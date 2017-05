Gdzie mają najgorzej wielbiciele Apple? Polska wysoko w niechlubnym rankingu cen iPhone'a

Wśród krajów UE w Polsce za iPhone'a trzeba zapłacić prawie najwięcej. Gorzej jest tylko w Grecji.

Raport Deutsche Bank

Deutsche Bank opublikował nowy raport na temat cen różnych produktów w 33 państwach na całym świecie. Przyjrzał się m.in. cenom iPhone'a potwierdzając to co Polacy wiedzą od dawna: sprzęt Apple jest w Polsce bardzo drogi. Co więcej, droższy niż w krajach zachodnie Europy pomimo niewielkich zarobków.

Ceny iPhone'a 7

Twórcy raportu skupili się na iPhonie 7 128 GB biorąc pod uwagę ceny w sklepach Apple lub u oficjalnych dystrybutorów. Za punkty wyjściowy przyjęto cenę urządzenia w Stanach Zjednoczonych, którą ustalono na poziomie 815 USD. Okazało się, że najgorzej mają mieszkańcy następujących krajów:

1. Turcja: 1200 USD (147% ceny w USA)

2. Brazylia (dotychczasowy lider): 1115 USD (137% ceny w USA)

3. Rosja: 1086 USD (133% ceny w USA)

4. Grecja: 1028 USD (126% ceny w USA)

5. Polska: 1005 USD (123% ceny w USA)

Ustępujemy tylko Grecji

Jak widać, w Unii Europejskiej za iPhone'a drożej płacą jedynie mieszkańcy Grecji. Dla porównania warto dodać, że nasi zachodni sąsiedzi, którzy zarabiają nieporównywalnie więcej, płacą tylko 951 USD.

Nie wszystko można wytłumaczyć stawką VAT

Oczywiście należy mieć tutaj na uwadze, że na cenę iPhone'a wpływają różne stawki VAT w poszczególnych krajach. Gdy jednak nie uwzględnimy tej opłaty okazuje się, że nie tylko on wpływa na wysokość ceny końcowej:

1. Polska (23% VAT): 817 USD

2. Niemcy (19% VAT): 799 USD

3. Wielka Brytania (20% VAT): 748 USD

4. Szwecja (25% VAT): 785 USD