10 umiejętności IT, dzięki którym najwięcej zarobisz

Nie trzeba pisać, że praca w IT się opłaca. Niektóre umiejętności są jednak szczególnie pożądane, a firmy gotowe są zapłacić znacznie więcej tym, którzy są w stanie dostosować się do technologicznych przemian. Oto technologie przy których coraz więcej się zarabia.

To świetny czas, żeby pracować w dziale technicznym. Według badań Dice, średnie wynagrodzenie w IT osiągnęło w Stanach Zjednoczonych 96 370 dolarów rocznie. To o 7,7% niż przed rokiem, a to największy skok odkąd firma zaczęła publikować swoje analizy ponad 10 lat temu. Dzięki raportom Dice poza ogólnymi trendami można też dowiedzieć się, które stanowiska odnotowały największe skoki w zarobkach w ostatnim czasie. Zobaczmy więc, które 10 umiejętności IT jest opłacalnych najlepiej i czyje wynagrodzenia najbardziej urosły w minionym roku. Jako źródło posłużą nam badania z sierpnia 2016 r.

Spark

Przedsiębiorcy zbierają dziś więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, a więc potrzebny jest ktoś, kto będzie w stanie zarządzać nimi i administrować systemami, które pozwalają przechowywać informacje. Spark jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do przetwarzania petabajtów danych (1 petabajt = 1000 terabajtów). Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla firm, które oferują usługi streamingowe i muszą zarządzać naprawdę dużym natężeniem ruchu na serwerze.

Jeśli masz Sparka w swoim CV, na pewno spodoba ci się fakt, że wartość tej umiejętności na rynku wzrosła w ostatnim roku o 85 procent. Średnia płaca dla pracownika IT z umiejętnościami w tym narzędziu to 113 214 dolarów rocznie.

Azure

Microsoft Azure to platforma chmurowa (cloud computing), która pomaga przedsiębiorstwom budować i wdrażać oprogramowanie oraz zarządzać nim w centrach danych firmy Microsoft. Narzędzie to wyposażone jest w pakiet wbudowanych pomocy, które ułatwiają firmom zarządzenie wszystkim przez internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Microsoft Azure

Technologia ta staje się coraz bardziej popularna, a zarazem nieco skomplikowana dla wielu firm, więc specjalista od systemu Azure jest niezastąpiony. Według danych Dice’a, dobra znajomość Azure’a wyceniana jest na rynku o 79 procent wyżej niż przed rokiem. Przeciętne wynagrodzenie dla pracownika z wiedzą w tej dziedzinie wynosi 110 707 dolarów rocznie.

Chmura obliczeniowa

Przedsiębiorstwa coraz chętniej przenoszą swoje dane, aplikacje i usługi do chmury, ale znaczy to również, że potrzebnych jest więcej wykwalifikowanych pracowników, by nimi zarządzać. Wynagrodzenia w tej ogólnej kategorii wzrosły o 35 procent, nieco mniej niż w przypadku innych umiejętności na liście. Jest to jednak zrozumiale, bo specjaliści w tej dziedzinie są w sektorze IT rozchwytywani już od kilku lat. Specjaliści z doświadczeniem w chmurze obliczeniowej osiągają średnią płacę w wysokości 112 972 dolarów rocznie. Chyba nie trzeba przekonywać, że to cenny wpis w CV każdego pracownika IT.

Schemat chmury obliczeniowej (wikipedia)

JIRA

JIRA to narzędzie służące do śledzenia błędów oraz zarządzania projektami programistycznymi. Pomaga ono w śledzeniu problemów i zarządzaniu kolejnymi etapami rozwoju projektów. Program przyśpiesza zespołową, spójną pracę. Jest chętnie używany w zespołach projektujących Agile (tzw. programowanie zwinne), gdzie tak ważna jest możliwość szybkiego dostosowania produktu do aktualnego zapotrzebowania klientów.

Biorąc pod uwagę, że większość wdrożeń IT to obecnie projekty Agile, pracownicy dobrze zorientowani w JIRA mogą być na wagę złota. Dlatego właśnie wartość rynkowa specjalistów w tej dziedzinie wzrosła w ostatnim roku o 26 procent, a przeciętne wynagrodzenie to 111 103 dolarów rocznie.

