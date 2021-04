vivo X51 5G - świetny smartfon i jeszcze lepszy aparat [RECENZJA]

vivo X51 5G to pierwszy smartfon tego chińskiego producenta, jaki pojawił się w polskich sklepach. Urządzenie pozytywnie zaskakuje rewelacyjną jakością wykonania, bogatym zestawem sprzedażowym oraz niesamowicie ciekawym aparatem z wbudowanym gimbalem. Czy vivo X51 5G to ciekawa alternatywa dla konkurencyjnych smartfonów kosztujących około 3000 zł?

vivo pojawiło się na europejskim rynku stosunkowo niedawno. Pierwsze smartfony tego producenta trafiły na półki polskich sklepów w październiku 2020 roku. W tym miejscu warto podkreślić, że pomimo niedawnego wprowadzenia urządzeń vivo na stary kontynent, jest to jeden z największych producentów smartfonów na świecie. Liczbą sprzedanych egzemplarzy vivo ściga się z Samsungiem, Xiaomi, Apple oraz Huawei.

vivo X51 5G

Do redakcji PCWorld.pl na testy trafił vivo X51 5G. Jest to flagowy model oferowany na naszym rynku. Produkt wyróżnia się 48 MP aparatem z wbudowanym gimbalem, świetną jakością wykonania oraz zakrzywionym po bokach ekranem AMOLED.

Czy vivo X51 5G jest ciekawą alternatywą dla konkurencyjnych urządzeń kosztujących około 3000 zł? Jak spisuje się autorska nakładka Funtouch OS oraz czym zaskoczył mnie ten smartfon? Tego i wielu ciekawych rzeczy dowiesz się już za chwilę.

vivo X51 5G - Specyfikacja techniczna

Procesor Qualcomm Snapdragon 765G (1 rdzeń, 2.4 GHz, Kryo + 1 rdzeń, 2.2 GHz, Kryo + 6 rdzenie, 1.8 GHz Kryo) Układ graficzny Adreno 620 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Typ ekranu Dotykowy, AMOLED Częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz Przekątna ekranu 6,56" Rozdzielczość ekranu 2376 x 1080 Zagęszczenie pikseli 398 ppi Rozdzielczość aparatu - tył 13.0 Mpix, 48.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny, 8.0 Mpix - teleobiektyw Rozdzielczość aparatu - przód 32.0 Mpix - do selfie Przysłona obiektywu f/1.6 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, f/3.4 - tylny teleobiektyw, f/2.46 - tylny obiektyw, f/2.45 - przedni obiektyw Zoom - kamera tylna 5x zoom optyczny, 60x zoom hybrydowy Dodatkowe cechy aparatu Wbudowana lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu, Optyczna stabilizacja obrazu Slow Motion HD 720p (do 240 kl./s) Rozdzielczość nagrywania wideo 4K (do 60 kl./s) Łączność 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS Złącza USB Typu C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2szt. Czytnik linii papilarnych W ekranie Czujniki Akcelerometr, Magnometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop Ładowanie bezprzewodowe Nie obsługuje Dual SIM Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM System operacyjny Android 10 (dostępna aktualizacja do Androida 11) Dodatkowe informacje Funkcja szybkieg ładowania Flash Charge, Skaner twarzy, USB OTG Typ baterii Litowo-jonowa Pojemność baterii 4315 mAh Kolor Szary Wysokość 158,5 mm Szerokość 72,8 mm Grubość 8,05 mm Waga 181,5 g Rodzaj gwarancji Standardowa Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

vivo zdecydowało się na niesłychanie ciekawy ruch. Firma zrezygnowała z flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 865/888 na rzecz nieco słabszego układu Snapdragon 765G. Dzięki temu zabiegowi cena smartfona znacząco spadła, a na codzień nie odczujemy różnicy.

