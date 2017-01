Galaxy S7 i S7 Edge: Samsung rozpoczął dostawy Androida 7.0

Na smartfony Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge zaczęła trafiać aktualizacja do Androida 7.0 Nougat.

Aktualizacja dla Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge

Właściciele smartfonów Galaxy S7 i Galaxy S7 Edge z niecierpliwością czekają na aktualizację do Androida 7.0 Nougat. Pod koniec grudnia Samsung poinformował o zakończeniu programu Galaxy Beta Program obiecując aktualizację flagowych smartfonów w styczniu 2017 roku. Dotrzymał słowa!

Android 7.0 Nougat wyruszył w drogę

Po tym jak w ciągu ostatnich kilku dni Samsung prowadził ostateczne testy przesyłając do mocno ograniczonej liczby użytkowników Galaxy S7 i S7 Edge Androida 7.0 Nougat dzisiaj przyszła kolej na rozpoczęcie oficjalnego programu aktualizacyjnego: szerokich dostaw "siódemki".

Czas potrzebny na adopcję nowego Androida: 5 miesięcy

Android 7.0 został udostępniony przez Google blisko pięć miesięcy temu. Tyle czasu zajęło więc Samsungowi dostosowanie go do swoich flagowców. W sumie jak na warunki "androidowego" rynku jest to przyzwoity wynik, choć warto zaznaczyć, że inni byli znacznie szybsi: np. LG G5 otrzymał "siódemkę" na początku listopada 2016 roku (Polska: początek grudnia).

Trzeba się uzbroić w cierpliwość

Na koniec warto podkreślić, że mowa jest o rozpoczęciu dostaw aktualizacji Android 7.0. To zaś oznacza, że różne regiony otrzymają ją w różnych terminach. Najgorzej mają osoby, które kupiły Galaxy S7 lub Galaxy S7 Edge u operatora. W ich przypadku bowiem swoje "trzy grosze" musi wtrącić wspomniany operator, co może zająć niekiedy nawet kilka miesięcy.