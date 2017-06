Czym jest telewizor OLED? Wyjaśniamy, czym jest technologia 4K OLED i czy faktycznie potrzebujesz telewizora OLED TV.

OLED to przyszłość telewizorów. Technologia ta nadal jest na wczesnym etapie rozwoju, ale niżej opisujemy wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak działa, dlaczego jest lepsza, kto produkuje i sprzedaje telewizory OLED i wiele innych informacji.

LED vs OLED: czym się różnią?

Chociaż ich nazwy mogą brzmieć podobnie, LED i OLED są zupełnie odmiennymi technologiami. Organiczne diody LED emitują światło, gdy przepływa przez nie prąd, ale wyświetlacze LCD wymagają podświetlenia w celu uwidocznienia barw.

Nowoczesne telewizory LCD mają podświetlenie LED i stały się znane jako telewizory LED, aby odróżnić je od starszych modeli LCD z podświetleniem fluorescencyjnym.

Ważną różnicą między telewizorami LED a OLED jest czas reakcji, czyli miara tego, jak szybko poszczególne piksele mogą zmieniać barwy. Technologia OLED jest około 1000 razy szybsza niż telewizory z podświetleniem LED i nawet szybsza niż telewizory plazmowe.

Oznacza to, że rozmycie obrazu w ogóle nie jest dostrzegalne, więc nawet wtedy, gdy na ekranie dzieje się szybka akcja, wszystko pozostaje ostre. Niezależnie od tego, czy oglądasz obraz 3D czy 2D, obraz w telewizorze OLED jest kryształowo czysty. Widzieliśmy to na własne oczy i nie jest to tylko reklama – jakość obrazu jest absolutnie oszałamiająca. Dzięki krótkiemu czasowi reakcji wszystko wygląda jeszcze bardziej szczegółowo.

Sprawdź listę najlepszych telewizorów w 2017 roku – w tym modeli OLED.

Dlaczego telewizory OLED są tak cienkie?

Ponieważ nie jest potrzebne żadne podświetlenie, telewizory OLED potrafią być śmiesznie cienkie. Wygięty wyświetlacz marki LG pokazywany na targach CES w Las Vegas w 2013 roku miał grubość zaledwie trzech kart kredytowych, podczas gdy już w 2017 roku na tych samych targach marka zaprezentowała zupełnie nowe telewizory serii „W” o grubości zaledwie 2,57 mm – telewizory z serii „W” były tak cienkie jak tapeta.

Oczywiście, cały telewizor nie może być tak cienki, ponieważ elektronika, zasilacze i porty muszą być gdzieś schowane, ale telewizory OLED są znacznie cieńsze niż telewizory LCD i telewizory plazmowe.

OLED, LED czy plazma: który telewizor jest najlepszy?

Telewizory plazmowe znane są z doskonałych poziomów czerni, ale telewizory OLED są jeszcze lepsze. Ponieważ każdy piksel może być wyłączony (nie emitując światła), kontrast jest naprawdę zadziwiający.

Telewizory plazmowe nie mają określonego maksymalnego poziomu jasności, w odróżnieniu od telewizorów OLED, na których ekranie może występować jednocześnie głęboka czerń i bardzo jasne biele. Telewizory z podświetleniem LED (które zazwyczaj są wyposażone w serię diod LED wzdłuż co najmniej jednej krawędzi telewizora) borykają się z miejscowym przyciemnianiem, co negatywnie przekłada się na poziom kontrastu.

Inną zaletą braku konieczności podświetlenia jest to, że telewizory OLED wytwarzają bardzo równomierną jasność i barwę. Nawet najnowsze telewizory LED (zwłaszcza te duże) nie są w stanie wytworzyć równomiernego białego obrazu na całej powierzchni ekranu – zazwyczaj występuje jaśniejsza łatka, w pobliżu której umieszczone są diody LED, a obszary zaciemnienia lub fale występują w pewnej odległości od nich.

Ogólnie rzecz biorąc, wspomniane wady nie są widoczne na pierwszy rzut oka, chyba że mowa o dużych obszarach o jednolitej barwie. W przypadku technologii OLED takie problemy nie występują.

Czy mogę kupić telewizor OLED w technologii 4K?

Tak – w końcu jest to możliwe! Przez długi czas firmy takie jak Panasonic i Sony oferowały tylko prototypy telewizorów o tak wysokich rozdzielczościach ekranu, ale po około pięciu latach szumu telewizory OLED staną się w końcu bardziej dostępne dla konsumentów i sprzedawców detalicznych.

Pomimo wysokich cen technologia OLED jest teraz bardziej opłacalna z komercyjnego punktu widzenia. Jeśli subskrybujesz już Netflix w technologii 4K, prawdopodobnie zechcesz zainwestować w odpowiedni telewizor OLED.

Ile kosztuje telewizor OLED?

OLED to najbardziej nowoczesna technologia spośród dostępnych na rynku rozwiązań telewizyjnych, dlatego ma swoją cenę. Zdarza się, że telewizory kosztują ponad 2000 GBP. Technologia wyświetlania obrazu w telewizorach OLED dotrzymuje kroku śmiałym i innowacyjnym pomysłom. Na dodatek, ich rozmiar często oscyluje wokół 55 cali.

Którzy producenci oferują telewizory OLED?

Prawie każdy ważny gracz na rynku ma obecnie w swojej ofercie telewizor OLED, w tym Samsung, LG, Sony i Panasonic. Ten pierwszy nazywa tę raczkującą technologię QLED, czyli Quantum LED.

Jakie są zalety wygiętych telewizorów OLED?

Firmy Samsung i LG pokazały niedawno nowe, wygięte telewizory OLED, które mają oferować użytkownikom większe „zanurzenie” w obrazie na wzór technologii IMAX. Takie odczucia to jednak kwestia osobistych preferencji. Po przetestowaniu obu technologii doszliśmy do wniosku, że trudno wyrokować, czy wygięte 55-calowe telewizory to po prostu gadżet czy faktyczna korzyść.

Przedstawiciele LG twierdzą, że do uzyskania najlepszych wrażeń konieczne jest siedzenie bezpośrednio przed telewizorem. Przedstawiciele Samsunga twierdzą z kolei, że użytkownicy mogą siedzieć w dowolnym miejscu dzięki szerszym kątom widzenia.