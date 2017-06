Alkomat online - pijemy piwo i testujemy wirtualne alkomaty! Dołączycie się?

Internet to fantastyczne narzędzie, dzięki któremu dowiemy się np. o której godzinie po wypiciu alkoholu możemy już wsiąść do samochodu i bezpiecznie wracać do domu. Czy jednak powinniśmy bezgranicznie wierzyć tzw. wirtualnym alkomatom? Postanowiłem to dokładnie sprawdzić nie odmawiając sobie wypicia przy tym zimnego piwa:)

Nie ma się co oszukiwać. Nasze społeczeństwo nigdy nie stroniło, nie stroni i nic na to nie wskazuje, że będzie w przyszłości stroniło od alkoholu. Oczywiście zdarzają się wśród nas abstynenci, lecz są oni w zdecydowanej mniejszości.

Większości z nas zdarza się więc od czasu do czasu wypić przy różnych okazjach (wesela, imieniny, itp.) parę głębszych. Jeżeli do tego zamierzamy później pełnić rolę kierowcy, pojawia się pewien problem. Często bowiem nie mamy pewności, czy stężenie alkoholu w naszej krwi nie jest jeszcze za wysokie (dotyczy to w dużej mierze "wczorajszych" imprezowiczów) i nie przekracza dopuszczalnej wartości.

Oczywiście jeżeli przekracza, nie powinniśmy wsiadać "za kółko", gdyż jest to niebezpieczne dla nas, pasażerów, jak również innych uczestników ruchu drogowego. Dla przypomnienia prezentuję poniżej kluczowe regulacje prawne w tym zakresie:

Nasze prawo rozróżnia dwa stany odnoszące się do kierujących "na gazie": - stan po spożyciu alkoholu (łagodniejsza forma) odnoszący się do kierowców, w przypadku których stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila, - stan nietrzeźwości (w tym przypadku mamy prze....) odnoszący się do kierowców, w przypadku których zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość * zwrot "prowadzi do" odnosi się do kierowców, u których alkohol nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu (spożywali go bezpośrednio przed jazdą)

Kary jakie nam grożą szczególnie przy spełnieniu wymagań dotyczących stanu nietrzeźwości mogą być bardzo dotkliwe. Dowiecie się o nich więcej np. na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Jest problem, znajdzie się i rozwiązanie

Czy jednak mamy jakąś możliwość poradzenia sobie w tej sytuacji? Oczywiście. Jest ich kilka:

- możemy zaopatrzyć się w przenośny alkomat

- możemy spróbować podejść na posterunek policji i poprosić o takie badanie (użyłem słowa "spróbować", gdyż różnie z możliwością wykonania takiego badania podobno bywa)

- możemy skorzystać z tzw. wirtualnego alkomatu

I właśnie tym ostatnim rozwiązaniem postanowiłem się zająć.

Wirtualne alkomaty - trochę ich jest

Pierwsze co musiałem zrobić, to wyszukać w internecie alkomaty online, których działanie mógłbym ze sobą porównać. Okazało się, że nie było z tym najmniejszego problemu. Po wpisaniu do Google'a zwrotu "wirtualne alkomaty", otrzymałem wiele wyników, z których wybrałem cztery:

1. wirtualny.alkomat.pl

2. każdypromil.pl

3. alkomatonline.pl

4. ilemogewypic.pl

Wirtualny alkomat to proste narzędzie (niektóre z nich są dostępne także w wersji mobilnej) pozwalające na przybliżone oszacowane ilości alkoholu w organizmie. Aby alkoholowy kalkulator mógł tego dokonać, musimy podać jedynie kilka danych, najczęściej dotyczących:

- płci

- wagi

- wzrostu

- czasu rozpoczęcia picia

- czasu zakończenia picia

- rodzaju, mocy i ilości spożytego alkoholu

Niektóre e-alkomaty wymagały ponadto udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

- czy coś jadłem przed i w trakcie picia

- jaki był mój stan psychiczny

- gdzie piłem

- czy mieszałem alkohole

Staram się nigdy nie mieszać różnych trunków, więc postanowiłem sprawdzić, jak stężenie alkoholu będzie zmieniało się w moim organizmie przy założeniu, że przez dwie godziny wypiłem cztery jasne piwa, każde zawierające 5,6% alkoholu.

