realme Watch 2 - test smartwatcha

Motywator, pomocnik i mini wersja smartfona w jednym? Da się - i to w tak dobrej cenie!

realme Watch 2 - Specyfikacja techniczna

Kolor: czarny Rozmiary: szerokość 35,7 * grubość 12,2 * długość 257,6 mm Waga: 38 g Rozdzielczość ekranu: 320 * 320 pikseli Typ ekranu: pełny ekran dotykowy Bateria: 315 mAh Żywotność baterii: 12 dni Łączność: Bluetooth 5,0, Aplikacja realme Link, Android 5,0+, iOS 11+ Czujnik: 3-osiowy akcelerometr, czujnik tętna, rotacyjny silnik wibracyjny, klasa wodoodporności IP68 (1,5 m) Monitor zdrowia: 24-godzinny pomiar tętna w czasie rzeczywistym, tętno spoczynkowe, tętno wysiłkowe, alert tętna, pomiar tlenu we krwi, wykrywanie snu, kroki w ciągu dnia, kalorie, dystans, przypomnienie o nawodnieniu, tryb przypomnienia o potrzebie ruchu, rejestr aktywności Tryb sportowy: Bieg na zewnątrz, spacer, bieg wewnątrz, jazda na rowerze, trening aerobowy, trening siłowy, piłka nożna, badminton, indoor cycling, orbitrek, joga i krykiet, Inne funkcje: Sterowanie muzyką, sterowanie aparatem, znajdowanie telefonu, medytacja, stoper, zegar, prognoza pogody, wyświetlanie daty, wybieranie, wielopunktowe przetwarzanie w chmurze, aktualizacja OTA, przechowywanie danych, dane całodniowe, automatyczne rozpoznawanie ruchu (bieganie / spacer), powiadomienie o połączeniu, przypomnienie wiadomości, przypomnienie o alarmie, przypomnienie o realizacji celu, przypomnienie o niskim stanie baterii, regulacja jasności, regulacja drgań, podnoszenie nadgarstka do wybudzania ekranu, tryb oszczędzania energii, tryb "nie przeszkadzać

realme Watch 2 - Zawartość zestawu

Trzeba powiedzieć, że producent nie włożył do opakowania nic zbędnego. W zestawie znajdziemy smartwatch realme Watch 2, magnetyczną ładowarkę i instrukcję obsługi. Wszystkie części są odpowiednio zabezpieczone i wyglądają naprawdę elegancko.

realme Watch 2 - Wygląd i jakość wykonania

Tak jak wyżej - zegarek jest połączeniem prostoty i elegancji. Czarny pasek i tarcza z jednym tylko przyciskiem trochę przypominają Apple Watch, ale jednocześnie widać tu unikatowy styl realme. Pasek jest wykonany z porządnego materiału, który nie ma szans się porwać czy zniszczyć - to samo dotyczy tarczy. Producent podaje też wyniki crash testu - zegarek wytrzyma 3 000 upadków, 100 000 naciśnięć przycisku i jest odporny na nacisk do 7 kg.

Producent też zaznaczył, że ten smart-zegarek został wykonany zgodnie z normą IP68 (wodoszczelność do 1,5 m). Czym jest IP68? Pierwsza cyfra po IP określa stopień ochrony przed pyłem (od 1 do 6), druga - przed wodą (od 1 do 8).

Ładowarka również wygląda na bardzo wytrzymałą. Magnes jest wystarczająco mocny, żeby utrzymać zegarek - jest to dodatkowy atut, ponieważ niweluje możliwość odpinania się zegarka podczas ładowania. Samo ładowanie jest dość szybkie - u mnie pełne naładowanie zajęło ok. godziny.

Wyświetlacz również nie sprawia kłopotów - jest czytelny nawet w środku dnia, a jego wysoka rozdzielczość pozwala na wygodne czytanie alertów. Noszenie takiego zegarka jest prawie nieodczuwalne dzięki jego wadze (38 g.). Jest to szczególnie ważne, jeśli nosimy go tez w nocy. Niezbyt duża tarcza sprawia, że zegarek podpasuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom - prawdziwy strzał w dziesiątkę!

realme Watch 2 - Funkcje i wydajność

Urządzenie posiada dużo ciekawych i pomocnych funkcji. Zaczynając od możliwości zmiany wyglądu tarczy (opcji jest tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie) kończąc na takich funkcjach jak tryb medytacji czy monitorowanie snu. Zegarek przypomina też o codziennym nawodnieniu, a kiedy jego posiadacz za długo pozostaje w jednej pozycji - zachęca do ruchu.

