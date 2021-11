techbite Arc 11,6 HD - udane połączenie laptopa i tabletu [RECENZJA]

Jest niewielki, niedrogi i możesz używać go jako tabletu lub laptopa. A jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

techbite to polska marka urządzeń elektronicznych, należąca do firmy mPTech, która dopiero zyskuje popularność - póki co w jej ofercie znajduje się osiem propozycji, w tym trzy laptopy i dwa urządzenia konwertowalne. Recenzowany dzisiaj techbite Arc to właśnie jedno z nich. Urządzenia konwertowalne zawsze kojarzyły mi się z czymś w rodzaju rozbudowanego smartfona. Taka maszyna jest od niego większa, a zarazem zazwyczaj mniejsza od laptopa, dzięki czemu można wygodnie zabrać ją ze sobą w podróż i doskonale nadaje się do takich zadań, jak pisanie, przeglądanie multimediów czy stron w sieci.

Foto: H Tur/PC World

Oczywiście są urządzenia konwertowalne, które również posłużą do gier i korzystania z bardziej zaawansowanych aplikacji - jednak są one znacznie droższe. Za techbite Arc 11,6 HD zapłacimy maksymalnie 1300 złotych, więc nie ma się co spodziewać demona szybkości czy wydajności. Otwierając opakowanie, spodziewałem się dobrego narzędzia do pracy - takiej, jak choćby pisanie tekstów redakcyjnych czy własnych rzeczy w Wordzie. Nie omieszkałem jednak nie sprawdzić, jak wypada urządzenie przy bardziej wymagających zadaniach, co pozwoliło mi na jego obiektywną ocenę. Jaką? Zapraszam do lektury.

techbite Arc 11,6 HD - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz 11,6", HD 1366 x 768 pikseli, dotykowy Procesor Intel Celeron N4020 Dual-Core 2,8 GHz Grafika Intel UHD Graphics 600 Pamięć RAM 4 GB DDR Pojemność nośnika danych 128 GB + dodatkowy slot na pamięć M.2 2280 do 512 GB Czytnik kart microSD do 128 GB System operacyjny Microsoft Windows 10, 64-bit Kamera 0,3 Mpix z mikrofonem Łączność Wi-fi 802,11 b/g/n (2,4 GHz), Bluetooth 4.0 Audio głośniki stereo, gniazdo minijack 3,5 mm Wyjście wideo miniHDMI Złącza 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, minijack 3,5 mm, miniHDMI, microSD, zasilanie Akumulator 4000 mAh 7,4 V (wbudowany) Wymiary 277,5 x 190 x 20,2 mm Waga 1,10 kg

Już na „dzień dobry” widzimy, że mamy tu do czynienia z takim „notesem elektronicznym”. Arc po zamknięciu ma rozmiary właśnie dużego notesu (28 x 19 cm). Zastosowano w nim procesor Intel Celeron N4020, który ma dwa rdzenie i został stworzony z myślą o pracy biurowej w architekturze Gemini Lake Refresh i proces litograficzny 14 nm. W momencie pisania tego tekstu mija ponad dwa lata od jego debiutu - nastąpił on 4 listopada 2019 roku. Układ ma do dyspozycji 4 GB pamięci RAM, więc jest to wystarczająca ilość do zastosowań biurowych.

Producent oferuje techbite Arc w dwóch wariantach - różnią się one procesorem oraz ilością miejsca na dane. Testowany przeze mnie wariant to 128 GB miejsca i N4020, zaś druga opcja to 64 GB miejsca i N4000. W obydwu przypadkach za jakość obrazu odpowiada układ graficzny Intel UHD Graphics 600. Nie ma tu jednak Full HD - maksymalna rozdzielczość to HD, czyli 1366 x 768 pikseli. Choć do pracy biurowej Full HD nie jest niezbędny, to jednak przy multimediach ma to znaczenie.