Problemy

Podczas wpisywania danych zauważyłem, że wśród alkomatów internetowych występują różnice w polach dotyczących godzin spożycia alkoholu. Miałem bowiem niekiedy ograniczone możliwości w dokładnym określeniu spożycia każdego piwa, a przecież stężenie alkoholu inaczej będzie się zmieniało w moim orgazmie, gdybym wypił wszystkie w ciągu 0,5 godziny, a inaczej, gdybym rozłożył ich picie w dłuższym okresie. Na szczęście nie ma to wpływu na końcowy wynik, który nas najbardziej interesuje, a dotyczy momentu, w którym według e-alkomatów mógłbym już bezpiecznie prowadzić samochód.

Ponadto w przypadku alkotestu ze strony wirtualny.alkomat.pl występuje problem, który raczej powinien mieć wpływ na uzyskiwane wyniki, gdyż w polu dotyczącym mocy wypitego alkoholu (w moim przypadku piwa) mamy do wyboru jedynie dwie pozycje: 5% i 8%.

Testy

Niezrażony jednak tymi nie do końca dopracowanymi elementami przeszedłem do testowania alkomatów, zakładając, że rozpocząłem picie piwa o godzinie 19:00 i zajęło mi to maksymalnie 2 godziny. Otrzymane wyniki przedstawia poniższa tabelka:

Jak widać, wyniki różnią się od siebie. Według alkomatów nr 2 i 4 mógłbym bowiem prowadzić auto o 6:00, natomiast według alkomatu nr 3 już o 5:00. Niby nieduża różnica, lecz mogąca mieć fatalne konsekwencje podczas spotkania ze stróżami prawa. Pewnym pocieszeniem jest tutaj fakt, że twórcy wirtualnych alkomatów zazwyczaj tak opracowują algorytm matematyczny, aby nieco zawyżał wyniki.

Od wspomnianej trójki zdecydowanie odbiega wirtualny alkomat nr 1, który już o 2:00 puściłby mnie "za kółko". Z pewnością na taki wynik pewien wpływ miał fakt, że podczas uzupełniania pola dotyczącego wypitego alkoholu mogłem wybrać jedynie piwo zawierające 5% alkoholu. Aby nie mieć jednak tutaj żadnych wątpliwości, wpisałem taką samą wartość w pozostałych alkomatach, otrzymując następujące wyniki:

Okazało się, że alkomat nr 1 dalej zdecydowanie odbiega od pozostałej trójki. Warto też odnotować, że niepokojąco zachował się alkomat nr 3: różnica pomiędzy nim, a czołową dwójką jeszcze bardziej się pogłębiła.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że w żadnym wypadku nie możemy bezgranicznie ufać alkomatowi online (o czym w sumie informują również ich twórcy), gdyż zawartość alkoholu w naszym organizmie zależy w ogromnej mierze od naszych indywidualnych predyspozycji:

Na zawartość alkoholu we krwi wpływają następujące czynniki: - proporcjonalnie ilość wchłoniętego czystego alkoholu, - spożywanie pokarmów przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu (posiłki opóźniają wchłanianie), - odwrotnie proporcjonalnie zawartość wody (płynów ustrojowych) w organizmie, zależna m.in. od wagi ciała i płci (współczynnik 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet). Rozkład alkoholu (a w następstwie spadek stężenia alkoholu we krwi) zależy od płci (u mężczyzn od 10 do 12 g, u kobiet od 8 do 10 g na godzinę) oraz sprawności procesu metabolizmu. Rozkład alkoholu nie zależy od stanu zdrowia, przyjmowanych leków, nastroju psychicznego, napięcia wewnętrznego czy stresu; czynniki te mają wyłącznie wpływ na samopoczucie po spożyciu alkoholu i subiektywne poczucie upojenia. Źródło: Wikipedia.pl

Ponadto jasno pokazują, że pomiędzy poszczególnymi alkomatami występują bardzo duże różnice, które mogą mieć przecież dla nas poważne konsekwencje.

Oznacza to, że powinniśmy najlepiej sami przetestować dostępne alkomaty online i wybrać ten najlepszy. Opierając się na przeprowadzonym przeze mnie przeglądzie stwierdzam, że jeżeli miałbym się oprzeć na wskazaniach online, z pewnością byłyby to wskazania alkomatów nr 2 i 4. Są one bowiem moim zdaniem całkiem sensowne, gdyż według nich na pozbycie się alkoholu zawartego w jednym piwie z mojego organizmu (oczywiście do poziomu akceptowalnego przez przepisy) potrzebowałbym 2 godziny i 45 minut, co w sumie mniej więcej zgadza się z testami, które kiedyś kilka razy przeprowadzałem przy wykorzystaniu przenośnego alkomatu.

