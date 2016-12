10 najlepszych gier na długie godziny w podróży

Proponujemy dziś gry mobilne, które świetnie sprawdzą się w podróży. Nie wymagają one stabilnego łącza internetowego i nie mają zbyt wielkich wymagań sprzętowych. A przede wszystkim: są bardzo zabawne i nawiązują do podróżniczej tematyki.

Znowu w drodze

Chyba każdy z nas nudził się kiedyś w podróży pociągiem czy autobusem. Zdarza się też, że wyjeżdżamy gdzieś bez swojego głównego komputera na dłużej. W co w takim razie grać?

Myśleliśmy o tym przez chwilę i doszliśmy do wniosku, że w trasie dobrze byłoby pograć w coś, co wiąże się z wędrowaniem lub przemieszczaniem się (w taki czy inny sposób). Efekt? 10 gier o tej tematyce, w które można pograć na słabszym sprzęcie w podróży (lub na tablecie czy smartfonie).

Zobacz również:

Mini Metro

Mini Metro

Akcja pierwszej z gier w naszym zestawieniu nie dzieje się raczej w Polsce (a przynajmniej nie w Polsce roku 2016). Przed nami trudne zadanie zaplanowania, wydrążenia tunelu i ułożenia linii metra w szybko rozwijającym się mieście. To ciekawe, bo sieć tramwajowa czy sieć metra mało kogo z reguły interesuje. Po prostu istnieje, a my z niej korzystamy.

Inaczej jest jednak w Mini Metrze. Ta prosta gierka (choć nie oznacza to prostych zadań!) czerpie inspiracje z map prawdziwych metropolii, takich jak Paryż, Szanghaj i Nowy Jork. To doskonała gra logiczna, która zmieni twoje patrzenie, gdy kolejny raz spojrzysz na mapę metra lub sieci tramwajowej.

The Longest Journey: Najdłuższa podróż

The Longest Journey

Już sama nazwa sprawia, że Najdłuższej podróży nie powinniśmy pominąć. Jednak nie o nazwę chodzi, lecz fakt, że produkcja Funcomu to nie tylko jedna z najbardziej uznanych gier point-and-click (wskaż i kliknij), ale i najlepszych przygodówek w ogóle.

The Longest Journey opowiada historię April Ryan, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Newport, wciągniętej w konflikt między dwoma równoległymi światami - magiczną Arkadią i technologicznym Starkiem. Choć to zadziwiające to właśnie April ma stać się kluczem do uratowaniu obu. Wydana pierwotnie w 2001 r. Najdłuższa podróż ma dwa sequele w postaci gier Dreamfall i Dreamfall: Chapters. Według wielu oryginał wciąż jest jednak niedościgniony. Pamiętaj tylko, by na pokład samolotu zabrać solucję, bo niektóre zagadki są naprawdę trudne (zdaniem niektórych aż zbyt trudne).

80 Days

80 Days

80 Days to strategiczno-przygodowa gra tekstowa. Można ją nazwać adaptacją powieści "W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusza Verne'a (poddaną nieco steampunkowej obróbce). Zadaniem gracza jest wcielenie się w rolę służącego imieniem Passepartout, którego głównym zadaniem jest planowanie podróży swego pracodawcy, Phileasa Fogga, by mógł on objechać świat w ciągu 80 dni i wygrać zyskowny zakład.

W tym celu używać będziecie pociągów, statków, mechanicznych koni i innych środków transportu. Nie znaczy to, że nie utkniecie gdzieś po drodze i nie zgubicie się na Wystawie Światowej w Paryżu lub gdzieś w Arktyce. Opracowana przez Inkle gra daje niemal nieograniczone możliwości eksploracji. Należy do gatunku choose-your-own-adventure (pol. sam wybierz swoją przygodę) podobnego nieco do popularnych u nas kiedyś paragrafówek. Choć to wersję PC szczególnie polecamy, jest też wersja mobilna na smartfony z Androidem lub systemem iOS.

Baldur's Gate II

Baldur's Gate II

Wybór Baldur's Gate II jest czysto subiektywny i arbitralny. Z równą łatwością moglibyśmy wskazać jakąkolwiek z gier opartych na silniku Infinity, jak np. Planescape: Torment lub Icewind Dale i Icewind Dale II. 1) Wszystkie one obejmują wiele podróży i odkrywania świata. 2) Wszystkie są bardzo długie, więc nie ma obaw, że skończą się w trakcie podróży. 3) Są stare, więc będą działać na niemal każdym notebooku, iPadzie czy tablecie opartym na systemie operacyjnym Android. I wreszcie po 4) to jedne z najlepszych gier RPG, jakie kiedykolwiek powstały.

Jako bonusowy dodatek wspomnijmy tutaj o grach Fallout i Fallout 2. Obie będą znakomitym wyborem, gdy w perspektywie mamy 50-100 godzin nudy.

You Must Build a Boat

You Must Build a Boat

Nie mamy wiele do powiedzenia o grze: You Must Build a Boat, bo już jej tytuł w spolszczeniu powie wszystko: "Musisz zbudować łódź". Tak, celem gry jest po prostu budowa dużej łodzi, a następnie popłynięcie nią w górę rzeki.