Ilość sportowych funkcji skutecznie zachęca do ich wypróbowania. Najprostszym wyborem jest wyjście na spacer, po którego zakończeniu możliwe jest zweryfikowanie liczby wykonanych kroków i spalonych kalorii. Jest to świetna opcja dla tych, którzy mają problemy z motywacją, ale chcą być bardziej aktywni. Producent podkreśla, że nie samymi spacerami człowiek żyje i po przeprowadzeniu zdalnej aktualizacji możemy korzystać z 90 trybów sportowych!

Z podstawowych funkcji mamy całodobowy pomiar tętna i saturacji krwi (pomiar nasycenia krwi tlenem). Szybko też sprawdzimy prognozę pogody, swoją dzienną aktywność, powiadomienia z telefonu i przejdziemy do ustawień. Bardziej nietypowe funkcje to zdalne sterowanie aparatem telefonu, sterowanie muzyką, stoper, tryb medytacji, który możemy ustawić na 1, 3, 5 i 10 minut oraz Find My - wirtualny radar pomoże znaleźć nasz smartfon znajdujący się w pobliżu.

Wyniki pomiarów są orientacyjne i nie stanowią informacji medycznych.

Interfejs zegarka działa płynnie. Przyjemnie mnie też zaskoczył fakt, że nic się nie zacina nawet przy niskim poziomie baterii czy też w trybie oszczędzania energii. Podczas testowania nie dostałam żadnego powiadomienia o błędzie dotyczącym zegarka czy aplikacji.

realme Watch 2 - Aplikacja i konfiguracja

Zegarek działa z aplikacją realme Link, która sprawia, że korzystanie z urządzenia staje się jeszcze prostsze. Wszystkie dane zapisują się w smartfonie, a później można je obejrzeć i przeanalizować, albo ustawić nowe cele (na przykład ilość kroków dziennie). Konfiguracja nie zajmuje więcej niż 5 minut, ale na początku trzeba będzie podać swoje dane dotyczące m.in. wzrostu, wieku i wagi - jest to potrzebne do wyliczenia optymalnego dziennego wysiłku.

Bardzo ciekawą opcją jest monitorowanie snu. Informacje na ten temat znajdziemy zarówno w zegarku jak i w aplikacji, ale wyświetlanie ich w aplikacji jest bardziej wygodne. Często po przebudzeniu pierwszą sprawą jaką robimy jest sprawdzanie sieci społecznościowych, ale również dobrym nawykiem będzie sprawdzanie, jak długo dzisiaj spaliśmy, jakie mieliśmy tętno w nocy, ile trwały fazy snu i najważniejsze - w jakiej fazie się obudziliśmy, ponieważ od tego zależy czy czujemy się wyspani.

W aplikacji również można spersonalizować wygląd tarczy zegarka. Mnie najbardziej spodobała się opcja z grafikami naśladującymi obrazy znanych malarzy. Jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie. Aplikacja realme Link jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze.

realme Watch 2 - Bateria

Bateria zegarka jest pojemna i na jednym ładowaniu wytrzyma ok. 12 dni! W czasie dwutygodniowego testu urządzenie było ładowane tylko 1 raz. Producent zadbał też by ten czas można było wydłużyć nawet o kilka dni korzystając z trybu oszczędzania energii.

realme Watch 2 - Cena

Jest to jeden z tańszych smart-zegarków - na rynku nie brakuje modeli, które są wycenione znacznie wyżej pomimo zauważalnie mniejszej ilości funkcji. realme Watch 2 jest też niewiele droższy od poprzedniego modelu realme Watch 1, za nowy model zapłacimy więc od 249 zł do 299 zł w zależności od sklepu.

realme Watch 2 - Podsumowanie

realme Watch 2 jest idealnym zegarkiem dla tych, którzy cenią sobie dobry wygląd urządzeń i ich funkcjonalność. Cena jest całkowicie adekwatna do możliwości, które oferuje smartwatch, a nawet mogłaby być większa ze zwględu na jakość wykonania i żywotność baterii urządzenia. Zakup będzie prawdziwą inwestycją nie tylko w swoją wygodę, ale też zdrowie.