Idę na piwo!

Już w trakcie pisania tego artykułu wpadłem na pomysł, aby sprawdzić działanie wirtualnych alkomatów w "warunkach bojowych". Postanowiłem więc pełnić rolę królika doświadczalnego co było całkiem przyjemnym doświadczeniem. Polegało ono na tym, że wczoraj po obiedzie o godzinie 17:00 wyciągnąłem z lodówki jedno piwko (czym zaskoczyłem oczywiście żonę) i ze smakiem je wypiłem. Po ponad godzinie (wg Wikipedii szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej "na pełny żołądek" osiągane jest po 1,5-3 godzinach) pojechałem do najbliższego komisariatu policji (oczywiście nie ja kierowałem samochodem) i poprosiłem policjanta o zbadanie alkomatem.

Jak się okazało, nie było z tym najmniejszego problemu. Miły pan policjant z lekkim uśmiechem na twarzy poprowadził mnie do pomieszczenia w piwnicy, w którym stał stacjonarny alkomat i wręczył jednorazowy ustnik. Po dmuchnięciu poczekałem chwilę na wynik, który...bardzo mnie zaskoczył. Spodziewałem się bowiem (wcześniej przeprowadziłem symulacje na wirtualnych alkomatach), że po 1,5 godzinie uzyskam w badaniu wynik oscylujący w okolicach 0,2 promila. Pomiar wykazał jednak następującą wartość:

Nie do końca wiem co o tym myśleć. Czy policyjny alkomat trochę nie tak działał, czy może mam aż taką przemianę materii? A może chodzi tutaj po prostu o wspomniane wcześniej sztuczne zawyżanie wyników.

Dla porównania, wspomniane wyniki uzyskane przy wykorzystaniu wirtualnych alkomatów były następujące:

Pocieszające jest to, że stosując się do ich zaleceń (no może oprócz alkomatu nr 3) nie miałbym problemu przy kontroli ze strony policji.

Podsumowanie

Jeżeli zdarza wam się, że potrzebujecie zbadać się na alkomacie, polecam zakup jednego z alkomatów przenośnych, których ceny nie są jakieś zaporowe, lub (co jest najlepszym sposobem) podejście do najbliższego komisariatu policji.

W przypadku, gdy żadna z tych możliwości nie wchodzi w grę, możemy pokusić się o zrobienie alkotestu online, lecz jak pokazał mój przegląd, musimy podchodzić do "wypluwanych" przez wirtualny alkomat wyników z wielką ostrożnością. Ponadto nie ufajmy pierwszemu lepszemu alkomatowi internetowemu, lecz sprawdźmy wskazania kilku takich kalkulatorów. To naprawdę nie zajmie dużo czasu.

Aktualizacja

Postanowiliśmy przeprowadzić podobny test na jeszcze dwóch alkomatach:

http://www.alkomat.allweb.pl/

http://www.wirtualnyalkomatonline.pl/

Alkomat AllWeb wymaga podania tylko podstawowych danych - płci oraz wzrostu i wagi ciała. Dysponuje jedenastoma opcjami związanymi z wypitym alkoholem – małe i duże piwo 5%, małe i duże lampki wina 5,5% i 10%, wódka w trzech wariantach (każdy 40%) oraz dwa warianty 50% whiskey.

Warunki wyjściowe dla testów to wypicie czterech dużych piw w dwie godziny, czyli między 19 a 21. Wynik obliczenia widoczny poniżej.

Wirtualny alkomat Online również zbiera tylko najbardziej podstawowe dane – wiek, wzrost, waga oraz płeć. Do wyboru zaledwie trzy alkohole - piwo 5% (500 ml), wino 12% (150 ml), wódka 40% (50 ml). Istotne pytanie, to „Kiedy został wypity ostatni drink (h)”? Niestety, nie za bardzo wiadomo, jak to rozumieć – czy ile godzin przed robieniem testu wypito, czy też o której godzinie? Zdecydowałem na wpisanie 4. Wynik?

Wirtualny alkomat Online

Cóż, wypada stwierdzić, że mimo coraz lepszego rozwoju IT wciąż fizyczny alkomat pozostaje nie do pobicia.