Zasadniczo produkcja ta to bardziej rozbudowana wersja poprzedniej gry EightyEight Games zatytułowanej 10000000. You Must Build a Boat jest jedną z wielu gier polegających na dopasowywaniu do siebie elementów (w tym wypadku trzech odpowiednich puzzli). I choć myślisz teraz, że szybko ci się to znudzi, po paru godzinach gry zobaczysz, że nadal to wciąga. Zwłaszcza, że gra wyposażona jest w liczne dodatki: odblokowywanie skrzyń, pokonywanie wrogów w potyczkach i ulepszanie łodzi dzięki zakupom w portowych sklepach. Na pewno będzie to coś dla fanów Bejeweled, a tych którzy nie wiedzą na czym może to polegać, tym bardziej zachęcamy do pobrania tej prostej, lecz wciągającej gry na Androida lub iOS.

Papers, please

Papers, Please

Najgorsza część każdej dalszej podróży: odprawy celne, kolejki, podwójne i potrójne kontrole paszportów.

Bądźmy jednak sprawiedliwi. Agenci celni, inspektorzy imigracyjni także łatwo nie mają, zwłaszcza gdy pracują w urzędzie jednej z sowieckich dyktatur. W Papers, Please kontrolujemy wejście do wspaniałego kraj o nazwie Arstotzka i musimy sprawdzać paszporty i dokumenty przyjezdnych, by dowiedzieć się czy tylko "właściwi" ludzi wkraczają w nasze tereny. Z drugiej strony pojawia się sporo moralnych dylematów. Co zrobić, gdy papiery męża są w porządku, ale żony nie? Przepuścić ją czy zatrzymać? Jak się zachować, gdy w urzędzie pojawi się przedstawiciel antykomunistycznej organizacji i zaproponuje współpracę? Na wiele pytań gracz będzie musiał odpowiedzieć sam i od tego zależeć będą losy jego postaci.

The Banner Saga

The Banner Saga

The Banner Saga to taktyczne RPG, które stawia przed nami ogrom trudnych wyborów decydujących o dalszych losach rozgrywki. Jeśli chodzi o fabułę to obracamy się wokół nordyckiej mitologii (choć jest to jej nowa, autorska wersja). Gracz wciela się w bohatera, który prowadzi grupę wikingów, próbując uratować swoich ziomków przed zagładą, w czasie, gdy bogowie umarli.

Czy uda się uratować tę garstkę w świecie, w którym słońce stanęło, a nad ziemią zapanowała wieczna zima? Czy uda się ocalić niewinnych ludzi od sił zła? Walki i bitwy w The Banner Saga rozgrywane są w trybie turowym, a główne zalety gry to: fantastyczny, wciągający klimat, dojrzała fabuła i piękne wykonanie od strony audio-wizualnej. Wiele godzin rozgrywki - obojętnie czy jedziesz właśnie gdzieś, by "walczyć z siłami zła" czy też po prostu wyruszasz na wakacje.

FTL: Faster Than Light

FTL: Faster Than Light

Zapomnij o starej, nudnej Ziemi. Może lepiej zamiast tego wybrać się w podróż kosmiczną? W FTL nie jest to miła wycieczka. W tej strategii osadzonej w realiach sci-fi gracz wciela się w kapitanach samotnego statku kosmicznego ściganego przez olbrzymią wojenną armadę. Czy uciec i trafić w jakiś spokojny rejon kosmosu będzie łatwo?

Prawdopodobnie nie. Są szansę, że umrzesz. Potem znów i jeszcze raz. Poziom trudności tym bardziej jednak zachęca do uruchomienia gry na nowo. Bitwy kosmiczne w Faster Than Light rozgrywane są w czasie rzeczywistym. Trasy przelotu i różne ustawienia naszej maszyny wprowadzamy zaś w trybie turowym.

Gra jest dostępna na PC, Macu i urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS.

Sunless Sea

Sunless Sea

Obok 80 Days, Sunless Sea należy do najlepszych eksploracyjnych gier, w jakie kiedykolwiek graliśmy. Wcielamy się w niej w kapitana statku parowego, a naszym zadaniem jest zbadanie podziemnego oceanu, zamieszkiwanego przez ludzi i różne przerażające istoty nawiązujące do opowieści Lovecrafta.

Gra ma swoje problemy - jest troszkę powolna, a niektóre etapy historii mogą być żmudne i frustrujące. Lecz pierwsze godziny eksploracji są niesamowite. Questy zaplanowano w pomysły sposób, przeplatają je ciekawe historie z życia członków załogi, a cały świat Sunless Sea jest niezwykle zakręcony i wciągający. Na pewno gra wymaga czasu, ale tego przecież w podróży nie brakuje.

Organ Trail

Organ Trail

Pastisz starej (liczącej sobie już 45 lat), kultowej gry komputerowej Oregon Trail. Tamta odtwarza trudny los osadników kolonizujących Wielkie Równiny Ameryki Północnej, a celem gracza jest zapewnienie, by prowadzona przez niego grupka pionierów przetrwała.

W Organ Trail cel jest nadal ten sam: przetrwanie. Tym razem jednak przenosimy się do Ameryki po inwazji zombie. Gracz staje się dowódcą 4-osobowej grupy ocalałych po tej apokalipsie, którzy podróżują po Ameryce starym, rozpadającym się samochodem. Zabawa jest przednia, humor absurdalny, a gra łączy w sobie elementy strategii i akcji.

Podobnie, jak większość gier w naszym zestawieniu, także Organ Trail ma swoje wersje na smartfony i tablety z systemami Android oraz iOS.

Życzymy miłych podróży i wielu godzin dobrej zabawy!