Smartfon posiada rewelacyjny ekran AMOLED z zagiętymi krawędziami oraz 90 Hz częstotliwością odświeżania. Na pokładzie znajdziemy również nietypowe rozwiązanie. Aparat o rozdzielczości 48 MP zintegrowano z wbudowanym gimbalem, który minimalizuje drgania na nagraniach wideo oraz ułatwia wykonywanie zdjęć "z ręki".

Szkoda, że vivo X51 5G nie obsługuje ładowania bezprzewodowego i nie posiada w pełni wodoszczelnej obudowy. Smartfon oferuje certyfikat IP53, który potwierdza, że jest odporny na przypadkowe zachlapania.

vivo X51 5G - Cena

vivo X51 5G dostępny jest w jednej konfiguracji z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej i obudową w kolorze Alpha Grey. Cena detaliczna wynosi 2999 zł.

Testowany smartfon konkuruje z Samsungiem Galaxy S20 FE, iPhone'm 11 oraz Oppo Reno4 Pro. Względem konkurencji vivo X51 5G wyróżnia się rewelacyjną jakością wykonania, lepszym ekranem oraz aparatem z wbudowanym gimbalem.

vivo X51 5G - Zawartość zestawu

vivo X51 5G dostarczany jest w niezwykle eleganckim opakowaniu. Smartfon zapakowano w kwadratowy karton z ciekawa fakturą. Na froncie znajdziemy błyszczący się napis X51 oraz logotyp 5G.

Pudełko vivo X51 5G

Z tyłu umieszczono naklejkę z numerem seryjnym oraz informacje o obecności usług Google.

Naklejka z najważniejszymi informacjami

Po otwarciu naszym oczom ukażę się starannie zapakowany smartfon vivo X51 5G oraz dwa mniejsze pudełka z akcesoriami.

vivo X51 5G w pudełku

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Smartfon vivo X51 5G

Dedykowane etui

Kabel USB Typu C > USB Typu A

Szybka ładowarka o mocy 33 W

Słuchawki przewodowe z pilotem i złączem Jack 3,5 mm

Przejściówka z USB Typu C na Jack 3,5 mm

Igła do wyjmowania tacki na karty SIM

Instrukcja obsługi

Zestaw jest niezwykle bogaty. Wszystkie elementy są bardzo dobrej jakości, a całość starannie zapakowano. Należy pochwalić producenta za montaż fabrycznej folii ochronnej na ekran.

Zawartość zestawu sprzedażowego

Słuchawki dołączane do zestawu wspierają dźwięk Hi-Res i są zadowalającej jakości. Większość użytkowników i tak skorzysta z własnych słuchawek True Wireless.

Cieszy obecność przejściówki z USB Typu C na Jack 3,5 mm. Przyda się w samochodach wyposażonych w złącze AUX oraz podczas podpinania starszych głośników/słuchawek.

Adapter USB Typu C > Jack 3,5 mm

Konkurencja powinna uczyć się sposobu pakowania od vivo. Pochwalić należy również niezwykle bogaty zestaw sprzedażowy, którego na próżno szukać u innych producentów.

Dedykowane etui Dedykowane etui

vivo X51 5G - Wygląd i jakość wykonania

Już samo pudełko wskazuje, że obcujemy z niezwykle dopracowanym produktem klasy premium. vivo X51 5G to smartfon zbudowany z najwyższej jakości materiałów. Na pleckach znajdziemy matowe szkło w kolorze szaro-niebieskim. Front w całości pokryty jest zagiętym na rogach szkłem Gorilla Glass, a obie części połączono z wykorzystaniem błyszczącej, aluminiowej ramki ze szklaną wstawką na górze.

Smartfon wygląda bardzo elegancko i świetnie leży w dłoni. Urządzenie jest rewelacyjnie spasowane i zdecydowanie może konkurować z najdroższymi smartfonami na rynku.

Na froncie znajdziemy zagięty ekran z niewielkimi i co ważne symetrycznymi ramkami. Głośnik do rozmów został wkomponowany w ramkę.

