aktywności. Pomimo chęci nie działa on jednak tak dobrze, jak moglibyśmy tego chcieć. Smartwatch posiada także wbudowany GPS z obsługą dwóch satelitów, co umożliwia dokładnie zapisywanie przebytej trasy bez potrzeby korzystania ze smartfona.

realme Watch 2 Pro – Aplikacja i konfiguracja

W celu odblokowania wszystkich funkcji i możliwości skorzystania z pełnego potencjału zegarka, jesteśmy zmuszeni do pobrania oraz instalacji aplikacji realme Link. Jest ona nieodłącznym narzędziem, bez którego realme Watch 2 Pro nie będzie działać poprawnie.

Menu główne aplikacji realme Link Menu główne aplikacji realme Link

Aplikcja jest bardzo intuicyjna i pozwala na sparowanie oraz obsługiwanie więcej niż jednego urządzenia jednocześnie. Dostarcza także wszystkich niezbędnych opcji i możliwości konfiguracji. Z poziomu aplikacji możemy także spersonalizować nasze urządzenie. Pozwala nam wybrać jedną z wielu dostępnych tarcz zegarka.

Aplikacja realme Link połączona z realme Watch 2 Pro Galeria tarcz

Wszystkie dane, jakie zbiera zegarek, zapisują się na smartfonie w aplikacji realme Link. Następnie można je obejrzeć i przeanalizować lub ewentualnie ustawić nowe cele (na przykład ilość kroków, jakie chcemy dziennie wykonać). Konfiguracja nie zajmuje więcej niż 5 minut, ale na początku trzeba będzie podać swoje dane dotyczące m.in. wzrostu, wieku i wagi - jest to potrzebne do wyliczenia optymalnego dziennego wysiłku.

Ustawienia Wybór trybów treningów Wybór aplikacji zegarka

realme Watch 2 Pro – Bateria

Należy jednak pamiętać, że każda dodatkowo włączona funkcja oraz stałe prowadzenie pomiarów może skutkować większym zużyciem baterii. Zazwyczaj w tak małych urządzeniach nie ma co liczyć na baterię o dużej pojemności. Producent zdołał jednak przebić pod tym względem nawet zeszłoroczny model Apple Watch Series 6. Realme Watch 2 Pro oferuje pojemność 390 mAh.

Według zapewnien producenta, zegarek powinien działać bez przerwy przez 12-14 dni. W praktyce ten wynik jest jednak zupełnie inny, w szczególności, jeśli właczymy wszystkie dostępne funkcje zegarka. Podczas testu, realny czas pracy na baterii wyniósł ok. 8-10 dni (w zależności od intensywności użytkowania oraz włączonych funkcji).

Ładowanie zegarka jest natomiast dość łatwe i nie stanowi żadnych problemów. Dołączoną do zestawu ładowarkę należy podłączyć do laptopa lub kostki ładującej poprzez złącze USB. Następnie wystarczy położyć zegarek na magnetycznej podstawce i gotowe.

realme Watch 2 Pro podłączony do ładowarki realme Watch 2 Pro podłączony do ładowarki

realme Watch 2 Pro – Podsumowanie

Jeśli ktoś szuka smartwatcha na miarę tego, co oferuje firma Apple lub Samsung – nie tędy droga. Realme Watch 4 Pro to bardziej rozbudowana wariacja na temat smartbandów, usprawniona o większy wyświetlacz i dodatkowe funkcjonalności, niż faktyczny smartwatch.

Niemniej jednak, jak najbardziej jest to świetne urządzenie dla osób aktywnych fizycznie. Dzięki niemu będziemy w stanie monitorować nasze treningi, a także podstawowe funkcje życiowe.

Realme Watch 2 Pro będzie zatem idealnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie elegancki design urządzeń i ich funkcjonalność. Cena jest całkowicie adekwatna do możliwości zegarka, a sama bateria oferuje bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Zakup jak najbardziej będzie zatem dobrą inwestycją w nasze zdrowie.