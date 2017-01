Galaxy Note 8: data premiery, plotki, specyfikacja (wszystko co wiemy)

Note 7 był dla Samsunga przyczyną sporego bólu głowy. Teraz jednak fani z niecierpliwością oczekują Galaxy Note 8. Przyjrzyjmy się możliwej dacie premiery i specyfikacji.

(Artykuł aktualizowany na bieżąco!)

Samsung Galaxy Note 8 - co z datą premiery

Prawdopodobna data premiery Samsunga Galaxy Note 8 to sierpień 2017 r.

Zgodnie z tradycją, Samsung prezentował nowego Galaxy Note'a co roku na targach IFA, które odbywają się na początku września. W ostatnich dwóch latach nowy Galaxy Note był jednak ogłaszany już na początku sierpnia, po to by dotrzeć do klientów przed nowym iPhone'em, przedstawianym zawsze w połowie września.

Najbardziej prawdopodobną datą premiery Samsung Galaxy Note 8 jest więc sierpień 2017 r. Jest jednak kilka czynników, które zdają się wskazywać na inną datę wydania.

Zaniechany Note 7 to bardzo spektakularna porażka, która kosztowała Samsunga do kilku miliardów dolarów, a w dodatku mocno odcisnęła się na reputacji urządzeń mobilnych firmy. Samsung stoi teraz przed trudnym wyborem: wypuszczenie Samsung Galaxy Note 8 znacznie wcześniej, by wypełnić lukę w swojej linii produkcyjnej lub praca nad nim w normalny sposób.

Są tacy, którzy uważają, że Samsung Galaxy Note 8 pojawi się już w lutym wraz z Samsungiem Galaxy S8, choć wydaje się, że plotka ta nie ma mocnej podstawy. Firma ma w owym czasie pokazać dwa telefony z zakrzywionymi krawędziami ekranu, ale raczej nie będzie to Note, lecz - jak sądzimy - Galaxy S8 i Galaxy S8 Plus.

Nie można ignorować faktu, że seria Galaxy S coraz bardziej upodabnia się do rodziny Note, jeśli chodzi o specyfikację. Niewiele obecnie różni oba urządzenia z wyjątkiem rysika S Pen i nieco oprogramowania współpracującego z rysikiem. Pojawiają się sugestie, że być może z czasem Samsung porzuci Note'a, lecz obecnie taki krok mógłby mieć ogromny (negatywny) wpływ na dochody firmy. Mamy zresztą potwierdzenie ze strony Samsunga, że Note 8 pojawi się na rynku i że (przynajmniej w Korei) wszyscy, którzy kupili Galaxy Note 7 kolejną wersję smartfonu otrzymają za pół ceny (za 50% będą też mogli kupić Galaxy S8).

Czego się spodziewać po Galaxy Note 8

Rodzina Note najlepiej znana jest z dużego ekranu o wysokiej rozdzielczości oraz wsparcia rysika S Pen. Spodziewamy się, że Note 8 pojawi się z wyświetlaczem SuperAMOLED 4K lub 5,7-calowym Quad-HD. Jest bardzo prawdopodobnie, że będzie miał mniej niż 8 mm grubości (chyba, że Samsung zdecyduje, iż była to jedna z przyczyn awarii baterii w Note 7). Na pewno będzie wodoodporny, wyposażony w dwa aparaty fotograficzne i baterię o dużej pojemności (około 3500mAh) z wysoką szybkością ładowania, także bezprzewodowego oraz wsparciem USB-C. Będzie współpracować z Androidem 7.0 Nougat wraz z możliwością aktualizacji do Android O w kilka miesięcy od jego wydania. Zwykłe czujniki Samsunga - miernik pulsu serca, skaner linii papilarnych i tęczówki oka powinny być "na pokładzie".

Jeśli mowa o sprzęcie, to spodziewamy się, że co do wnętrza Note będzie nieco mocniejszą wersją tego, co zobaczymy w Galaxy S8 na przełomie lutego i marca 2017 r. Z drugiej strony może to być trudne, bo już S8 to niezwykle potężny smartfon, zapewniający doskonałą grafikę i obsługę VR. Wewnątrz obudowy będzie też zapewne Qualcomm Snapdragon 830 lub następna generacja procesora Exynos z procesorem graficznym ARM Mali-G71 GPU i 6 GB RAM-u.

Wciąż czekamy na kolejne fakty dotyczące Galaxy Note 8.