Front vivo X51 5G Preinstalowana folia na ekran pokrywa prawie cały front Niemalże niewidoczny głośnik do rozmów

Z tyłu producent umieścił niewielkie logo vivo oraz wystająca obudowę aparatów. Nieopodal znajdziemy lampę doświetlającą składającą się z trzech diod LED o różnej barwie.

Plecki vivo X51 5G Plecki vivo X51 5G

Na spodzie znalazło się miejsce na tackę na karty SIM, złącze USB Typu C, mikrofon oraz głośnik.

Dolna krawędź ramki z USB Typu C

Wszystkie przyciski umieszczono na prawej krawędzi.

Szklana wstawka na ramce

vivo X51 5G - Wyświetlacz

vivo X51 5G wyposażono w zagięty ekran AMOLED o przekątnej 6,56 cala. Jest to panel o rozdzielczości Full HD+ 2376 x 1080 pikseli ze wsparciem dla 90 Hz częstotliwości odświeżania. Nie zabrakło również obecności standardu HDR10+, a wyświetlacz zajmuje niemalże cały front.

Front vivo X51 5G

Ekran vivo X51 5G to jeden z najlepszych paneli jakie znajdziemy w smartfonach. Jasność maksymalna pozwala na bezproblemową pracę w bezpośrednim świetle słonecznym. Odwzorowanie kolorów jest bardzo dobre. Widoczna jest także zwiększona częstotliwość odświeżania. Każdy ruch na ekranie jest niesamowicie płynny.

vivo X51 5G w dedykowanym etui

W ekranie znajdziemy kamerkę do selfie. Umieszczono ją w lewym rogu.

Warto podkreślić, że podobnie jak w innych smartfonach z zagiętymi ekranami na bokach widoczne są refleksy świetlne. Czasami przeszkadzają one w użytkowaniu.

Zagięcie ekranu Refleksy świetlne na zagięciach

Wyświetlacz vivo X51 5G posiada wsparcie dla Always-on-Display. To świetny zamiennik dla diody powiadomień.

Ustawienia kolorów ekranu

vivo X51 5G - Czytnik linii papilarnych

Z wyświetlaczem zintegrowano czytnik linii papilarnych. Rozwiązanie to działa niesamowicie szybko i jest bardzo dokładne. Podczas testów nie zdarzyło mi się, abym musiał przyłożyć palec ponownie. Dodatkowo w trybie Always-on-Display smartfon informuje nas, gdzie umieszczono czytnik linii papilarnych. Rozwiązanie to ułatwia odblokowywanie urządzenia.

Animacje czytnika linii papilarnych Ekran blokady

Alternatywnie możemy skorzystać ze skanowania twarzy z wykorzystaniem aparatu przedniego. System ten również działa bez zastrzeżeń, ale jest nieco mniej bezpieczny. Do skanowania wykorzystywana jest kamera 2D.

vivo X51 5G - Dźwięk

vivo X51 5G nie posiada co prawda głośników stereo, ale producent zdecydował się na zaimplementowanie osobnego przetwornika analogowo-cyfrowego z certyfikatem Hi-Res audio. Układ AK4377A rozwija skrzydła po podłączeniu do wysokiej klasy słuchawek lub kina domowego.

Słuchawki

Smartfon od vivo to jedno z lepiej brzmiących urządzeń, które trafiły do testów w redakcji PCWorld. Telefon z łatwością pokonuje większość flagowców z Androidem.

vivo X51 5G z podłączonymi słuchawkami

vivo X51 5G - Wydajność

vivo X51 5G wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 765G. To ośmiordzeniowy układ wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym przeznaczony dla droższych średniaków oraz tańszych flagowców. Chip ten jest o kilka procent słabszy od Snapdragona 865, którego znajdziemy w topowych modelach z zeszłego roku.

vivo X51 5G

Całość wspierana jest przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB szybkiej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Taki zestaw zapewnia świetną wydajność, która wystarczy na wiele lat intensywnej pracy. Procesor nie ma problemu z obsługą najnowszych gier, a spora ilość pamięci operacyjnej ułatwia pracę wielozadaniową.

