Co nas czeka w 2017 roku?

Coraz bardziej wydajne i coraz tańsze komputery i smartfony, ułatwiające życie i pracę oprogramowanie i usługi, półki sklepowe uginające się od gadżetów, które już widzieliśmy, ale w filmach science-fiction. Tego Wam życzę w 2017 roku!

CES 2017: premiery

Zgadywanie teraz, co czeka świat technologii w 2017 roku, trochę mija się z celem. Bo tak naprawdę już za momencik, w dniach 5-8 stycznia, dowiemy się co dla nas szykują największe firmy. Pokażą swoje produkty na imprezie CES w Las Vegas.

Z oficjalnych komunikatów i przecieków wynika, że LG pokaże lewitujący głośnik PJ9. Na większości zrobi wrażenie tym, jak wygląda, ale ma też bardzo przyzwoite parametry techniczne (dookolny głośnik, subwoofer, dwie pasywne membrany). Będzie też przedstawiciel kategorii hearables, o której pisałem ostatnio (w artykule "Wearables w 2016"), czyli całkowicie bezprzewodowe słuchawki LG Tone Free i LG Tone Studio.

Zobacz również:

LG PJ9

Krążą plotki, że wraz z Galaxy S8 swoje bezprzewodowe słuchawki pokaże też Samsung.

LG pokaże też m.in. nowe monitory 4K z technologią HDR, sprzęt AGD uczący się zachowań użytkowników (tzw. deep learning) i porządny projektor LG ProBeam.

Jeśli chodzi o smartfony, najpewniej nie zobaczymy flagowca LG. Będą za to takie ze średniej półki, z linii LG K oraz LG Stylus 3.

Lenovo pokaże na CES 2017 aż 9 nowych ThinkPadów, świetnych laptopów, a także swoją odpowiedź na Microsoft Surface Pro, czyli tablet Lenovo Miix 720. Plextor zaprezentuje nowe dyski 3D NAND i nowy model M8Se.

Lenovo ThinkPad Yoga 370

Flagowowego smartfona Samsunga raczej w styczniu nie zobaczymy, ale na CES firma zaprezentuje Galaxy A3 z ekranem Super AMOLED. Jest też duża szansa, że zobaczymy nowe BlackBerry - model Mercury, z fizyczną klawiaturą.

Na CES swój debiut zaliczą też nowe smartfony marki Nokia. Ale nie wróżę im wielkiego sukcesu, jeśli jednym z nich nie będzie "zremasterowana" wersja Nokii 3310.

Nokia 3310

Rewolucyjny iPhone 8

Możliwe, że premierą roku będzie nowy iPhone. Produkt Apple, który nieźle zamieszał w świecie technologii, obchodzi w tym roku 10. urodziny. A że zobaczyliśmy go w lutym 2006, mówi się, że Apple może zrezygnować z tradycyjnej wrześniowej premiery i pokazać sprzęt na początku roku.

Tak zwane "zaufane źródła" twierdzą też, że w tym modelu zobaczymy realne, a wręcz rewolucyjne zmiany:

zakrzywiony ekran AMOLED o wielkości 5,8" produkowany przez Samsunga

przeprojektowany aparat fotograficzny iSight z dwoma obiektywami

brak ramek, na wzór Xiaomi Mi Miix

niewidoczny przycisk "Home"

bezprzewodowe ładowanie

duże zmiany w designie urządzenia

touchbar

Zobaczymy, co z tych plotek okaże się prawdą. Na 99% możemy być jednak pewni, że w 2017 zobaczymy nowego iPhone'a.

2017: gry i konsole

Czeka nas premiera przynajmniej jednej zupełnie nowej konsoli, czyli Nintendo Switch. Ja bardziej czekam na ulepszoną wersję Xboxa One, czyli Project Scorpio. Ma to być najpotężniejsza konsola do gier, radząca sobie bez problemu z 4K i VR.

PlayStation raczej nie wprowadzi żadnego nowego sprzętu, przecież w 2016 mieliśmy aż 3 ważne premiery: PlayStation VR, PlayStation 4 Pro i PlayStation 4 Slim. Mam nadzieję, że Sony skupi się w 2017 na nowych grach i usługach dla wirtualnej rzeczywistości.

Jeśli chodzi o gry, najbardziej czekam na pierwszą grę twórców Wiedźmina nie będącą Wiedźminem, czyli Cyberpunk 2077. Rozbudowany cRPG w świecie z kultowego papierowego RPG rozpala moją wyobraźnię od momentu, gdy go zapowiedziano w... 2012 roku.

Na graczy czeka brudne, niebezpieczne miasto przyszłości - Night City, w którym w brutalny sposób zostanie pokazane, jak ludzie wykorzystali rozwój technologiczny.

Wciąż nie znamy jednak oficjalnej daty premiery gry. Możliwe, że ukaże się dopiero w 2018, a w przyszłym roku CD Projekt RED skupi się jeszcze na promowaniu Gwinta, karcianki w świecie Wiedźmina.

2017: co czeka nowe technologie?

Microsoft HoloLens

W mojej szklanej kuli widzę też, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy:

na ulice wyjadą kolejne autonomiczne auta

Microsoft będzie promować HoloLens i gogle VR dla Windows 10

chińskie smartfony będą jeszcze bardziej innowacyjne

nie ukaże się Half Life 3

dane użytkowników kolejnych wielkich serwisów zostaną wykradzione

Netflix zapowie pierwszy polski serial

Facebook, Amazon i Google będą rozwijać wirtualnych asystenów

kto wie, może awatary wirtualnych asystentów staną się idolami, tak jak dzisiaj są nimi YouTuberzy i digital influencerzy?

O tym wszystkim i wielu innych ciekawych tematach, będziemy pisać na PCWorld.pl w 2017. To będzie ciekawy rok!