AMD Ryzen z wsparciem dla Windows 7

Procesory Ryzen otrzymają ze strony AMD wsparcie dla systemu Windows 7.

AMD Ryzen

Do premiery procesorów AMD Ryzen coraz bliżej. To oczekiwane przez rynek układy, które miejmy nadzieję stanowiły będą realną konkurencję dla Intela. Właśnie pojawiły się na ich temat doniesienia, które są istotne z punktu widzenia znacznej części konsumentów: HotHardware uzyskał potwierdzenie od AMD, że tworzone są sterowniki dla systemu Windows 7.

To bardzo dobra informacja

To bardzo dobra informacja dla wiernych użytkowników "siódemki" i jednocześnie potencjalnych klientów AMD. Może być ich całkiem sporo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że według różnych szacunków do Windows 7 należy obecnie od 35 do 48 % rynku. Warto też pamiętać, że system ten ma być wspierany przez Microsoft jeszcze przez 3 lata (do stycznia 2020 roku).

Co na to Microsoft i Intel?

Ze strony AMD mamy więc inne podejście niż ze strony Intela i Microsoftu. Firmy te postawiły bowiem na Windows 10 decydując początkowo o braku wsparcia Windows 7/Windows 8.1 dla procesorów Skylake z czasem zmieniając zdanie po krytyce ze strony producentów komputerów. W przypadku procesorów Kaby Lake Intel pozostał jednak nieugięty.

Co robić?

Jeżeli jesteś wierny Windows 7 i zamierzasz zaktualizować sprzęt pamiętaj o tym newsie i poważnie rozważ kandydaturę AMD Ryzen.