vivo X51 5G przetestowałem w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

Geekbench 5: Single - 630; Multi - 1890

Single - 630; Multi - 1890 Androbench: Odczyt sekwencyjny - 933.61 MB/s; Zapis sekwencyjny - 203.84 MB/s

Odczyt sekwencyjny - 933.61 MB/s; Zapis sekwencyjny - 203.84 MB/s 3DMark Sling Shot - 4629

- 4629 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 - 3308

- 3308 3DMark Wild Life - 1683

Testy syntetyczne potwierdziły moje wrażenia z użytkowania. vivo X51 5G to niezwykle wydajny smartfon. Urządzenie jest oczywiście wolniejsze od najnowszych flagowców z 2021 roku, ale nie odczujemy tego podczas użytkowania.

Co ważne, smartfon nie nagrzewa się podczas obciążenia. Wszystko dzięki obecności chłodzenia wodnego Liquid Cooling. Pozwala ono na długotrwałą pracę pod obciążeniem oraz zapobiega przegrzaniu się akumulatora.

vivo X51 5G - Oprogramowanie

Smartfony vivo pracują pod kontrolą Androida z dostępem do usług Google oraz autorską nakładką Funtouch OS. Testowy egzemplarz dotarł do mnie z Androidem 10 i Funtouch OS 10. Od razu po uruchomieniu smartfon zaproponował aktualizację do Androida 11 i nakładki Funtouch OS 11. Wszystkie testy wykonywane były na nowszej wersji oprogramowania.

Sama nakładka graficzna jest niezwykle ciekawa. Na pierwszy rzut oka system wygląda jak czysty Android na urządzeniach z programu Android One. W praktyce producent dodał od siebie kilka ciekawych funkcji. Mowa o trybie Always-on-Display, skrócie do telefonu wprost z ekranu blokady oraz przebudowanych ustawieniach.

Ekran domowy Pasek powiadomień Szuflada z aplikacjami Ustawienia

Funtouch OS 11 posiada tryb gry, zmodyfikowane narzędzie do wykonywania zrzutu ekranu oraz kilka aplikacji dodatkowych.

Zmiany są subtelne, co uważam za zaletę. Oprogramowanie jest niesamowicie lekkie, a wszystkie czynności odbywają się natychmiastowo.

Co ciekawe Funtouch OS 11 pozwala na tworzenie profili użytkowników. Istnieje możliwość dodania drugiego konta np. dla dziecka.

vivo X51 5G - Aparat

Aparat to jeden z najciekawszych elementów testowanego smartfona. vivo zdecydowało się bowiem na implementację 48 MP aparatu głównego z wbudowanym gimbalem, który minimalizuje drgania podczas nagrań wideo i ułatwia wykonywanie zdjęć z ręki.

Wyspa z aparatami

Na pleckach smartfona znajdziemy główny aparat o rozdzielczości 48 MP z przysłoną f/1,6, 13 MP aparat do zdjęć portretowych z 2 krotnym zoomem optycznym i przysłoną f/2,46, 8 MP aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2, który wspiera także wykonywanie zdjęć macro oraz 8 MP aparat peryskopowy z przysłona f/3,4 oraz 5 krotnym zoomem optycznym.

Producent postawił na dosyć niespotykany zestaw, który świetnie sprawdza się w praktyce.

Na co dzień korzystać będziemy z 48 MP z wbudowanym gimablem. Podczas wykonywania zdjęć zobaczymy dodatkowy wskaźnik pokazujący stabilizację obiektywu. W praktyce rozwiązanie działa podobnie do klasycznych gimbali. Nagrania wideo z ręki są stabilne, a zdjęcia wykonywane w ruchu nieporuszone.

Jakość zdjęć w dzień jest rewelacyjna. Zarówno fotografie szerokokątne, zdjęcia ultraszerokokątne jak i makro wypadają bardzo dobrze. Świetnie sprawdza się 2 krotne oraz 5 krotne przybliżenie optyczne.