Co ciekawe, specyfikacja techniczna sprawia, że sprzęt jest zgodny z Windows 11 i jeśli ktoś chce, może przeskoczyć z preinstalowanego Windows 10 Pro 64-bit na najnowszą propozycję Microsoftu. Obudowa to struktura RubberTouch. Muszę przyznać, że przyjemnie mnie zaskoczyła. Solidna i kojarząca się z mocną gumą. Jest miła w dotyku, jednak niestety - bardzo szybko widać na niej ślady użytkowania, co możesz zobaczyć na zdjęciach w tym tekście. Próby szorowania czy innego usuwania tych zanieczyszczeń nie dają żadnego rezultatu.

techbite Arc 11,6 HD - Cena

Jak wspomniałem, Techbite Arc 11,6 HD nie jest drogim urządzeniem. Na Ceneo jego cena wynosi od 1099 do 1299 złotych, czyli kosztuje mniej niż niejeden smartfonowy średniak. A w przypadku laptopów cena taka kwalifikuje go do segmentu budżetowców.

techbite Arc 11,6 HD - Zawartość zestawu

Po tak tanim urządzeniu, jakim jest Arc, nie ma się co spodziewać bogatego zestawu akcesoriów. Dlatego nie było dla mnie zaskoczeniem, że w pudełku poza samym urządzeniem konwertowalnym znajduje się tylko zasilacz i niewielka instrukcja obsługi w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Na opakowaniu umieszczono wszelkie informacje o specyfikacji technicznej.

techbite Arc 11,6 HD - Wygląd i jakość wykonania

Co zaskoczyło mnie po otwarciu Arc, to fakt, że klawiatura nie jest tak niewielka, jak można by oczekiwać po rozmiarach całości. Klawisze są tylko nieznacznie mniejsze od tych, z których korzystam na co dzień w przypiętej do komputera klawiaturze. Jak widać na zdjęciach, zastosowano tu kolorystykę czarno-białą z czerwonymi barwami oznaczeń na niektórych przyciskach.

Plastik obudowy ozdabia po lewej stronie naklejka prezentująca specyfikację, z prawej - informująca o zastosowaniu procesora Intel Celeron.

Wbudowana kamerka została umieszczona tu w dość nietypowym miejscu. O ile mamy ją zazwyczaj na górnej ramce ekranu, o tyle tutaj znalazła się w dolnej części, a pod nią umieszczono dwa mikrofony.

Na górnej klapie umieszczone zostało logo Techbite.

Z dołu mamy cztery stopki i dwa głośniki (po jednym na każdym boku), a także przykręconą dwiema śrubkami klapkę umożliwiającą dostęp do gniazda pamięci.

techbite Arc 11,6 HD - Wyświetlacz

techbite Arc 11,6 wyposażony został w wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości HD, czyli 1366 x 768 pikseli. Do prac biurowych i przeglądania internetu lepszej jakości nie potrzeba, jednak może być rozczarowująca dla osób chcących obejrzeć klipy wideo w jakości Full HD lub wyższych. To samo podczas grania. Jednak w codziennym użytkowaniu rozdzielczość HD nie jest przeszkodą.

Minusem dla wszystkich będzie jednak to, że przy dużej ilości światła wyświetlacz zmienia się w lustro i niestety - nie ma sposobu na to, aby jakoś to załagodzić. Nawet przy maksymalnej jasności widać odbicie, a jeśli np. korzystasz z urządzenia mając słońce za plecami, praktycznie niczego nie zobaczysz. Jednak w normalnych warunkach obraz jest bardzo czytelny, ma dobry kontrast oraz świetne nasycenie kolorów.

Foto: H Tur/PC World

techbite Arc 11,6 HD - Klawiatura i gładzik

Miejsca na nadgarstki praktycznie tu nie ma, należy więc liczyć się z tym, że przy korzystaniu z gładzika trzeba trzymać dłonie na stole czy innej powierzchni. A gdy takiej brakuje (np. trzymasz urządzenie na kolanach) - nawigację przeprowadzi się palcem, korzystając z możliwości ekranu dotykowego. Ze względu na niewielkie gabaryty urządzenia nie ma tu miejsca na klawiaturę numeryczną. Choć przyciski są tylko nieco mniejsze od standardowych, trzeba jednak przyzwyczaić się do ich wielkości - początkowo literówki spowodowane naciśnięciem złego klawisza przytrafiają się bardzo często. Ale gdy człowiek już przyswoi sobie ten układ klawiatury, pisanie idzie całkiem sprawnie.

