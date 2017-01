DataTraveler Ultimate GT: pendrive o rekordowej pojemności. Wiele PC może mu pozazdrościć

Dzięki przenośnej pamięci flash DataTraveler Ultimate GT możliwe jest teraz łatwe przenoszenie aż 2 TB danych.

DataTraveler Ultimate GT - rekordowy pendrive

Jak co roku targi CES pozwolą nam zapoznać się z rozwiązaniami, które są rekordowe w swojej kategorii. Świeżutki przykład takiego urządzenia to DataTraveler Ultimate GT, czyli pendrive firmy Kingston, który oferuje możliwość zmagazynowania szokujących ilości danych.

Kingston Generation Terabyte

GT w oznaczeniu nowego pendrive'a to skrót od "Generation Terabyte". Urządzenie w pełni zasługuje na taką nazwę ponieważ oferuje do dyspozycji użytkownika aż 2 TB przestrzeni, co powinno wystarczyć na zapisanie do 70 godzin wideo w jakości 4K. Jest to wartość, która wciąż nieosiągalna jest dla wielu właścicieli komputerów PC.

DataTraveler Ultimate GT - kompaktowa konstrukcja

Tak ogromnej pojemności towarzyszy kompaktowa konstrukcja: wymiary DataTraveler Ultimate GT to 72x26,9x21 mm. Całość zamknięto w metalowej obudowie, która zapewniać ma urządzeniu wysoką odporność na wstrząsy. Wiemy też, że będzie dostępna wersja 1TB, natomiast użytkownik będzie mógł liczyć na wsparcie prędkości USB 3.1 i możliwość użytkowania gadżetu w zakresie temperatur od - 25 stopni do 60 stopni Celsjusza.