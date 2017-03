AMD Ryzen: nareszcie mamy przełom na rynku CPU!

Dzięki układom Ryzen zbudujesz za rozsądną cenę komputer cechujący się naprawdę dużą wydajnością zarówno w zastosowaniach wielowątkowych jak i grach. To już pewne. AMD wraca do gry!

AMD Ryzen

Przed premierą procesorów AMD Ryzen chyba wszyscy mieliśmy nadzieję, że w końcu pojawi się realna konkurencja dla układów Intela, na czym zyskają przede wszystkim konsumenci. Firma AMD była pewna swego radząc nawet podczas prezentacji trzech pierwszych modeli - w tym najwydajniejszego Ryzen 7 1800X - aby przed zamówieniem poczekać na niezależne testy. Dzisiaj wiemy już, że miała rację.

Świetne recenzje dla AMD Ryzen

Przeglądając internet możecie natrafić na wiele recenzji najnowszej konstrukcji AMD (np. na PCWorld.com), których autorzy bardzo ją komplementują podkreślając niezwykle korzystny stosunek możliwości do ceny. Łatwo też znaleźć opinie, że mamy tutaj do czynienia z najlepszymi układami w swoim segmencie cenowym oraz powrotem AMD do gry.

Dobra sprzedaż

"Olbrzymie zainteresowanie tymi produktami przełożyło się na rekordowe zamówienia w przedsprzedaży modeli Ryzen 7, ale to nie jedyne, co okazało się przekraczać oczekiwania. Na zeszłotygodniowej konferencji, w obecności prasy, analityków i partnerów z całego świata procesor AMD Ryzen 7 1800X pobił rekord wydajności w klasie 8-rdzeniowych procesorów osiągając 5,35 GHz z pomocą weteranów w ekstremalnym podkręcaniu." - chwali się AMD.

AMD Ryzen - ciekawa perspektywa

Omawiając konstrukcję AMD warto sobie uzmysłowić jak wielkie możliwości ona zapewnia dla osób szukających sposobu na zbudowanie wydajnej platformy przy ograniczonych środkach finansowych. Za cenę zbliżoną do tej jaką trzeba zapłacić za 8-rdzeniowy układ Intel Core i7-6900K można bowiem stworzyć zestaw składający się z 8-rdzeniowego Ryzena 7 1800X i karty GeForce GTX 1080. Co więcej, rezygnując nieco z mocy CPU można wybrać tandem Ryzen 7 1700 plus GeForce GTX 1080 Ti!