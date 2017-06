Darmowe programy do obróbki i montażu filmów - który wybrać?

Konieczność edycji klipu wideo może pojawić się w różnych sytuacjach. Na przykład chcemy zmontować filmik podsumowujący wakacyjne wojaże czy gameplay do wrzucania na YouTube. Jak to zrobić? Oczywiście potrzebny jest program do obróbki filmów. Najlepiej, aby był darmowy. W naszej bazie programów znaleźć można sporo takich propozycji. Oto wybrane.

Lightworks

Lightworks to darmowy program do obróbki filmów, który umożliwi stworzenie profesjonalnego klipu. Praca może odbywać się na wielu ścieżkach audio i wideo, a wśród licznych funkcji znajdziemy między innymi równoczesną edycję obrazu z wielu kamer, filtry kolorów, opcję wprowadzania tekstów i napisów na nagranie, czy też dodawanie efektów specjalnych. Mimo ogromnej liczby możliwości edycja filmów jest bardzo prosta i wystarczy spędzić niewiele czasu, aby móc w pełni z nich korzystać. Na samej stronie Lightworks znaleźć można tutoriale, wprowadzające w tajniki posługiwania się tą aplikacją. Dodatkową zaletą jest możliwość przesyłania stworzonego klipu bezpośrednio z programu do serwisów streamingowych YouTube i Vimeo. Oprócz wersji darmowej istnieje także edycja Pro, mająca więcej funkcji, jednak do użytku prywatnego wystarczy spokojnie bezpłatna edycja.

Lightworks - możliwości

Machete Lite

Podobnie użyteczny i łatwy w użyciu program do montowania filmów to Machete Lite. Jego twórcy postawili na prostotę obsługi, która została ograniczona do minimum, a jednocześnie daje możliwości wycinania i łączenia filmów, a także usuwania lub dodawania podkładu dźwiękowego, itp. Ponadto samo łączenie filmów to nie wszystko - program ten posłuży również do wydobywania ścieżki dźwiękowej wybranego klipu wideo, przechwycenia wybranej klatki filmu w postaci pliku graficznego, a także edytowania tagów. Dodatkowa zaleta to bezstratna konwersja stworzonego filmu do jednego z popularnych formatów.

Machete Lite

ffDiaporama

Choć ffDiaporama nie jest tak popularną aplikacją jak wymienione wcześniej programy, to jednak warto zwrócić na nią uwagę. Możliwy jest montaż filmów z wielu elementów - pliki wideo, grafiki, gify - a także dodawanie do nich napisów, animacji, muzyki, podkładu dźwiękowego, itp. Z samych klipów wideo można wycinać wybrane fragmenty, nakładać na nie (lub całość) filtry, przybliżać obraz w dowolnych momentach, a także robić efektowne pokaz slajdów. Program jest całkowicie darmowy i dostępny z otwartym kodem źródłowym. Jedyny minus to brak (jak na razie) polskiej wersji językowej.