Gładzik ma w lewym górnym rogu przycisk. Jest to czytnik linii papilarnych, o którym więcej za chwilę.

techbite Arc 11,6 HD - Kamera, mikrofony i głośniki

Jak wspomniałem wcześniej, obiektyw wbudowanej kamerki został umieszczony w dość nietypowym miejscu - na dolnej ramce. Jeśli zatem prowadzisz z kimś rozmowę twarzą w twarz, trzeba się nieco pochylić lub odsunąć od siebie urządzenie. Dla osób, które rzadko korzystają z Teams czy Zooma nie będzie to problemem, może jednak być niewygodne dla tych, które często biorą udział w wideokonferencjach.

Jakość audio i wideo podczas wideorozmów nie budzi zastrzeżeń. Jest to kamera 0,3 Mpix, a więc rewelacyjnego obrazu nie ma się co spodziewać, jednakże nie ma też się czego czepić. Głosy wszystkich uczestników słyszane są bardzo czysto, a oba mikrofony w Arc dbają o to, aby i nas dobrze słyszano. Przetestowałem to m.in. podczas naszych redakcyjnych spotkań online i nikt nie miał zastrzeżeń ani co do mojej słyszalności, ani jakości obrazu przekazywanego przez urządzenie. Tak więc pod względem kamery i mikrofonu urządzenie jest poprawne.

Co do głośników - tutaj mile zaskoczyła mnie przestrzenność dźwięków oraz doskonała słyszalność wysokich i średnich tonów. Jednak... gdzie są basy? Wygląda na to, że zostały gdzieś zgubione i niskich tonów niemal nie słychać. Jeśli lubisz muzykę, w której pełnią one istotną rolę (jak techno czy muzyka elektroniczna), możesz się srodze rozczarować. Ma to również wpływ na komfort z korzystania odtwarzania multimediów.

techbite Arc 11,6 HD - Zabezpieczenia biometryczne

Urządzenie konwertowalne techbite oferuje jeden sposób zabezpieczeń biometrycznych - logowanie za pomocą linii papilarnych, czyli Windows Hello. Opcja ta musi zostać skonfigurowana w ustawieniach systemu. Jak wspomniałem wcześniej, czytnik linii papilarnych umieszczono w gładziku (zwanym w instrukcji Panelem Dotykowym). Procedura konfiguracji jest bardzo prosta, a logowanie za pomocą odcisku palca przebiega sprawnie i szybko, więc nie mam zastrzeżeń.

techbite Arc 11,6 HD - Porty

W urządzeniu konwertowalnym techbite znajduje się sześć gniazd. Na prawym boku umieszczono wejście na karty microSD, port USB 2.0 oraz wejście słuchawkowe jack 3,5 mm.

Foto: H Tur/PC World

Bok lewy to gniazdo zasilania, port USB 3.0 oraz port miniHDMI, dzięki któremu można podpiąć urządzenie do większego monitora. Jeśli chodzi o złącza, nie można do niczego się przyczepić. Mamy tu odpowiednią ich ilość do zastosowań biurowych i praktycznych.

Foto: H Tur/PC World

techbite Arc 11,6 HD - Wydajność

Jak wypada Arc w wymagających testach wydajności?

Geekbench 5 - 445 (Single Core), 819 (Multi Core)

3DMark Time Spy - 100 (wynik grafiki: 88, wynik procesora: 467)

PCMark 10 - 1512

Cinebench R23 - 434 (CPU Single), 450 (CPU Multi)

Cinebench R20 - 217

Cinebench R15 - 123 (CPU), 10,81 fps (GPU)

Jeśli chodzi o szybkość pracy dysku, tutaj CrystalDiskMark w wersji 8.0.4 pokazał odczyt z szybkością 307,77 Mb/s, a zapis to 207,42 MB/s.

