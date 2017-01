9 akcesoriów, które podrasują Twój laptop i ultrabook

Huby USB, specjalne kable do ładowania, podręczne magazyny pamięci… Jeśli myślisz, że po zakupie wysokiej klasy komputera przenośnego wyczerpałeś swoje dylematy zakupowe związane z tym sprzętem, to jesteś w błędzie. Przedstawiamy przegląd najciekawszych akcesoriów do komputerów przenośnych.

Kabel/przejściówka USB-C do USB A

Interfejs USB typu C zapewnia wiele usprawnień w stosunku do poprzednich wersji. Oferuje lepszą wydajność i funkcjonalność, parametry zasilania, a ponadto nową wtyczkę, która jest łatwiejsza w użyciu. W nowych wtyczkach nie ma dolnej i górnej ścianki. Można je wsuwać dowolną stroną do portu USB. Dzięki USB typu C grzebanie przy porcie w celu prawidłowego włożenia wtyczki może odejść w zapomnienie. Choć branża technologiczna szybko przyswaja sobie nowy interfejs i na rynku pojawiają się nowe laptopy i tablety z USB-C, to wciąż w użyciu i w sklepach znajduje się mnóstwo urządzeń z USB typu A (w tym najnowsze ultrabooki!). Stąd niezłym pomysłem wydaje się zakup kabla przejściowego USB-C do USB A (do kupienia choćby w RTV Euro AGD za 39,99, choć na Allegro można znaleźć więcej wersji w lepszych cenach).

Griffin BreakSafe, czyli powrót MagSafe

Apple, wprowadzając w 2015 roku nowe Macbooki, pokusiło się o zastąpienie wielu portów uniwersalnym USB typu C, który służy także do ładowania tych komputerów. Niestety, wraz z tą decyzją pozbawiono Macbooków uwielbianego przez wielu użytkowników gniazda zasilania MagSafe, które odłączało magnetyczną wtyczkę zasilacza w przypadku nagłego szarpnięcia (np. zahaczenia kabla nogą, co wielokrotnie doprowadza do zrzucenia drogich laptopów ze stołu). Firma Griffin rozwiązała ten problem i wprowadziła do oferty kabel BreakSafe Magnetic USB-C przeznaczony do Macbooków. Kabel składa się z małego magnetycznego złącza, które podłącza się do USB-C w komputerze (tak, że można z niego normalnie korzystać) oraz dodatkowego kabla do ładowania. Zasada jest prosta: złącze działa normalnie, tylko utrzymywane jest przez małe magnesy i rozłącza się przy szarpnięciu.

Zobacz również:

USB-C jak szwajcarski scyzoryk

Modernizacja interfejsu USB oznacza także zmiany pod względem funkcjonalności. Złącze USB typu C pozwala przesyłać strumienie audio i wideo – na dodatek równolegle do danych i prądu ładującego. USB typu C obsługuje protokoły transmisji stosowane w standardach DisplayPort, PCI Express i Thunderbolt. Efekt w praktyce? Za pośrednictwem odpowiedniego adaptera, np. Adapter MinixNeo Cm, można przeistoczyć jeden port USB typu C w interfejs multimedialny z gniazdami różnego typu (w powyższym przykładzie są to: gniazdo HDMI, 2 porty USB 3.0, port Gigabit Ehternet, czytnik kart SD, czytnik kart TF, port USB-C). Inne zastosowanie? Podłączamy adapter do smartfona i cieszymy się w pełni funkcjonalnym komputerem, do którego podłączamy mysz, klawiaturę i monitor.

Magnetic Organization System (MOS)

Magnetic Organization System (MOS) to po prostu ładny pod kątem designu kawałek magnesu, który kładziemy na biurku, żeby łatwiej zarządzać mniejszymi akcesoriami do urządzeń elektronicznych (kable USB, słuchawki i inne). Pomysł jest banalny, do Was zaś należy decyzja, czy chcecie szukać swojego magnetycznego „piórnika” na Amazonie (w cenie 30 dolarów za opisywany), czy też zadowolicie się mniej designerskim, ale równie praktycznym rozwiązaniem (tutaj już możliwości jest mnóstwo, na Allegro).