Zdjęcie w dzień Zdjęcie w dzień - obiektyw ultraszerokokątny Zdjęcie w dzień - 2x zoom Zdjęcie w dzień - 5x zoom

Zdjęcie w dzień

Zdjęcie macro w dzień

Skorzystać możemy również z 60 krotnego przybliżenia hybrydowego. Sprawdza się ono poprawnie. Widoczny jest zauważalny spadek jakości, ale da się przeczytać tekst czy numery rejestracyjne pojazdów.

Zdjęcie z 60 krotnym zoomem hybrydowym

W nocy najlepiej radzi sobie aparat główny w połączeniu z trybem nocnym. Jakość zdjęć jest bardzo dobra.

Zdjęcie w nocy - tryb nocny Zdjęcie w nocy - tryb nocny Zdjęcie w nocy - 2x zoom Zdjęcie w nocy - 5x zoom Zdjęcie w nocy - obiektyw ultraszerokokątny

Nieco gorzej wyglądają fotografie z aparatu ultraszerokokątnego, ale to cecha charakterystyczna każdego nowego telefonu.

Aparat przedni o rozdzielczości 32 MP radzi sobie dobrze w każdych warunkach oświetleniowych. W funkcję lampy błyskowe pełni wyświetlacz.

Selfie w dzień Selfie w nocy

vivo X51 5G pozwala również na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 48 MP. Domyślnie uruchomiony jest tryb łączenia pikseli i otrzymujemy fotografie o rozdzielczości 4000 x 3000 pikseli.

Smartfon umożliwia nagrywanie filmów w 4K z zachowaniem 60 klatek na sekundę. W połączeniu z wbudowanym gimbalem jakość nagrań jest bardzo zadowalająca.

vivo X51 5G pod względem jakości fotografii i materiałów wideo z łatwością pokonuje konkurencyjne modele sprzedawane w podobnej cenie.

vivo X51 5G - Bateria i ładowanie

Testowane urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 4315 mAh. Smartfon wspiera szybkie ładowanie FlashCharge o mocy 33 W.

Akumulator w vivo X51 5G pozwala na cały dzień intensywnej pracy. Średnie czasy pracy na ekranie podczas testu wynosiły od 5 do 6 godzin. To dobry wynik jak na smartfona z dużym, 90 Hz ekranem AMOLED oraz wydajnymi podzespołami.

Podczas mniej intensywnego użytkowania telefon poprosi o podłączenie ładowarki co dwa dni.

vivo X51 5G przetestowałem w naszym teście baterii (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone). Smartfon rozładował się po 11 godzinach i 51 minutach. To typowy rezultat dla droższych średniaków oraz flagowców.

Dołączony do zestawu zasilacz o mocy 33 W podładuje smartfon do 59% w zaledwie 30 minut. Ładowanie do pełna trwa nieco ponad godzinę.

Ładowarka FlashCharge

vivo X51 5G - Podsumowanie

vivo X51 5G to smartfon, który pozytywnie zaskakuje. Już po wzięciu pudełka do ręki wiadomo, że obcujemy z urządzeniem klasy premium. Producent zadbał o każdy, nawet najmniejszy detal, a na dodatek dorzucił od siebie kilka ciekawych rozwiązań. Wszystko to dostępne jest w przystępnej (jak na flagowca) cenie wynoszącej 3000 zł.

Podczas testów vivo X51 5G doceniłem bogaty zestaw sprzedażowy, rewelacyjny ekran AMOLED, świetną jakość wykonania i ciekawy wygląd oraz bardzo dobry aparat z wbudowanym gimbalem.

Do minusów zaliczam brak ładowania bezprzewodowego, w pełni wodoszczelnej obudowy oraz głośników stereo.

Podsumowując - vivo X51 5G to jeden z ciekawszych smartfonów na naszym rynku. Jeżeli nie zależy Ci na wynikach w testach syntetycznych, a szukasz flagowego urządzenie z dobrym aparatem, to zdecydowanie warto rozważyć zakup testowanego modelu.

