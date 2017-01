Acer na CES 2017: monitor śledzący oczy, laptopy i desktopy dla graczy, nowy Chromebook

Firma Acer wzbogaciła ofertę wieloma nowymi pozycjami, w tym pierwszym w historii laptopem z zakrzywionym ekranem, modelem Predator 21 X.

Interesujące nowości firmy Acer

Acer podczas targów CES 2017 prezentuje szereg bardzo interesujących produktów. Są to m.in. pierwszy w historii laptop z zakrzywionym ekranem, pierwszy na rynku zakrzywiony monitor 21:9 ze śledzeniem wzroku, wytrzymały Chromebook 11 N7 dla szkół i kilka wydajnych notebooków Aspire VX, V Nitro.

Acer na CES 2017: Predator 21 X

Predator 21 X to sprzęt przeznaczony dla graczy, który jako pierwszy w historii oferuje zakrzywiony ekran. Wyposażony został w zintegrowaną technologię śledzenia wzroku najnowszy procesor Intel Core 7. generacji, dwie karty graficzne i potężny system chłodzenia. Gracz ma też możliwość personalizacji grawerunkiem. Poniżej specyfikacja:

- zakrzywiony ekran IPS o przekątnej 21 cali (rozdzielczości 2560 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 120 Hz) mający zapewnić możliwość "pełnego zanurzenia się w grze"

- technologia śledzenia wzroku pozwalająca na "identyfikowanie wrogów, celowanie, znajdowanie osłony dzięki spojrzeniu na wybrany element na ekranie" (m.in. w grach Elite Dangerous, Deus Ex: Rozłam Ludzkości czy WATCH_DOGS 2)

- dwie karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 w układzie SLI

- procesor Intel Core i7-7820HK z możliwością podkręcenia

- 64 GB pamięci RAM DDR4-2400

- do 512 GB miejsca na dyskach SSD w układzie RAID 0 (w tym 2 SSD PCIe NVMe) oraz dysk twardy 7200 RPM o pojemności 1 TB

- 5 wentylatorów dbających o odprowadzanie generowanego ciepła

Acer Predator 21 X

Niestety cena i dostępność na rynku polskim tego potwora nie są jeszcze znane.

Acer na CES 2017: Predator Z301CT

Predator Z301CT to pierwszy na świecie zakrzywiony monitor o proporcjach 21:9 z funkcją śledzenia oczu, która pomoże w intuicyjnym celowaniu i strzelaniu (dźwięki i grafika dynamicznie dopasowują się do kierunku patrzenia). Pozostałe cechy: odświeżanie 200 Hz, czas reakcji 4 ms, 178-stopniowy kąt widzenia, technologia Nvidia G-Sync, dwa głośniki o mocy 3 W z technologią DTS Sound, wąska ramka otaczająca ekran.

Acer Predator Z301CT

Cena i dostępność: przełom marca i kwietnia 2017 r., 4299 zł

Acer na CES 2017: Predator XB252Q oraz Predator XB272

Acer przygotował też dwa nowe monitory o szybkości odświeżania wynoszącej aż 240Hz – modele Predator XB252Q (24,5 cala Full HD) oraz Predator XB272 (27 cala Full HD). Wspierają one technologię Nvidia G-Sync i pozwalają na budowanie platform wielomonitorowych (technologia ZeroFrame).

Cena i dostępność: drugi kwartał 2017 roku, 2999 zł, 3299 zł

Acer na CES 2017: Chromebook 11 N7

Chromebook 11 N7 to cechujący się wytrzymałą konstrukcją (przetrzyma upadek z 122 cm, nacisk 60 kg i zalanie wodą) laptop przeznaczony dla szkół. Oferuje 12-godzinny czas pracy oraz 11,6-calowy ekran w dwóch wersjach: dotykowy IPS (C731T) lub TN (C731). Całość dopełnia cicha praca (brak wentylatorów) oraz zawias (opcja) pozwalający na obrócenie ekranu o 180 stopni.

Acer Chromebook 11 N7

Cena i dostępność: luty 2017 roku, od 1499 zł

Acer na CES 2017: Aspire V 15 i Aspire V 17 Nitro Black Edition

Kolejne nowości - notebooki Aspire V 15 i Aspire V 17 Nitro Black Edition - posiadają 15,6 i 17,3-calową matrycę (w opcji 4K) i mogą być opcjonalnie wyposażone w moduł śledzenia wzrokui. Wewnątrz aluminiowej obudowy znajdują się Intel Core 7. generacji, Nvidia GeForce GTX 1060 z 6 GB GDDR5 (lub 1050), do 16 GB RAM, dyski SSD i HDMI. Ciekawe dodatki: czytnik linii papilarnych i technologii DustDefender (dla pozbycie się kurzu z wentylatorów).

Aspire V 17 Nitro Black Edition

Cena i dostępność: pod koniec marca, 5699 zł (V 15) i 5099 zł (V 17)

Acer na CES 2017: Aspire VX 15

Model Aspire VX 15 to 15,6-calowa propozycja (ekran Full HD) dla graczy, co podkreśla czerwona obudowa oraz podświetlana na czerwono klawiatura. Wewnątrz znajdziemy procesor Intel Core i7-7700HQ 7, grafikę GeForce GTX 1050 Ti, 16 GB RAM (możliwość rozbudowy do 32 GB), dyski SSD o pojemności 512 GB oraz HDD o pojemności 1 TB.

Acer Aspire VX 15

Cena i dostępność: koniec stycznia 2017 roku, 3999 zł.

Acer na CES 2017: Aspire GX

Aspire GX to jedyny w stawce stacjonarny komputer. Przeznaczona dla graczy jednostka oferuje procesor Intel Core 7. generacji, do 64 GB pamięci RAM DDR4, grafikę Nvidia GeForce GTX 1070 (płynna rozgrywka w rozdzielczości 4K), dyski HDD o pojemności 3 TB oraz SDD o pojemności 256 GB. Wzrok przykuwa inspirowana zbroją obudowa z przednim podświetleniem LED.

Acer Aspire GX

Cena i dostępność: przełom lutego i marca 2017 roku, od 4499 zł