Inżynier bezpieczeństwa

Wszystkie ważne przedsiębiorstwa IT muszą dziś mieć na uwadze bezpieczeństwo. Problemy z ochroną danych nie omijają zarówno gigantów, jak i małych czy średnich firm. Specjalistyczne umiejętności w tej dziedzinie są coraz istotniejsze dla wszystkich świadomych pracodawców zatrudniających pracowników IT. Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa danych będzie istotne dla każdej firmy, która stara się chronić swoich klientów i własnych baz danych.

Jeśli możesz pochwalić się wiedzą w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, z pewnością ucieszy cię, że wartość rynkowa tej umiejętności wzrosła o 24 procent ze średnią pensją wynoszącą 107 479 dolarów rocznie.

Cassandra

Cassandra to darmowy, open-source’owy system zarządzania bazą danych zaprojektowany do obsługiwania ogromnych ilości danych przez wiele serwerów świadczących usługi. Producentem tego rozwiązania jest Apache, ale jego początki sięgają Facebooka, gdzie potrzebne było bardzo szybkie i niezawodne narzędzie do przeszukiwania bazy danych.

Umiejętności w tym środowisku są w branży bardzo wysoko cenione. Przeciętne wynagrodzenie to 147 811 dolarów rocznie, a pracę w Cassandrze oferują przede wszystkim duże przedsiębiorstwa informatyczne.

Salesforce

Salesforce to światowy lider wśród narzędzi CRM dla wsparcia sprzedaży, marketingu, analiz, współpracy w zespole, obsługi klienta itd. Narzędzie to jest dziś powszechne w świecie wielkich korporacji, nie dziwi więc, że pracownicy, którzy dobrze je znają, mogą liczyć na zatrudnienie. Salesforce to jeden produkt, z którego korzystają ludzie z wielu różnych działów (technicznych, sprzedażowych, marketingowych...). Wartość rynkowa umiejętności korzystania z tego oprogramowania wzrosła o 21 procent, a średnia płaca dla osób obeznanych w Salesforce’ie wynosi 107 810 dolarów rocznie.

Administrator sieci

Komputery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony – najczęściej działające na całkiem innych systemach. We współczesnych firmach wszystkie te urządzenia połączyć trzeba w skomplikowana sieć zależności (w sposób możliwie nieodczuwalny dla pracowników). Administratorzy sieci są za to odpowiedzialni – to od nich zależy czy wszystko będzie działać sprawnie, bezpiecznie i na bieżąco z najnowszym oprogramowaniem (i jego aktualizacjami). Dobry administrator jest i będzie potrzebny... i całkiem dobrze opłacany.

Według Dice’a wartość umiejętności administrowania siecią wzrosła na rynku o 18 procent, a pracujący w tej dziedzinie zarabiają średnio 87 897 dolarów rocznie.

Inżynier elektryk

Elektrotechnicy odpowiedzialni są za testy, rozwój, projektowanie i nadzór urządzeń elektronicznych, niezależnie od tego czy jest to najnowszy smartfon, GPS lub cokolwiek innego. Funkcja ta jest bardzo ważna w każdej firmie produkującej elektronikę, a zapotrzebowanie jest tak wielkie, jak rozmaitość urządzeń dostępnych na rynku – notebooków, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchy i wielu innych gadżetów.

Sercem wszystkich tych urządzeń, ich konstrukcją, zajmują się elektrotechnicy, a wartość tych umiejętności na rynku IT wzrosła w ubiegłym roku o 18 procent. Z raportu firmy Dice dowiadujemy się, że ich średnie wynagrodzenie to 109 507 dolarów rocznie.

Big data

Termin big data obejmuje analizę i przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych. A przecież niemal każde przedsiębiorstwo IT gromadzi, analizuje i utrzymuje mnóstwo różnego rodzaju danych (czy to konsumenckich, czy firmowych). Administracja takimi zasobami informacji nie jest zadaniem łatwym.

Nic dziwnego więc, że specjaliści w dziedzinie big data zarabiają coraz więcej. Ich wartość rynkowa poszła ostatnio w górę o 16 procent. Także średnia płaca pracowników w tym segmencie – 121 328 dolarów rocznie – to jeden z lepszych wyników w naszym zestawieniu.