Lexar JumpDrive S45 USB 3.0

Lexar JumpDrive S45 USB 3.0 to mobilny magazyn danych o pojemności od 32 GB do 128 GB. W odróżnieniu od większości pamięci flash S45 jest naprawdę minimalistyczny – można go wręcz włożyć w port USB w laptopie i bez potrzeby w ogóle nie wyjmować. Magazyn oprócz zadziwiająco niewielkich rozmiarów oferuje całkiem porządną szybkość przesyłu danych (150 MB/s odczytywanie i 45 MB/s zapisywanie), a także – dla bezpieczeństwa – oprogramowanie EncryptStick Lite, które umożliwia zaszyfrowanie danych 256-bitowym kluczem AES.

Wypasiona karta MicroSD lub SD

Karty MicroSD nie są zarezerwowane już tylko dla smartfonów i sloty na nie znaleźć można choćby w Microsoft Surface Pro. Wśród wielu dostępnych na rynku kart MicroSD szczególnie wyróżniają się dwa modele. Pierwszy to Lexar 200GB microSDXC – karta o pojemności 200 GB, wykorzystująca technologię UHS-I (U1) o szybkości odczytu do 95MB/s, doskonała nie tylko do komputerów przenośnych, ale także sprzętu cyfrowego takiego jak aparaty czy kamery, wyposażona także w przejściówkę USB 3.0. Druga to nowość firmy SanDisk – karta SD o zadziwiającej pojemności 1 TB, stworzona z myślą o nagraniach 4K i 8K oraz 360-stopniowych filmach.

Przenośny dysk SSD

Kompaktowy, lekki i trwały dysk SSD T3 został zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb mobilnego stylu życia współczesnych użytkowników. Dysk jest mniejszy od średniej wielkości wizytówki i waży zaledwie około 50 gramów, dzięki czemu łatwo go przenosić i przechowywać. Najlepsze jednak przed nami. Samsung SSD T3 dostępny jest w wielu różnych pojemnościach (250 GB, 500 GB i 1 TB) i dzięki technologii T3 umożliwia uzyskanie niewiarygodnie szybkiego transferu plików przy sekwencyjnych prędkościach odczytu i zapisu wynoszących maks. 450 MB/s z wykorzystaniem interfejsu USB 3.1. Polecamy.

Bezprzewodowe słuchawki (np. Jaybird Freedom)

Jaybird Freedom Wireless Bluetooth to mało znane na polskim rynku słuchawki, na które warto zwrócić uwagę. Słuchawki są bardzo stylowe (z elementami piaskowanego metalu) i oferują świetną jakość dźwięku – niezależnie od tego, czy słuchasz ulubionej muzyki na Spotify ze smartfona czy z iTunes na ultrabooku. Elektronika słuchawek z modułem BlueTooth i przyciskami sterującymi została umieszczona w niewielkim plastikowym kontrolerze na kablu. Czas pracy na jednym ładowaniu: do ośmiu godzin słuchania muzyki. Jedyny minus słuchawek to ewentualnie cena: około 200 dolarów.

Logitech MX Anywhere 2

Najnowsza mysz firmy Logitech z laserowym czujnikiem Darkfield zapewnia płynną kontrolę na praktycznie dowolnej powierzchni. Mysz doskonale radzi sobie z pracą na różnych powierzchniach, w tym także tych najtrudniejszych, czyli np. biurkach wykonanych na wysoki połysk lub szklanych powierzchniach. Do tego jest bezprzewodowa, a zastosowany odbiornik Pico odbiornik Logitech Unifying wystaje z gniazda USB tylko kilka milimetrów i pozwala na podłączenie kilku dodatkowych urządzeń. Nie trzeba go więc odłączać, nawet w czasie podróży, gdy przenosimy laptop.