Co muszę przyznać, urządzenie jest niezwykle ciche. Nawet podczas powyższych testów - które mają za cel wycisnąć maksimum z laptopa - nie było słychać pracy podzespołów. Jeśli natomiast chodzi o nagrzewanie, jest ono odczuwalne przy dłuższej pracy Arc. Spód staje się ciepły, nie na tyle jednak, aby nie dało się go trzymać na kolanach. Tak więc tutaj wszystko gra.

techbite Arc 11,6 HD - Oprogramowanie

Jak wspomniałem wcześniej, Arc 11,6 HD otrzymujemy z preinstalowanym systemem Windows 10 Pro w 64-bitowej wersji z możliwością przejścia na Windows 11. Producent nie dorzucił niczego od siebie, dlatego mamy czysty system - bez bloatware, wersji testowych antywirusów i podobnego oprogramowania, którym na siłę chcą nas uszczęśliwić producenci laptopów. I tutaj dla techbite plus.

Jednak nie do końca dobrze pracują mechanizmy odpowiedzialne za wykrywanie formy używania wyświetlacza. Często korzystałem z urządzenia w ten sposób, że szukałem klipu na YouTube, wpisując do wyszukiwarki nazwę z klawiatury, a po uruchomieniu zmieniałem formę na tablet. Zdarzało się, że zamiast przenoszenia obrazu w pozycji poziomej wyświetlany był pionowo. To przypadek 1 na 10, ale warty odnotowania. Jeśli korzystasz z Arc tylko w trybie laptopa, nie dostrzeżesz nawet tego zjawiska.

techbite Arc 11,6 HD - Bateria

Arc korzysta z baterii o pojemności 4000 mAh. W teorii powinno to umożliwiać korzystanie z urządzenia przez 12 godzin, ale w praktyce zależy to oczywiście od tego, jak bardzo potrzebna jest energia - przeglądanie internetu czy pisanie w edytorze tekstu zużywają zgromadzone zasoby mocy znacznie wolniej niż oglądanie non-stop filmów czy słuchanie muzyki. Z moich doświadczeń wynika, że w pełni naładowana bateria pozwala na 4-6 godzin intensywnego użytkowania urządzenia.

Dołączona do laptopa ładowarka pozwala na pełne naładowanie w ok. 3 godziny, co nie jest może najlepszym wynikiem, ale również nie najgorszym. To proste urządzenie, bez żadnych nowoczesnych technologii typu fast charging.

techbite Arc 11,6 HD - Podsumowanie

techbite Arc 11,6 HD potraktowałem jako narzędzie do pracy i pod tym względem się nie zawiodłem. Responsywność panelu dotykowego jest znakomita, korzystanie w trybie laptopa również nie nastręcza trudności. Jeśli chodzi o rozrywkę, wypróbowałem różne formy streamingu - od klipów na YouTube po streaming meczów piłarskich w czasie rzeczywistym. W żadnym przypadku nie stwierdziłem lagów - i o to właśnie chodzi. W proste gry również dało pograć się z przyjemnością.

Foto: H Tur/PC World

Dlatego podsumuję urządzenie w ten sposób: jeśli nie masz wysokich wymagań sprzętowych, a szukasz praktycznego sprzętu do pracy, oglądania czy przeglądania sieci, w cenie Arc zyskujesz laptopa i tablet. Używasz go jak Ci wygodniej. Patrząc na urządzenie techbite pod tym kątem nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Mogę polecić je każdemu, kto szuka takiego "elektronicznego notesu".

Warto dodać, że w trakcie Black Firday w sklepie www.sklep.mptech.eu/promocje możesz nabyć Arc 11,6 z rabatem 400 złotych (wersja 4 GB RAM + 128 GB). Dodatkowo można zyskać zupełnie za darmo subskrypcję dającą dostęp do pakietu Microsoft 365 Personal z pomocnymi programami jak Word, Excel czy PowerPoint. Akcja trwa do 31 grudnia br. Szczegóły i regulamin promocji dostępne są na dedykowanej stronie: www.sklep.mptech.eu/promo/twoj-pierwszy-laptop-z-pakietem-office/